Высшая лига дипломатии РФ: какой сигнал дал Рустам Минниханов исламским странам в Казани

Ежегодное заседание Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Россия смещает дипломатический акцент в сторону глобального Юга и мусульманских стран

Сегодня на KazanForum прошло важнейшее на данный момент мероприятие, которое можно считать ключевым для всего форума. Наверное, уже излишне повторять слова о важности работы Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» под председательством Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Россия придает большое значение заседанию Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», заявил Президент России Владимир Путин в приветствии участникам сегодняшнего заседания в Казани. Телеграмму зачитал Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По словам Путина, Россия традиционно поддерживает отношения с мусульманскими странами и ценит их стремление проводить независимую политику, участвовать в международных делах, в том числе в формировании многополярного мира, который основан на праве, свободе от любых форм диктата и дискриминации.

Действительно, всем более-менее подкованным в геополитике людям давно понятно, что в мире сложились условия неприкрытой экономической и военной агрессии США и всего коллективного Запада в отношении России.

Приветственную телеграмму президента России Владимира Путина зачитал Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сегодня формируется реальная многополярность, глобализация уступает место»

В этой ситуации РФ смещает акценты в межгосударственных отношениях на другие точки силы на планете. А это исламские страны и государства глобального Юга. Их представители как раз и собрались на этой неделе в Казани.

«Современный мир характеризуется турбулентными и противоречивыми тенденциями. Мы наблюдаем различия в ожиданиях нового миропорядка между коллективным Западом и незападным миром. Сегодня формируется реальная многополярность, глобализация уступает место регионализации. И многих сегодня волнуют вопросы: каким будет выход из этого кризиса, каковы место и роль в новом мире Российской Федерации и исламского мира – как ведущих полюсов многополярности, как могут Россия и мусульманские страны сегодня совместно работать на благо созидания, укрепления мира и безопасности, дружбы и сотрудничества? Группа стратегического видения „Россия – Исламский мир“ на своем уровне призвана способствовать поиску ответов на эти вопросы, – сказал Минниханов участникам заседания.

Так или иначе, большое значение и смещение дипломатических приоритетов России в сторону исламских стран в своих выступлениях отметили практически все. Например, Марат Хуснуллин назвал развитие сотрудничества с мусульманскими странами – одним из приоритетов внешней политики России. По его словам, переход сотрудничества в статус стратегического партнерства произошло, в том числе благодаря работе Группы стратегического видения.

Рустам Минниханов: «Мы наблюдаем различия в ожиданиях нового миропорядка между коллективным Западом и незападным миром. Сегодня формируется реальная многополярность, глобализация уступает место регионализации» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Несмотря на новые вызовы и угрозы, существующие в мире, отношения России с исламским миром носят стабильный и предсказуемый характер», – отметил Хуснуллин.

Марат Хуснуллин также подчеркнул, что заседание проходит в непростое время, когда исламский мир переживает суровые испытания на Ближнем Востоке. Кстати, тема конфликта Израиля с Палестиной стала одной из центровых в выступлениях зарубежных участников собрания.

Как лидер Туркменистана предложил исламскую инициативу для ООН

Главный инфоповод в этой части создал национальный лидер туркменского народа и глава народного совета Туркменистана (Халк Маслахаты) Гурбангулы Бердымухамедов. Он выступил с предложением разработать исламскую инициативу во имя мира, которая будет озвучена официально на Генассамблее ООН.

Гурбангулы Бердымухамедов выступил с предложением разработать исламскую инициативу во имя мира, которая будет озвучена официально на Генассамблее ООН Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Предлагаю на этом форуме рассмотреть возможность разработки исламской инициативы во имя мира, взаимопонимания и доверия. Вижу ее как согласованный комплекс подходов и предложений, как своеобразную дорожную карту на основе постулатов ислама как религии мира, добра и справедливости. Считаю целесообразным обсудить это предложение с Организацией исламского сотрудничества и другими международными структурами. Вместе поработать над текстом и выдвинуть его на одной из сессий Генеральной Ассамблеи ООН в качестве официального документа», – заявил он.

Также Бердымухамедов повторил главную мысль всего совещания о положительной динамике отношений России с исламскими странами. По его мнению, их можно рассматривать как пример, как можно и нужно строить отношения между государствами и народами — уважительно, равноправно, принимая потребности и нужды партнеров, не прибегая к давлению или угрозам.

Отдельно Бердымухамедов поблагодарил председателя Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Рустама Минниханова за приглашение и дипломатическую работу от имени РФ в странах мусульманского мира Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Роль Минниханова и Татарстана в дипломатии России на исламском треке

Отдельно Бердымухамедов поблагодарил председателя Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Рустама Минниханова за приглашение и дипломатическую работу от имени РФ в странах мусульманского мира.

«Во многом благодаря работе Рустама Минниханова как политика и дипломата выстраиваются уважительно-доверительные открытые отношения многих государств. Мы видим значительные успехи в этом направлении», — подчеркнул национальный лидер туркменского народа.

Интересно, что и Владимир Путин в своей телеграмме не обошел стороной роль Татарстана в российской дипломатии. По словам главы государства, республика демонстрирует свой «богатый потенциал» и в других областях.

