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Тет-а-тет по Украине, знак дружбы и Игры БРИКС в Казани: о чем говорили Путин и Си в КНР
В ходе первого зарубежного визита после своей пятой инаугурации Владимир Путин провел в Пекине переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. О значении и символизме этого визита, о предварительных итогах переговоров и о приглашении Путиным китайских гостей в Казань – в материале обозревателя «Татар-информа» Альберта Бикбова.
Такой символичный визит
С одной стороны, этот визит можно отнести к разряду привычных и обыденных. Владимир Путин и Си Цзиньпин встречаются уже в 43-й раз. Это было в Москве, Пекине, во время различных саммитов: БРИКС, ШОС и так далее. Если учесть, что Си Цзиньпин на вершине китайской власти с ноября 2012 года, то частота этих встреч является рекордной для зарубежных контактов Президента РФ. Иные люди с родственниками видятся реже. Налицо давние дружеские отношения между лидерами Китая и России. Да и лидеры стран привыкли друг к другу и у них сложилось глубокое личное взаимопонимание.
При этом столь частые встречи просто неизбежны в силу геополитических ролей Китая и России. Можно вспомнить, как в марте прошлого года на встрече в Москве Си публично заявил: «Сейчас в мире происходят грандиозные изменения. Таких не было 100 лет. И мы с вами движем эти перемены». На что Путин ответил: «Согласен».
С другой стороны, налицо явный символизм. Путин демонстративно наносит первый зарубежный визит после своей пятой инаугурации, тем самым подчеркивая приоритет и важность для России контактов именно с Китаем. Кроме того, Путин привез с собой в Китай весьма внушительную российскую делегацию – половину обновленного правительства и большую команду бизнесменов.
Кроме того, в этом визите Путина была ответная вежливость. Год назад, в марте Си Цзиньпин сразу после 10 дней, как его переизбрали председателем КНР, приехал с визитом именно в Россию. Так что такой же символизм присутствует в действиях китайской стороны. Понятно, что добрые взаимоотношения с Россией являются одним из высших приоритетов Поднебесной. Россия своим визитом таким образом отзеркалила проявленный Китаем жест уважения к нашей стране.
За сутки до прибытия Путина официальное агентство правительства КНР, китайское агентство «Синьхуа», опубликовало интервью Президента России. В нем глава государства констатировал тот факт, что сегодня российско-китайские отношения достигли наивысшего уровня за всю историю. Кроме того, Владимир Путин сделал тонкий дипломатический реверанс, похвалив усилия Китая по урегулированию российско-украинского конфликта.
Визит Президента России Владимира Путина в Китай вызвал повышенный интерес среди зарубежных СМИ. Некоторые особо оголтелые западные пропагандисты пытались обозначить визит Путина как «получение ярлыка с Востока на княжение», сравнивая это с традициями поездок в Золотую Орду за ярлыком. Якобы Россия, таким образом, является вассалом Китая. Но вся эта антироссийская риторика разбилась о следующий факт: Си, как написано выше, наносил свой первый зарубежный визит именно в Россию. Он что, по этой логике тоже за ярлыком в Москву ездил? Не говоря уже о частых и полных уважения друг к другу встречах лидеров Китая и России.
Так что западная пропаганда поменяла свою позицию на прямо противоположную. Журналисты из стран Запада рассматривают эту поездку как готовность двух держав демонстрировать всему миру желание бороться с однополярным миропорядком. Что, в принципе, недалеко от истины.
Уважительный прием России
Словно отметая наветы по поводу вассального положения России, в Пекине российской делегации устроили грандиозный прием, как говорится, по высшему дипломатическому разряду.
Так, Путина в аэропорту встретила Шэнь Ицинь, которая по рангу соответствует уровню зампредседателя КНР. Если вспомнить, что гостившего недавно в Китае канцлера ФРГ Олафа Шольца встречал в аэропорту лишь заместитель мэра города Чунцин, то тут явно демонстрируются приоритеты Китая по отношению к лидерам стран. Не в пользу западных политиков, разумеется.
Далее последовала торжественная церемония на площади Дома народных собраний в Пекине, посвященная официальной встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина. С оркестром, флагами России и Китая, с длинной красной ковровой дорожкой, парадом военного караула, залпами пушек и другими атрибутами и знаками уважения к высокому гостю.
После российско-китайских переговоров в Государственном Большом театре Китая состоялся пышный торжественный прием и концерт для российской делегации, где не только потчевали российскую делегацию традиционными китайскими блюдами, но исполняли в ее честь русские песни, например, такую, как «Любо, братцы, любо».
Итоги переговоров: официальные и неофициальные
Что касается самих российско-китайских переговоров, то только официальная часть разговора лидеров двух стран длилась около двух с половиной часов.
