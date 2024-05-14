Продано уже более 20 тыс. билетов: какими будут Игры БРИКС в Казани

Владимир Леонов: «Это совершенно новый проект, с точки зрения формата – революционный»

Фото: minsport.tatarstan.ru

На Игры БРИКС приедет 5 тыс. спортсменов из 60 стран

Игры БРИКС в Казани пройдут в новом формате для этого турнира. Если раньше соревнования были скорее выставочными, то теперь станут реальными зрелищными состязаниями с высокой конкуренцией, заявил Владимир Леонов. «Это совершенно новый проект, с точки зрения формата – революционный. Мы расширяем и географию, и количество видов спорта», – сообщил он.

Программа соревнований включает 29 видов спорта: бокс, брейкинг, пляжный волейбол, пляжный гандбол, гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, дзюдо, карате, корэш, борьба на поясах, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, синхронное плавание, спортивная борьба, спортивная гимнастика, теннис, ушу, фехтование, баскетбольное двоеборье, футбольное двоеборье, художественная гимнастика, шахматы, тяжелая атлетика, бадминтон, конный спорт, акробатический рок-н-ролл.

Планируется разыграть 380 комплектов наград.

«Заявлено 5 тыс. участников из почти 60 стран мира. Это серьезные цифры для нового мероприятия. Мы видим интерес разных государств к тому, чтобы приехать в Казань и выступить. Мы ждем большие делегации из стран БРИКС, очень с серьезным настроем подходит, например, сборная Бразилии», – добавил министр.

В продажу уже поступили билеты на соревнования, более 20 тыс. из них распроданы. Чаще всего билеты покупают жители Казани, также в топе Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

При этом стоимость билетов весьма демократичная – от 100 до 300 рублей. Приобрести их можно на официальном сайте Игр БРИКС и у официального партнера турнира по распространению билетов.

В продажу уже поступили билеты на соревнования, более 20 тыс. из них распроданы Фото: t.me/KAZAN2024_BRICS

«Постараемся, чтобы на Играх БРИКС была создана конкурентная среда для российских спортсменов»

На Игры БРИКС в Казань приедут лучшие российские спортсмены. Однако другие страны формируют заявки по своему усмотрению. И близость Олимпиады в Париже накладывает определенные сложности.

«Проекту нет даже года. Чтобы приезжали лучшие спортсмены, у турнира должен быть бренд. Мы повлиять на это никак не можем, но со своей стороны создадим для этого все условия. Понятно, что месяц до Олимпиады. У всех спортсменов есть подготовительные циклы, и приехать сюда перед Олимпиадой будет сложно. Но думаю, что некоторые и поучаствуют», – уточнил он.

Дополнительной мотивацией для спортсменов станет то, что Игры БРИКС в Казани могут приравнять по статусу к чемпионатам Европы, что сулит соответствующие призовые победителям. Этот вопрос сейчас рассматривается в Минспорте России, сообщил Леонов.

«Мы постараемся сделать так, чтобы Игры БРИКС стали максимально конкурентной средой для наших спортсменов», – заключил он.

Программа соревнований включает 29 видов спорта. Планируется разыграть 380 комплектов наград Фото: t.me/KAZAN2024_BRICS

Для Игр БРИКС обновят спортобъекты, которые строились для Универсиады

Игры БРИКС пройдут на 18 спортивных объектах Казани. Все они сейчас готовятся, где-то завершается ремонт и устанавливается новое оборудование.

«С Универсиадой это сложно сравнить с точки зрения объема. Все-таки тогда мы готовились три года. Появились объекты, которых не было в принципе. Еще много лет мы будем говорить, что это все наследие Универсиады. К Играм БРИКС все сооружения приводим в современное состояние. На каждом объекте нужно делать апгрейд – как внешний, так и внутренний. Технологии настолько быстро развиваются, что это просто необходимость», – заявил он.

В Центре гребных видов спорта уже полностью обновлен лодочный парк, завершается ремонт Центрального стадиона, центров бокса и настольного тенниса и многих других объектов.

«Мы идем по графику, в том числе по установке высокотехнологичного оборудования. Сейчас появилось много аналогов на китайском и российском рынках. Мы инсталлируем лучшее оборудование, которое сертифицировано международными федерациями», – подчеркнул спикер.

Спортивные Игры стран БРИКС пройдут с 11 по 23 июня. Церемония открытия состоится 12 июня, закрытие Игр – 23 июня.

Фото на анонсе: t.me/KAZAN2024_BRICS