Медиаэксперты на KazanForum: зачем журналистам ИИ и как бороться с фейками

Медиасессия на KazanForum собрала широкую аудиторию руководителей информационных агентств и телеканалов из стран ОИС

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Важно, чтобы доступ к информации был у всех»

Медиасессия на KazanForum собрала широкую аудиторию руководителей информационных агентств и телеканалов из стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), а также представителей российских компаний. Организовали мероприятие Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Союз

информационных агентств (UNA).

Принципиальным было собрать на обсуждении именно практиков, которые могут поделиться своими предложениями по развитию сферы и коммуникации внутри нее. Одним из первых выступил директор телекомпании Televisi Republic Indonesia Иман Бротосено.

«В нашем динамично развивающемся мире трансформация информационного поля неизбежна. Она определяет форму общества, культуры, экономики. Мы должны идти в ногу со временем. Благодаря интернету и цифровым технологиям мир стал гораздо более взаимосвязанным. Это значительно облегчило доступ к информации», – начал свой рассказал эксперт.

По его словам, важно обеспечивать доступ к информационным ресурсам, чтобы каждый мог получать блага цифровой эпохи.

Иман Бротосено: «В нашем динамично развивающемся мире трансформация информационного поля неизбежна» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В первую очередь для нас важен принцип, что информационное поле должно быть демократичным и доступным для каждого. Это дает возможность людям в исламских странах участвовать в общественных дискуссиях на важные темы. Однако здесь важно сказать и об обратной стороне медали. Демократизация ведет к появлению фейковых новостей. Важно объединить все наши усилия, чтобы заниматься фактчекингом», – добавил он.

Искусственный интеллект в журналистике: да или нет?

Темой выступления заместителя генерального директора по региональному развитию «Российской газеты» Андрея Першина стало использование новых технологий в медиасфере, в частности искусственного интеллекта.

«Тема использования искусственного интеллекта в современных СМИ вызывает всеобщий интерес. Всех волнует, смогут ли нейросети заменить журналистов», – заявил он.

При этом серьезно эта тема начала обсуждаться после того, как около 15 лет назад в одной из американских газет вышла серия материалов, написанная искусственным интеллектом по итогам обработки 13 млн файлов. Она была посвящена махинациям западных чиновников, рассказал Першин.

Андрей Першин: «Тема использования искусственного интеллекта в современных СМИ вызывает всеобщий интерес. Всех волнует, смогут ли нейросети заменить журналистов» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мне понравилась мысль, которую я услышал на форуме в Китае, где собирались представители многих крупных мировых СМИ. Искусственный интеллект может и должен быть лишь орудием в руках человека, как, например, компьютер, но не более того», – подчеркнул спикер.

В качестве отрицательного примера он привел случай, когда одно из информационных агентств воспользовалось нейросетью для написания новости, но ИИ неправильно проставил даты и сообщил людям о грядущем крупном землетрясении, хотя его быть не должно. Это вызвало у людей панику.

Но при этом есть и положительные истории внедрения искусственного интеллекта в СМИ. Так, Першин поделился своим опытом. В их издании работает система нежелательного контента, которая проверяет все материалы на соответствие законодательству Российской Федерации.

«Государство – главный бренд в информационном пространстве»

Журналисты всегда любят статистические данные и цифры. И обсуждение трендов медиасферы не могло обойтись без них. Результатами соцопросов на эту тему поделилась заместитель генерального директора АНО «Диалог» Дарья Богданова.

Дарья Богданова: «Главным брендом является государство. Всегда важна оперативная реакция государства на те или иные события» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Важно говорить об объединении наших усилий в борьбе с теми вызовами, которые мы видим в информационном пространстве. Мы за объединение всех лучших практик донесения информации до людей. В этом смысле, конечно, главным брендом является государство. Всегда важна оперативная реакция государства на те или иные события», – пояснила она.

Этот тезис подтверждают и соцопросы. Для большинства россиян (62% респондентов) важна обратная связь от государства, поэтому в том или ином виде оно должно присутствовать на самых разных медиаресурсах, от соцсетей до средств традиционной журналистики, привела данные Богданова.

«Против нас сейчас работает информационная машина, которая была создана во время холодной войны»

Итоги встречи подвела ведущая телеканала НТВ Ирада Зейналова. По ее словам, сейчас в медиапространстве на первый план выходит борьба с информационным давлением и противодействие фейкам.

«Мы сейчас все обсуждаем, как предотвратить нашу общую стигматизацию, то есть фейк-ньюс, с которыми столкнулись и Индонезия, и Ирак, и Иран. Сейчас с этим столкнулись и мы, потому что пытаемся представить альтернативную точку зрения. По сути, против нас работает та самая информационная машина, которая появилась во время холодной войны», – заявила она.

По словам Ирады Зейналовой, сейчас в медиапространстве на первый план выходит борьба с информационным давлением и противодействие фейкам Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Противостоять в этой борьбе должна целая инфраструктура, куда входит информационная безопасность, кибербез и подготовка квалифицированных кадров.

«Нам нужно сделать все, чтобы не позволить превратить нас в нишевую историю. Мы должны стать частью общего целого, такого же влиятельного, как англосаксонский мир, который многие годы формировал свою повестку. Мы должны формировать свою, безопасную повестку. Нужно достучаться до всего мира», – заключила Зейналова.

ТВ БРИКС будет транслировать крупные мероприятия в Татарстане

Завершилась сессия подписанием нескольких договоров о сотрудничестве. Одно из них заключили Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и ТВ БРИКС.

«Это соглашение позволит расширить аудиторию, которой мы можем рассказывать об инициативах республики. С другой стороны, это возможность воспользоваться ресурсами ТВ БРИКС – материалами о том, что происходит в мире. Ближайший проект – это подготовка трансляций крупных мероприятий республики», – пояснил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Татмедиа» и АО «ТВ БРИКС» подписали протокол о развитии сотрудничества Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он добавил, что во время сессии на KazanForum прозвучало много предложений, которые будут реализовываться в течение года в формате мастер-классов и образовательных лекций для журналистов.

В целом Айдар Салимгараев отметил, что с каждым годом вопросы, обсуждаемые на KazanForum, становятся все масштабнее и значимость мероприятия растет.

«KazanForum стал основной площадкой для диалога России и исламского мира. Год от года качество обсуждаемых вопросов растет. Это же касается и медиа. Приехали руководители информационных агентств из многих стран и говорят о насущных вопросах. Это большая возможность для сближения наших народов», — заметил собеседник «Татар-информа».