Президент отметил достижения республики в самых разных сферах, которые наглядно демонстрируют весомый вклад российских мусульман и жителей региона разных национальностей в обеспечение стабильности и согласия, развитие РФ, укрепление ее суверенитета и влияния.

Группу стратегического видения «Россия – исламский мир» создали в далеком 2006-м году. Ею руководители первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев и Евгений Примаков. Она проработала до 2009 года включительно. А в 2014-м году Владимир Путин поручил уже Рустаму Минниханову возглавить группу и возобновить ее работу. На данный момент 28 стран мира, так или иначе, участвуют в данном формате.

«В настоящее время роль группы особенно возросла. Она стала несущей конструкцией в отношениях между Россией и Организацией исламского сотрудничества, инструментом укрепления дружбы, взаимопонимания и доверия. Кроме того, группа – это уникальная площадка межрелигиозного диалога глобального уровня, нацеленного на защиту традиционных духовно-нравственных ценностей, прямого диалога Русской православной церкви с исламским миром», – заявил сегодня Минниханов на заседании.

«В настоящее время роль группы особенно возросла. Она стала несущей конструкцией в отношениях между Россией и Организацией исламского сотрудничества, инструментом укрепления дружбы, взаимопонимания и доверия» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сверка часов» перед Саммитом БРИКС на исламском треке российской дипломатии

Деятельность Группы всегда относилась к стратегическим интересам России в области дипломатии и международного сотрудничества. Однако в последние годы из-за ситуации в мире значение этот объединения выросло в разы. Сегодня, без преувеличения, к Казани были прикованы взгляды всего мира.

Ведь в октябре столица Татарстана примет Саммит стран БРИКС, где в том числе будут представлены и мусульманские страны. Таким образом, сегодняшнее ежегодное собрание Группы стало некой сверкой часов перед саммитом, который может всколыхнуть основы текущего миропорядка, основанного на загадочных западных «правилах».

Владимир Путин в интервью китайскому журналисту накануне четко сказал, что Россия выступает против однополярного мироустройства в пользу многополярного, который будет учитывать чаяния всех государств, культур и религий на планете.

«Мы выступаем за верховенство международного права, за равную, неделимую, комплексную и устойчивую безопасность, как на глобальном, так и региональном уровнях при центральной координирующей роли ООН. И отвергаем попытки Запада навязать порядок, основанный на лжи и лицемерии, на неизвестно кем придуманных мифических правилах», – подчеркнул Путин.

Сегодня примерно такую же мысль транслировали все участники заседания Группы. А состав спикеров был впечатляющий Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня примерно такую же мысль транслировали все участники заседания Группы. А состав спикеров был впечатляющий. Помимо Рустама Минниханова, Гурбангулы Бердымухамедова, Марата Хуснуллина, в работе группы приняли участие представитель генсекретаря Организации исламского сотрудничества Салах Текая, заместитель Генерального секретаря Всемирной Исламской Лиги Албулвахаба Аль Шехри и представителям мусульманской и православной конфессий.

Состав более чем представительный. На его фоне относительно незаметным оказалось участия главы Башкирии Радия Хабирова, который, тем не менее, сидел в президиуме собрания. Его участие напрашивалось, поскольку Башкортостан является одним из центров проживания мусульман в России.

Относительно незаметным оказалось участия главы Башкирии Радия Хабирова, который, тем не менее, сидел в президиуме собрания Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

ОИС против стереотипа «мусульманина-террориста»

Также важной темой обсуждения стал терроризм, который Рустам Минниханов назвал большой проблемой нашего времени.

«Чудовищным по масштабам жестокости стал террористический акт в Подмосковье в марте текущего года. Одна из его целей – посеять межрелигиозную и межнациональную рознь. Террористы и их заказчики пытаются прикрываться нашей религией и продолжают навязывать мировому сообществу стереотип “мусульманина-террориста”», – отметил Раис Татарстана.

В этой связи особенно важно решительно бороться с этой разрушающей идеологией и демонстрировать мирный и созидательный характер ислама, считает Минниханов.

«Весь мир всколыхнуло обострение ситуации в Палестине, напряженность между Ираном и Израилем. Кровопролитные бои в секторе Газа и гибель большого числа населения не могут не вызывать обеспокоенность у мусульман всего мира», – добавил Раис Татарстана.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы поддерживаем позицию Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина о важности скорейшего прекращения огня и возобновлении политического урегулирования, которое предусматривает создание государства (Палестина, – прим. Т-и) с членством в ООН», – заявил Минниханов.

В целом Рустам Минниханов очевидно закрепляется в «высшей лиге» российской дипломатии и в статусе главного переговорщика от мусульманской части России. Вообще регионы РФ, где большинство исповедуют ислам, на политической арене принято ассоциировать с двумя личностями – лидерами Татарстана и Чечни Рустамом Миннихановым и Рамзаном Кадыровым.

В последние годы, и особенно на фоне СВО, у лидеров мусульманского мира России гармонично сложились роли. Кадыров – силовой блок и жесткая критика Запада, Минниханов – тонкая дипломатия и развитие экономических отношений на внешнеполитической орбите.