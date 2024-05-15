«Когда есть прозрачность, меньше коррупции»: зачем прокуроры собрались на KazanForum

Рустам Минниханов подчеркнул, что страны Организации исламского сотрудничества (ОИС) достаточно быстро стали партнерами Татарстана, и отметил, что товарооборот c этими странами вырос на 83%

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ислам – это особые требования к питанию, образованию, образу жизни

Россия считается православным государством, но в нашей стране живут более 20 млн мусульман, и 15 лет назад, когда РФ стала страной – наблюдателем ОИС, появилась идея сблизить наши позиции со странами исламского мира. Такими словами поприветствовал Раис Татарстана Рустам Минниханов участников панельной дискуссии Генеральной прокуратуры России.

«Что такое ислам – это особые требования к питанию, образованию, образу жизни, медицине. И KazanForum начинался с того, чтобы стать площадкой для мусульман России, чтобы наши люди могли узнать об исламском банкинге, халяльном питании и образе жизни», – добавил Минниханов.

Он подчеркнул, что страны Организации исламского сотрудничества (ОИС) достаточно быстро стали партнерами Татарстана, и отметил, что товарооборот c этими странами вырос на 83%. Кроме того, Раис РТ рассказал, что на форум зарегистрировались свыше 20 тыс. участников из 80 стран мира.

«Сегодня для нас эта площадка очень важна, и мы видим, что результат есть и к нам едут много потенциальных и действующих партнеров», – заявил Минниханов.

«Один из критериев оценки инвестиционной привлекательности – административное давление» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Если раньше надзорный орган пришел – ты уже виноват, но сегодня все по-другому»

Любая страна, если хочет развиваться и привлекать инвесторов и инвестиции, должна выстраивать системную работу на законодательном уровне, а контролирует исполнение прокуратура, сказал Рустам Минниханов, переходя к теме совещания.

«Один из критериев оценки инвестиционной привлекательности – административное давление. Когда есть государственное учреждение, которое надзирает над чем-то, начинается вот это давление, вот этот пресс. Если раньше надзорный орган пришел – ты уже виноват, предприниматель уже оправдывается. Сегодня же эта работа выстроена абсолютно по-другому», – подчеркнул Минниханов.

Он также отметил, что в каждой стране работа с предприятиями и предпринимателями выстроена по разным законам и форум позволит каждому участнику поделиться своими лучшими наработками и практиками и узнать, как похожие проблемы решаются в других странах.

Петр Городов рассказал, что прокурорское вмешательство необходимо для корректировки работы органов власти для создания условий инвестиционной привлекательности Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Поддержка предпринимателей и надзор за исполнением законов

Заместитель Генерального прокурора России Петр Городов рассказал, что прокурорское вмешательство необходимо для корректировки работы органов власти для создания условий инвестиционной привлекательности. Пристальное внимание уделяется обеспечению законности при оказании государственных и муниципальных услуг.

«В России органам прокуратуры отведена существенная роль при создании условий для предпринимателей и инвесторов. Для этих целей еще в 2012 году в прокуратуре создано специализированное подразделение, которое обеспечивает исполнение законов по развитию малого и среднего предпринимательства», – заявил Городов.

Он добавил, что прокуроры наделены обширными полномочиями: надзор за исполнением законов государственными и муниципальными органами власти, координация работы правоохранительных органов и участие в арбитражных процессах, при этом особое внимание уделяется диалогу с предпринимателями.

Так, за последние три года Генеральный прокурор России Игорь Краснов провел 10 встреч с представителями бизнеса в различных регионах страны. Аналогичная работа ведется и всеми нижестоящими подразделениями прокуратуры.

«На этих мероприятиях нередко затрагиваются вопросы поддержки отраслей экономики и отечественных компаний, развитие которых способно решить значимые социальные вопросы и нарастить промышленное производство, обеспечить прирост ВВП», – отметил Городов.

По его словам, такой подход позволяет объективно видеть, что происходит, и оперативно реагировать на сигналы от участников этого процесса.

Вновь взяв слово, Раис Татарстана подчеркнул, что для прогресса в любой отрасли, в том числе и в деятельности прокуратуры, необходимо развивать цифровые технологии Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Защищает интересы предпринимателя и в то же время интересы государства»

Вновь взяв слово, Раис Татарстана подчеркнул, что для прогресса в любой отрасли, в том числе и в деятельности прокуратуры, необходимо развивать цифровые технологии.

«Я считаю, что современный темп требует огромного массива информации. Когда мы 20 лет назад только начинали цифровизацию, то были совершенно другими. Сегодня за полчаса ты можешь всю необходимую информацию найти и принять какие-то решения, которые раньше месяц-два могли согласовывать, а иногда и потерять», – отметил Минниханов.

По его словам, цифровые технологии намного упростили жизнь.

«Представьте культуру без цифровизации или медицину. Это невозможно. Сравните медицину 20 лет назад и сегодня. Государственное управление, реакция населения и прочее. То есть все отслеживается в режиме реального времени. В строительстве все автоматизировано вплоть до того, что видно, кто и как гайку закрутил. Или Минсельхоз, который сегодня по цифровизации, возможно, промышленников обошел. Фермер знает, когда корова должна идти на покрытие или сколько и каких удобрений надо внести на поле», – добавил Минниханов.

Он также отметил, что на федеральном уровне цифровизации уделяется большое внимание.

«Цифровизация – это прозрачность, а когда есть прозрачность, то меньше коррупции, воровства и всего остального, поэтому прокуратура всегда вместе с нами в этом вопросе. Ведь она защищает интересы предпринимателя и в то же время интересы государства», – считает Раис РТ.

Нассер Хасан Адави рассказал, что сотрудничество с российскими коллегами позволяет значительно снизить количество нарушений при взаимодействии предпринимателей обеих стран Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Прокуратура стоит на страже предпринимателей и представителей власти, наказывая тех, кто нарушает законы»

В дискуссии приняли участие и представители прокуратуры других стран. Так, заместитель генерального прокурора Королевства Саудовская Аравия Нассер Хасан Адави рассказал, что сотрудничество с российскими коллегами позволяет значительно снизить количество нарушений при взаимодействии предпринимателей обеих стран.

По его словам, такое сотрудничество также увеличило товарооборот между странами и создало условия безопасности для ведения бизнеса.

Нассер Хасан Адави также подчеркнул, что в Саудовской Аравии недавно приняли закон для инвесторов и предпринимателей из других стран, по которому любой из них может напрямую обращаться в генеральную прокуратуру страны за любой помощью.

«Прокуратура стоит на страже предпринимателей и представителей власти, наказывая тех, кто нарушает законы», – заключил он.