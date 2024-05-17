Тет-а-тет по Украине, знак дружбы и Игры БРИКС в Казани: о чем говорили Путин и Си в КНР

В этом визите Путина была ответная вежливость. Россия своим визитом таким образом отзеркалила проявленный Китаем жест уважения к нашей стране Фото: kremlin.ru

Такой символичный визит

С одной стороны, этот визит можно отнести к разряду привычных и обыденных. Владимир Путин и Си Цзиньпин встречаются уже в 43-й раз. Это было в Москве, Пекине, во время различных саммитов: БРИКС, ШОС и так далее. Если учесть, что Си Цзиньпин на вершине китайской власти с ноября 2012 года, то частота этих встреч является рекордной для зарубежных контактов Президента РФ. Иные люди с родственниками видятся реже. Налицо давние дружеские отношения между лидерами Китая и России. Да и лидеры стран привыкли друг к другу и у них сложилось глубокое личное взаимопонимание.

При этом столь частые встречи просто неизбежны в силу геополитических ролей Китая и России. Можно вспомнить, как в марте прошлого года на встрече в Москве Си публично заявил: «Сейчас в мире происходят грандиозные изменения. Таких не было 100 лет. И мы с вами движем эти перемены». На что Путин ответил: «Согласен».

С другой стороны, налицо явный символизм. Путин демонстративно наносит первый зарубежный визит после своей пятой инаугурации, тем самым подчеркивая приоритет и важность для России контактов именно с Китаем. Кроме того, Путин привез с собой в Китай весьма внушительную российскую делегацию – половину обновленного правительства и большую команду бизнесменов.

Кроме того, в этом визите Путина была ответная вежливость. Год назад, в марте Си Цзиньпин сразу после 10 дней, как его переизбрали председателем КНР, приехал с визитом именно в Россию. Так что такой же символизм присутствует в действиях китайской стороны. Понятно, что добрые взаимоотношения с Россией являются одним из высших приоритетов Поднебесной. Россия своим визитом таким образом отзеркалила проявленный Китаем жест уважения к нашей стране.

Путин привез с собой в Китай весьма внушительную российскую делегацию – половину обновленного правительства и большую команду бизнесменов Фото: kremlin.ru

За сутки до прибытия Путина официальное агентство правительства КНР, китайское агентство «Синьхуа», опубликовало интервью Президента России. В нем глава государства констатировал тот факт, что сегодня российско-китайские отношения достигли наивысшего уровня за всю историю. Кроме того, Владимир Путин сделал тонкий дипломатический реверанс, похвалив усилия Китая по урегулированию российско-украинского конфликта.

Визит Президента России Владимира Путина в Китай вызвал повышенный интерес среди зарубежных СМИ. Некоторые особо оголтелые западные пропагандисты пытались обозначить визит Путина как «получение ярлыка с Востока на княжение», сравнивая это с традициями поездок в Золотую Орду за ярлыком. Якобы Россия, таким образом, является вассалом Китая. Но вся эта антироссийская риторика разбилась о следующий факт: Си, как написано выше, наносил свой первый зарубежный визит именно в Россию. Он что, по этой логике тоже за ярлыком в Москву ездил? Не говоря уже о частых и полных уважения друг к другу встречах лидеров Китая и России.

Так что западная пропаганда поменяла свою позицию на прямо противоположную. Журналисты из стран Запада рассматривают эту поездку как готовность двух держав демонстрировать всему миру желание бороться с однополярным миропорядком. Что, в принципе, недалеко от истины.

Путина в аэропорту встретила Шэнь Ицинь, которая по рангу соответствует уровню запредседателя КНР Фото: kremlin.ru

Уважительный прием России

Словно отметая наветы по поводу вассального положения России, в Пекине российской делегации устроили грандиозный прием, как говорится, по высшему дипломатическому разряду.

Так, Путина в аэропорту встретила Шэнь Ицинь, которая по рангу соответствует уровню зампредседателя КНР. Если вспомнить, что гостившего недавно в Китае канцлера ФРГ Олафа Шольца встречал в аэропорту лишь заместитель мэра города Чунцин, то тут явно демонстрируются приоритеты Китая по отношению к лидерам стран. Не в пользу западных политиков, разумеется.

Далее последовала торжественная церемония на площади Дома народных собраний в Пекине, посвященная официальной встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина. С оркестром, флагами России и Китая, с длинной красной ковровой дорожкой, парадом военного караула, залпами пушек и другими атрибутами и знаками уважения к высокому гостю.

Далее последовала торжественная церемония на площади Дома народных собраний в Пекине, посвященная официальной встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина Фото: kremlin.ru

После российско-китайских переговоров в Государственном Большом театре Китая состоялся пышный торжественный прием и концерт для российской делегации, где не только потчевали российскую делегацию традиционными китайскими блюдами, но исполняли в ее честь русские песни, например, такую, как «Любо, братцы, любо».

Итоги переговоров: официальные и неофициальные

Что касается самих российско-китайских переговоров, то только официальная часть разговора лидеров двух стран длилась около двух с половиной часов.

