«Можем это погубить!»: почему Минниханов опасается за будущее исламских финансов в РФ

Первые результаты эксперимента по партнерским финансам (они же исламские) подвели на площадке KazanForum

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Исламские финансы все еще проигрывают традиционным, а кадров до сих пор не хватает даже на регион

Первые результаты эксперимента по партнерским финансам (они же исламские) подвели на площадке KazanForum. Татарстан и еще три региона России включились в эксперимент в сентябре, так что уже можно сверить часы и понять, какие моменты нуждаются в доработке. Этому и была посвящена отдельная сессия, на которой в зале был аншлаг, а среди участников значился и Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Минниханов отметил, что республика и Россия в целом давно шли к принятию этого закона. По мнению Раиса РТ, есть позитивные результаты — за время эксперимента только в Татарстане заключили 1290 сделок. Движение есть, как отметил Раис, но есть и трудности, которые мешают людям пользоваться исламскими банковскими продуктами активнее.

Надо сказать, что участниками сессии стали весьма значимые в сфере исламского банкинга люди. Например, от Минфина России прибыл замглавы Иван Чебесков, были депутаты Госдумы Айрат Фаррахов, Максим Топилин, Анатолий Аксаков, участвовали представители Банка России. Поэтому Рустам Минниханов решил сполна использовать данную ему возможность высказать все предложения и замечания, касающиеся закона о партнерских финансах в России.

«Первое предложение — предоставить участникам эксперимента возможность использовать средства материнского капитала. Почему нет? Когда данная мера доступна для любого. Какая разница? Мы же все живем в этой стране!» — обратился к участникам Минниханов.

Рустам Минниханов предложил внести изменения в государственные образовательные стандарты, чтобы появились новые обучающие дисциплины по партнерским финансам Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Самый актуальный вопрос, на его взгляд, нехватка кадров. Татарстан уже занимается подготовкой кадров по вопросам партнерского финансирования с начала эксперимента – в Болгарской исламской академии, в Российском исламском институте, КФУ.

«Ну что это такое — обучение 100 человек? Как мы хотим на всю страну эту работу распространить? Повышение квалификации — 300 человек. Это даже для нашей республики, я считаю, немного», — заявил Минниханов.

Он предложил внести изменения в государственные образовательные стандарты, чтобы появились новые обучающие дисциплины по партнерским финансам. Больший интерес у абитуриентов появился, если бы был и бюджет.

«Это же можно сделать! Предлагаю направить соответствующую рекомендацию от Минобрнауки в адрес вузов о включении дисциплин в образовательные программы. Думаю, можно было бы и бюджетные места дать. А если нет, думаю, и банки подключатся», — выразил надежду Минниханов.

«Почему другие страны могут, а Россия – нет?»

Раис Татарстана также выступил за создание на федеральном уровне единого центра экспертиз для разработки стандартов банковских продуктов по нормам шариата.

«Мы можем это дело погубить! Если во всем мире система работает, почему она не может в России работать? Мы что, хуже других, что ли?» — задал риторический вопрос Минниханов всем участникам сессии.

Он отметил, что если Россия хочет дружить с исламскими странами, например с участницами Организации исламского сотрудничества (ОИС), то есть смысл и дальше развивать партнерские финансы в нашей стране. Тем более что эти страны относятся к РФ иначе, «не как Запад», подчеркнул руководитель Татарстана. Он добавил, что за границей много богатых бизнесменов, исповедующих ислам, которые могли бы принести свои деньги в нашу страну, от чего бы Россия только выиграла.

«Можно тихо-тихо сплавить „эксперимент“, но думаю, никто от этого пользы не получит», – заявил Минниханов.

Он заметил, что работа пошла, но «может, не в тех объемах и темпах, которые ждали».

Иван Чебесков объяснил, почему есть сложности с использованием материнского капитала в ипотеке по нормам шариата Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кстати, замглавы Минфина России Иван Чебесков после сессии дал оценку предложениям Раиса Татарстана.

«Мы все эти предложения будем прорабатывать и принимать решения. Но большинство из его предложений в общем-то логичны», — заявил Чебесков, отвечая на вопрос «Татар-информа».

Отдельно он сказал объяснил, почему есть сложности с использованием материнского капитала в ипотеке по нормам шариата.

«Это все-таки средства, которые государство дает гражданам. Мы хотим быть уверены, что за ними есть надлежащий контроль. Если это не банки, то становится сложнее», — объяснил точку зрения Минфина России Чебесков.

Минфин России надеется на триллионы рублей от мусульман, но пока не хочет говорить о деньгах

В своем выступлении на сессии Чебесков апеллировал цифрами. Так, например, он оценил глобальный рынок партнерских финансов примерно в 4 трлн в долларовом эквиваленте.

