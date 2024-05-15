Дипломат Казанский и селфи с Миннихановым: о чем Раис говорил с молодыми международниками

В одном из залов «Казань Экспо», где проходит форум, собрались молодые дипломаты из 20 стран мира

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Молодые дипломаты обсудят взаимодействие России и Исламского мира в новом мироустройстве

В одном из залов «Казань Экспо», где проходит форум, собрались молодые дипломаты из 20 стран мира. Широко представлены Африка и Азия, также принимают участие несколько представителей России.

Открыл форум министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«С 2016 года в этих встречах приняли участие уже более 250 молодых сотрудников внешнеполитических ведомств из более чем 40 стран. В этот раз нам предстоит обсудить широкий спектр актуальных международных проблем, включая перспективы сотрудничества между Россией и мусульманскими государствами в условиях формирования новой архитектуры международных отношений, а также различные аспекты гуманитарной и технологической дипломатии», — сказал он в видеообращении к участникам.

Открыл форум министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он подчеркнул, что взаимодействие России с Организацией исламского сотрудничества (ОИС) поступательно развивается по всем направлениям, открываются новые перспективы для совместного продолжения усилий, в том числе и по молодежной линии.

«Россия — крупнейшая евразийская держава, государство-цивилизация — традиционно поддерживает честные и взаимно уважительные отношения с мусульманскими странами. Нас прочно объединяет строгая приверженность к культурно-цивилизационной самобытности народов мира, к их естественному праву беречь свои традиции и истории, самим определять пути своего развития. Готовы и далее совместно с ОИС способствовать межрелигиозному и межкультурному диалогу, защищать общие для всех мировых религий духовно-нравственные ценности, бороться с исламофобией, христианофобией, русофобией и другими формами расовой, этнокультурной нетерпимости», – заключил Лавров.

Раис Татарстана рассказал о республике и ее роли в выстраивании отношений между Россией и Исламским миром Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Не можем упустить возможность пообщаться с будущими большими начальниками»

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл на встречу в очень хорошем настроении, много шутил и старался сделать обстановку максимально неформальной. Он даже упрекнул председателя Совета молодых дипломатов МИД России Константина Колпакова за излишний официоз.

«Мы его вообще Костей называем, но здесь он большой начальник, представляет Министерство иностранных дел, поэтому здесь только по отчеству общаемся», – улыбнулся Минниханов, обращаясь к Колпакову.

Раис Татарстана рассказал о республике и ее роли в выстраивании отношений между Россией и Исламским миром.

Рустам Минниханов: «Сейчас непростое время, когда очень важно, чтобы сложности разрешались именно усилиями дипломатов» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы не можем упустить такую возможность пообщаться с перспективными дипломатами, будущими большими начальниками. Мы с нетерпением ждем вашего карьерного роста. Для вас участие в подобных мероприятиях станет хорошим подспорьем для вашей дальнейшей работы. Особенно важны контакты, которые вы здесь получите. Сейчас непростое время, когда очень важно, чтобы сложности разрешались именно усилиями дипломатов», – отметил Минниханов.

Он подчеркнул, что между Татарстаном и Исламским миром с каждым годом растет товарооборот и число контактов, однако республика еще не охватила все страны ОИС. В этом направлении предстоит приложить еще много усилий. Большими помощниками здесь могут стать как раз молодые дипломаты.

Дильбар Садыкова: « У нас есть шутка, что мы не можем начать наш форум без Казанского дипломата» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Общение с Миннихановым и полезные знакомства

После вступительной речи Минниханова слово перешло уже к самим молодым дипломатам. Каждому из них предложили также обратиться с приветственной речью ко всем участникам форума и Раису Татарстана.

«Позвольте передать слово нашим дипломатам. У нас есть шутка, что мы не можем начать наш форум без Казанского дипломата», – объявила председатель Академии молодежной дипломатии РТ Дильбар Садыкова.

Им оказался молодой дипломат из МИД России Ярослав Казанский. Однако родом он не из нашей республики, но при этом ему очень нравится столица Татарстана.

«Рад снова оказаться в этом прекрасном городе, надеюсь, что те, кто приехал сюда впервые, влюбятся в него с первого взгляда, как и я, и любовь эта будет взаимной», – заявил молодой специалист.

Ярослав Казанский: «Уверен, форум молодых дипломатов позволит участникам завести новых друзей и обменяться мнениями по насущным вопросам» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Удивился и Минниханов. «А, вы не из Татарстана? Ну ничего, мы вас пропишем, раз фамилия у вас такая», – посмеялся он.

Затем все, а это около тридцати участников форума, рассказали о своих странах, взаимодействии с Татарстаном и поделились своими ожиданиями от мероприятия.

«Я в первый раз в Казани, сразу чувствуется, что это родной и близкий мне город. Нашу страну и Татарстан связывают тесные, братские и дружеские отношения. Уверен, форум молодых дипломатов позволит участникам завести новых друзей и обменяться мнениями по насущным вопросам», – заявил представитель МИД Азербайджана.

Встреча завершилась совместным фотографированием Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Встреча завершилась совместным фотографированием, но тут же выстроилась целая очередь из тех, кто хотел отдельно сфотографироваться с Миннихановым. Раис Татарстана не отказал молодым дипломатам и перекинулся с каждым из них парой слов.

«Это мой первый визит в Россию в целом. Встреча прошла на высоком уровне, уверена, дальше будет тоже очень интересно. Такие мероприятия – это уникальная возможность для нас, молодых дипломатов, перенять опыт больших государственных деятелей, как Раис Татарстана, и в дальнейшем применять его на практике», – поделилась впечатлениями атташе МИД Туркменистана Багуль Керимова.

По ее словам, на Форуме молодых дипломатов в Казани специалисты могут завести много полезных знакомств и пообщаться с сотрудниками внешнеполитических ведомств разных стран.