По итогам переговоров Путин и Си подписали совместное заявление России и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. В этом соглашении содержится критика Запада с требованием от США и их союзников прекратить военно-биологическую деятельность и провокации в отношении КНДР. Кроме того, в соглашении содержится осуждение инициатив Запада по изъятию активов и имущества иностранных государств. Здесь подразумевались жульнические инициативы Запада по отъему российских активов, находящихся на западной территории. Понятно, что это совместное заявление будет серьезным предупреждением западным политикам.

По итогам переговоров Путин и Си подписали совместное заявление России и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия Фото: kremlin.ru

Помимо этого важного соглашения сайт российского Кремля сообщил о подписании еще целого ряда соглашений. Речь идет еще о десяти документах, носящих узкопрофильный характер. Таких, например, как протокол о фитосанитарных требованиях к топинамбуру, экспортируемому из РФ в КНР. Или протокол в отношении проверки, карантина и ветеринарных санитарных требований к говядине, экспортируемой из РФ в КНР. Или меморандум о сотрудничестве «Газпром-Медиа Холдинг» и Медиакорпорации Китая (CMG).

Не прозвучало никакой конкретики по ожидаемой теме для переговоров в отношении затруднений в платежах между Россией и Китаем. Также не прозвучало ничего в отношении военного сотрудничества между двумя странами. Возможно, что эти темы обсуждались в режиме секретности, потому что понятно, что на военное и финансовое взаимодействие Китая и России объявлена самая настоящая охота со стороны стран Запада, выражающаяся прежде всего разного рода санкциями в отношении китайских компаний, сотрудничающих с Россией.

А уже сегодня помощник Президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналисту Павлу Зарубину, что Путин и Си Цзиньпин очень подробно обсудили накануне тему Украины, это произошло в формате тет-а-тет.

Главный итог переговоров – лидеры Китая и России подтвердили прочность дружественных отношений, сложившихся между странами в последние годы Фото: kremlin.ru

Главный итог переговоров – лидеры Китая и России подтвердили прочность дружественных отношений, сложившихся между странами в последние годы. Так заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в статье, посвященной этим переговорам, для газеты «Жэньминь жибао».

«Китайско-российское сотрудничество дало плодотворные результаты, принесло реальную пользу народам двух стран. Китай уже на протяжении 14 лет является крупнейшим торговым партнером России. Сотрудничество между двумя странами в традиционных областях, как энергетические ресурсы, авиация и космонавтика, взаимная связь и сообщение, стабильно продвигается вперед, а взаимодействие в новых сферах, как научно-технические инновации, трансграничная электронная коммерция, автопроизводство, набирает обороты», – написал он.

Очередная встреча лидеров КНР и РФ придаст мощный импульс развитию двусторонних связей, будет способствовать выходу китайско-российских отношений всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства, вступающих в новую эпоху, на более высокий уровень.

Во второй день визита Путин возложил цветы к памятнику освобождавшим Китай в годы Второй мировой советским воинам Фото: kremlin.ru

Татарстан говорит Китаю: «Ни хао! Рәхим итегез!»

Второй день визита Путин проводит в Харбине. Он возложил цветы к памятнику освобождавшим Китай в годы Второй мировой советским воинам, посетил действующий православный храм и примет участие в деловых форумах по межрегиональному сотрудничеству. К этим мероприятиям присоединятся главы более 20 регионов РФ. Раис Татарстана Рустам Минниханов, очевидно, не приедет, ведь у него важная и почетная миссия – он принимает многочисленных гостей проходящего в Казани Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

Тем не менее следует отметить, что в Республике Татарстан предпринимают все усилия по интенсификации и развитию связей с КНР. Рустам Минниханов совершает частые рабочие визиты в Поднебесную, где всегда получает теплый и радушный прием. Меньше чем за год Минниханов трижды посетил Поднебесную с рабочими визитами. Аналогично китайские бизнесмены, чиновники и политики стали в последнее время часто посещать нашу республику. Все это сказывается на увеличении хозяйственных связей Татарстана с Китаем. Товарооборот по итогам прошлого года составил $3 млрд. Это вдвое больше, чем годом ранее.

В прошлом году в Казани прошел первый крупнейший международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В прошлом году в Казани прошел первый крупнейший международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество». На открытии Рустам Минниханов предложил сделать его ежегодным. В этом году мероприятие пройдет 14–15 ноября.

Растет и укрепляется сотрудничество между Татарстаном и Китаем в гуманитарной сфере. Сейчас в Татарстане получают высшее образование порядка 2,5 тысячи китайских студентов. В Казанском федеральном университете действует образовательно-культурный институт Конфуция.

Кроме того, в октябре в Казани запланирована встреча глав государств стран БРИКС, где в качестве участника будет и председатель КНР Си Цзиньпин. Кстати, на вчерашней пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ждет атлетов из Китая на спортивных Играх стран БРИКС, которые пройдут в Казани 12-23 июня 2024 года.

Так что в Татарстане говорят китайским друзьям: «Ни хао! Рәхим итегез!»