«Более 6% всех мировых банковских активов — это активы, выданные по принципам партнерского или исламского банкинга. Суммы огромные. Мы видим огромный потенциал у Российской Федерации. Этот потенциал исчисляется триллионами рублей. У нас огромное население, которое исповедует ислам, которое готово использовать этот инструмент», — заявил Чебесков.

При этом, когда журналисты впоследствии уточнили, а сколько денег россияне принесли в финансовые организации, включенные в реестр участников эксперимента, Чебесков ответил, что дело не в суммах.

«Главное, сделать правильный и хороший продукт. Мы больше обращаем внимания на то, чтобы был правильный клиентский путь, правильное управление этими активами, чтобы было удобно заключать договоры, чтобы заключение договоров заработало через Госуслуги, чтобы фонды проходили проверки и был надлежащий надзор. Если будет удобный, простой, эффективный для граждан продукт, кому нужно, те будут пользоваться. Нет задач загонять туда миллиарды людей», — сказал замглавы Минфина России.

«Мы больше обращаем внимания на то, чтобы был правильный клиентский путь, правильное управление этими активами, чтобы было удобно заключать договоры, чтобы заключение договоров заработало через Госуслуги» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он добавил, что для ведомства стало сюрпризом, что многие люди, которые не исповедуют ислам, готовы использовать эти продукты.

«Это как знак качества. Халяль — это гарантия. У нас на банкиров и предпринимателей все время смотрят как на хитрых людей, которые будут пытаться заработать на гражданах. А когда продукт создается по определенным стандартам, этическим нормам и так далее, это делает продукт привлекательным для более широкого круга населения», — заявил замглавы федерального министерства.

Аксаков предложил сделать эксперимент бессрочным

Свои предложения по улучшению закона от партнерских финансах в России высказывали и другие участники сессии. Например, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его мнению, есть организации, которые уже могли бы войти в реестр участников эксперимента, но не торопятся это сделать из-за дополнительных нагрузок, определенных законом. В связи с этим Аксаков предложил изучить, какие препоны есть в законе об исламских финансах для бизнеса.

Второе предложение, которое также прозвучало от Рустама Минниханова, — ввести стандартизацию банковских продуктов, чтобы не отсекать недобросовестных участников рынка.

Третье предложение: два года эксперимента — это слишком маленький срок, считает Аксаков. На его взгляд, можно в самом законе прописать, что эксперимент становится бессрочным.

Анатолий Аксаков: «Встает вопрос о расширении числа участников. Меня атакуют представители Ингушетии. Чечню включили в эксперимент, а их нет. Есть определенная ревность, все-таки соседи» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Поделился председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку и успехами. Так, число организаций, включенных в реестр Банка России, дошло до 23. Аксаков отметил активное участие Татарстана — республику в реестре представляют 13 организаций.

«Встает вопрос о расширении числа участников. Меня атакуют представители Ингушетии. Чечню включили в эксперимент, а их нет. Есть определенная ревность, все-таки соседи. Думаю, вполне можно было бы рассмотреть вопрос о расширении числа участников», — сказал Аксаков.

Он добавил, что представляет в Госдуме Чувашию. Эта республика тоже заинтересована в том, чтобы войти в эксперимент.

Кстати, следом за Аксаковым выступал зампредседателя Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев. Он сообщил, что участницей эксперимента также хочет стать Кабардино-Балкария.

Максим Топилин заявил, что необходимы стандарты для участников рынка, поскольку то же самое есть и у рынка традиционных финансов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы же понимаем, как это делать? Зачем еще три года тянуть?»

Депутат Госдумы Максим Топилин говорил от себя, без какой-то заученной презентации. На его взгляд, надо активнее не только обсуждать проблемы, но и решать их. Участников экспертного совета по партнерским финансам он просил быть решительнее, но при этом взвешивать каждое решение.

Он также заявил, что необходимы стандарты для участников рынка, поскольку то же самое есть и у рынка традиционных финансов.

«Но если устанавливают стандарты обычных финансовых продуктов, мы же понимаем, как это делать. Есть определенная конструкция, как эти стандарты устанавливаются. Тогда в чем вопрос? Что еще нужно три года обсуждать, чтобы установить технологические стандарты партнерского финансирования?» — возмущенно заявил Топилин.

Но есть и позитивные новости. Буквально в течение двух-трех месяцев КФУ получит официальные программы от Минобрнауки России по подготовке специалистов для сферы партнерских финансов.

«Республика подготовила целый портал продуктов. Надо понять, как с точки зрения информирования применять, где разместить его, чтобы он жил не только в республике», — рассказал Топилин о портале, который анонсировал заместитель Премьер-министра Татарстана — министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.