По итогам переговоров Путин и Си подписали совместное заявление России и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. В этом соглашении содержится критика Запада с требованием от США и их союзников прекратить военно-биологическую деятельность и провокации в отношении КНДР. Кроме того, в соглашении содержится осуждение инициатив Запада по изъятию активов и имущества иностранных государств. Здесь подразумевались жульнические инициативы Запада по отъему российских активов, находящихся на западной территории. Понятно, что это совместное заявление будет серьезным предупреждением западным политикам.
Помимо этого важного соглашения сайт российского Кремля сообщил о подписании еще целого ряда соглашений. Речь идет еще о десяти документах, носящих узкопрофильный характер. Таких, например, как протокол о фитосанитарных требованиях к топинамбуру, экспортируемому из РФ в КНР. Или протокол в отношении проверки, карантина и ветеринарных санитарных требований к говядине, экспортируемой из РФ в КНР. Или меморандум о сотрудничестве «Газпром-Медиа Холдинг» и Медиакорпорации Китая (CMG).
Не прозвучало никакой конкретики по ожидаемой теме для переговоров в отношении затруднений в платежах между Россией и Китаем. Также не прозвучало ничего в отношении военного сотрудничества между двумя странами. Возможно, что эти темы обсуждались в режиме секретности, потому что понятно, что на военное и финансовое взаимодействие Китая и России объявлена самая настоящая охота со стороны стран Запада, выражающаяся прежде всего разного рода санкциями в отношении китайских компаний, сотрудничающих с Россией.
А уже сегодня помощник Президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналисту Павлу Зарубину, что Путин и Си Цзиньпин очень подробно обсудили накануне тему Украины, это произошло в формате тет-а-тет.
Главный итог переговоров – лидеры Китая и России подтвердили прочность дружественных отношений, сложившихся между странами в последние годы. Так заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в статье, посвященной этим переговорам, для газеты «Жэньминь жибао».
«Китайско-российское сотрудничество дало плодотворные результаты, принесло реальную пользу народам двух стран. Китай уже на протяжении 14 лет является крупнейшим торговым партнером России. Сотрудничество между двумя странами в традиционных областях, как энергетические ресурсы, авиация и космонавтика, взаимная связь и сообщение, стабильно продвигается вперед, а взаимодействие в новых сферах, как научно-технические инновации, трансграничная электронная коммерция, автопроизводство, набирает обороты», – написал он.
Очередная встреча лидеров КНР и РФ придаст мощный импульс развитию двусторонних связей, будет способствовать выходу китайско-российских отношений всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства, вступающих в новую эпоху, на более высокий уровень.
Татарстан говорит Китаю: «Ни хао! Рәхим итегез!»
Второй день визита Путин проводит в Харбине. Он возложил цветы к памятнику освобождавшим Китай в годы Второй мировой советским воинам, посетил действующий православный храм и примет участие в деловых форумах по межрегиональному сотрудничеству. К этим мероприятиям присоединятся главы более 20 регионов РФ. Раис Татарстана Рустам Минниханов, очевидно, не приедет, ведь у него важная и почетная миссия – он принимает многочисленных гостей проходящего в Казани Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».
Тем не менее следует отметить, что в Республике Татарстан предпринимают все усилия по интенсификации и развитию связей с КНР. Рустам Минниханов совершает частые рабочие визиты в Поднебесную, где всегда получает теплый и радушный прием. Меньше чем за год Минниханов трижды посетил Поднебесную с рабочими визитами. Аналогично китайские бизнесмены, чиновники и политики стали в последнее время часто посещать нашу республику. Все это сказывается на увеличении хозяйственных связей Татарстана с Китаем. Товарооборот по итогам прошлого года составил $3 млрд. Это вдвое больше, чем годом ранее.
В прошлом году в Казани прошел первый крупнейший международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество». На открытии Рустам Минниханов предложил сделать его ежегодным. В этом году мероприятие пройдет 14–15 ноября.
Растет и укрепляется сотрудничество между Татарстаном и Китаем в гуманитарной сфере. Сейчас в Татарстане получают высшее образование порядка 2,5 тысячи китайских студентов. В Казанском федеральном университете действует образовательно-культурный институт Конфуция.
Кроме того, в октябре в Казани запланирована встреча глав государств стран БРИКС, где в качестве участника будет и председатель КНР Си Цзиньпин. Кстати, на вчерашней пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ждет атлетов из Китая на спортивных Играх стран БРИКС, которые пройдут в Казани 12-23 июня 2024 года.
Так что в Татарстане говорят китайским друзьям: «Ни хао! Рәхим итегез!»
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