«Огромный успех, благодаря активности Республики Татарстан и коллег из Башкортостана, Чечни и Дагестана. Это огромный прорыв, который мы еще не понимаем и не чувствуем, какие есть положительные эффекты, какие перспективы», — заключил на позитивной ноте Максим Топилин.

Айрат Фаррахов отметил, что эксперимент нужен был не для оценки количества участников и привлеченных денег, а для проактивной работы по направлению Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Фаррахов предложил уравнить традиционные и исламские финансы

Коллега Топилина – депутат Госдумы Айрат Фаррахов отметил, что эксперимент нужен был не для оценки количества участников и привлеченных денег, а для проактивной работы по направлению.

«Реестр не отражает сегодня именно потенциальное количество участников», — считает парламентарий.

Он заявил о барьерах, которые отталкивают возможных участников от вступления в реестр Банка России. Эти условия нужно смягчить, тогда и число участников вырастет, читает Фаррахов.

Депутат заявил о налогообложении, по которому партнерские финансы следует уравнять с традиционными.

«Принцип справедливости, как мне кажется, касается и той темы, которую мы с вами обсуждаем. Мы исходим из того, что развитие партнерского финансирования имеет в России потенциальный внутренний и внешний спрос. Нам нужно проактивно двигаться с точки зрения совершенствования регуляторики и законодательства», — заключил Фаррахов.

Екатерина Лозгачева: «Интерес к партнерскому финансированию проявляют как граждане, так и организации. Во время анкетирования мы задаем вопросы относительно того, какие проблемы они видят» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Банк России назвал самые популярные сделки в исламских финансах

От Банка России в сессии участвовала директор Департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева. Она озвучила несколько любопытных цифр: портфель исламских сделок на данный момент составляет около 2 млрд рублей. Самыми популярные – вклады в уставный капитал, в общем портфеле они превышают уже 1,2 млрд рублей. Кроме того, активно используются договоры купли-продажи — более 750 млн рублей, сообщила Лозгачева.

Эти цифры Банк России получил благодаря анкетированию участников рынка. Так, было опрошено 17 организаций, из которых 13 уже в реестре участников эксперимента. В итоге тестового раунда анкетирования, как сказала представитель Центробанка, получились такие результаты за 2023 год. Анкетирование будет продолжаться раз в квартал, а к осени Банк России пообещал поделиться результатами.

«Интерес к партнерскому финансированию проявляют как граждане, так и организации. Во время анкетирования мы задаем вопросы относительно того, какие проблемы они видят. Один из самых упоминаемых моментов — это создание некоего стандарта, который устанавливает какой-то орган РФ. Банк России поддерживает эту инициативу», — заявила Лозгачева, словно вторя словам других участников сессии.

Мадина Тукулова отметила, что ее страна развивает тему партнерских финансов уже 15 лет и все равно есть проблемы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как Казахстан и ОАЭ делились опытом по исламским финансам

На сессии также выступили иностранные гости. Например, руководитель хаба по исламским финансам и бизнесу Международного финансового центра «Астана» (Казахстан) Мадина Тукулова. Она отметила, что ее страна развивает тему партнерских финансов уже 15 лет и все равно есть проблемы. Чтобы преодолеть их, необходимо усилие со стороны всех участников — и властей, и регулятора, и организаций, предоставляющих услуги по нормам шариата.

Тукулова посоветовала коллегам из России изучить, что хотят непосредственно участники реестра и те, кто планирует туда войти. Второе — необходима ассоциация, чтобы у рынка партнерских финансов России было единение, за счет этого будет легче достучаться до регулятора и заявлять о проблемах. Третье — Тукулова считает, что надо именно уравнять традиционные финансы и партнерские, не давая привилегии ни тем ни другим.

Саад Баккали отметил, что в исламском финансировании очень важно, чтобы люди друг другу доверяли Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Был еще гость из ОАЭ, руководитель Высшего шариатского управления при Центральном банке Саад Баккали. Он рассказал об опыте своей страны. Шесть лет назад в ОАЭ поняли, что все касающееся развития исламских финансов надо модернизировать, чтобы сотрудничать с другими странами. Так, в 2018 году там начался путь стандартизации, на который России в сфере партнерских финансов еще предстоит встать. Также в ОАЭ работает Совет по финансам шариата.

Баккали отметил, что в исламском финансировании очень важно, чтобы люди друг другу доверяли. «Мы поняли: когда мы убедим, что нашим организациям можно доверять, тогда мы облегчим путь коммуникации. И нам удалось достичь успеха!» — поделился иностранный участник.

На полях KazanForum еще пройдет заседание экспертного совета по партнерским финансам, но уже в закрытом режиме. Остается надеяться, что все участники от слов перейдут к делу, ведь Татарстан еще с первого KazanForum в далеком 2009-м продвигает тему исламского банкинга.