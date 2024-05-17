Ставка России на исламский мир и Татарстан в роли посредника: главные итоги KazanForum

На пленарном заседании KazanForum-2024 подвели главные итоги форума

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Исламский мир поддерживал и поддерживает Россию, и мы это очень высоко ценим»

Состав президиума пленарного совещания был богат на серьезные фигуры. Здесь были представители правительств России, Ирана, ОАЭ, Казахстана, Кыргызстана, Омана, Организации исламского сотрудничества (ОИС). Также в числе почетных гостей были Раис Татарстана Рустам Минниханов и первый Президент республики, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев.

Примечательно, что главную мысль не только пленарного заседания, но и всего KazanForum до собравшихся донес председатель Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», руководитель республики Рустам Минниханов.

«Исламский мир поддерживал и поддерживает Россию, и мы это очень высоко ценим. Я хотел бы поблагодарить всех участников форума. Татарстан стал хорошей площадкой для взаимодействия России и исламского мира. Как уже было сказано, против нас были введены незаконные ограничения от стран, которые ориентируются на другие ценности. На нашем форуме мы можем обсудить стратегические большие проекты наших стран, среди которых коридор “Север – Юг”, исламский банкинг, развитие туризма и многое другое», – подчеркнул Раис Татарстана.

Рустам Минниханов поблагодарил всех участников форума Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир» и отношения с мусульманскими странами

Рустам Минниханов напомнил об истории возникновения Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», заседание которой прошло в Казани накануне. Именно работа этого объединения представляет собой некий базис взаимоотношений России со странами исламского мира.

Группу стратегического видения «Россия – Исламский мир» создали в далеком 2005 году. Ею руководили первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев и Евгений Примаков. Она проработала до 2009 года включительно. А в 2014 году Владимир Путин поручил уже Рустаму Минниханову возглавить группу и возобновить ее работу. На данный момент 28 стран мира так или иначе участвуют в данном формате.

«Эту работу вели с поддержкой МИД РФ и Аппарата Президента России. Мы нашли удачную площадку в лице Татарстана и начали приглашать сюда наших партнеров. Два года назад Владимир Путин принял решение, что KazanForum не региональное мероприятие, а федеральное. Вот два вице-премьера Правительства России, несмотря на большую делегацию в Китае, сегодня находятся в Казани», – высказался Минниханов.

Алексей Оверчук: «Президент России Владимир Путин привел хороший пример: США ввели драконовские пошлины на электромобили из Китая, просто потому что эти электромобили лучше» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Санкции Запада призваны тормозить экономики неугодных США стран, но Россия показала рост

На самом деле, содержательная часть пленарного заседания форума во многом перекликалась с повесткой ежегодного собрания Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», которое прошло накануне и было, пожалуй, центральным событием всего KazanForum.

Сегодня опять же звучали справедливые упреки в адрес западных стран о незаконных санкциях против России, которые принимались в обход Совбеза ООН. По мнению участников пленарного заседания, цель подобных ограничений – в создании условий искусственного торможения экономик стран, которые не выказывают покорности США и коллективному Западу в целом.

«Президент России Владимир Путин привел хороший пример: США ввели драконовские пошлины на электромобили из Китая, просто потому что эти электромобили лучше. Точно так же были введены ограничения в отношении производства и доступности компонентов самолета МС-21, просто потому что он по своим характеристикам превосходит Boeing и Airbus», – заметил сегодня заместитель Председателя Правительства России Алексей Оверчук.

Очевидно, что центры экономического роста смещаются – от Запада в сторону стран мирового большинства. Россия, занимая уникальное географическое положение, использует это преимущество, чтобы наиболее эффективно решать поставленные задачи, несмотря на сдерживающие меры.

Незаконные санкции коллективного Запада не убили экономику России, а стали катализатором ее роста. По итогам 2023 года она выросла на 3,6%.

По словам Али Багери, ограничения превратились в возможности для сотрудничества Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Более того, по словам заместителя министра иностранных дел Ирана Али Багери, эти ограничения превратились в возможности для сотрудничества.

В ответ Оверчук напомнил, что важнейшим направлением является заключение соглашения о свободной торговле. Так, в декабре прошлого года Россией был подписан детальный договор с Ираном.

«Мы на этом не останавливаемся и вместе с ЕАЭС ведем переговоры с рядом исламских стран, чтобы распространить зоны свободной торговли. Таким образом мы помогаем друг другу осваивать новые рынки», – заключил вице-премьер.

«Хочу отметить вклад Рустама Минниханова в развитие отношений между Россией и исламским миром»

Также в этот вечер много было сказано слов благодарности в адрес принимающей стороны – Казани, Татарстана и Раиса республики Рустама Минниханова. Заместитель министра экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллах Аль-Салих прямо отметил большую роль татарстанского лидера в развитии взаимоотношений между Россией и исламским миром.

Абдуллах Аль-Салих прямо отметил большую роль татарстанского лидера в развитии взаимоотношений между Россией и исламским миром Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Хочу отметить вклад Рустама Минниханова в развитие отношений между Россией и исламским миром. Эмираты и РФ сотрудничают по многим направлениям. Это отражается в цифрах товарооборота между странами, которые измеряются миллиардами долларов. Уверен, что этот показатель еще будет расти», – считает Абдуллах Аль-Салих.

Говоря о роли Татарстана – еще на вчерашнем заседании Группы стратегического развития отмечался статус республики как образца мирного сосуществования культур, народов и религий. Сегодня на пленарном заседании эту мысль очень точно развил заместитель руководителя Администрации Президента России Магомедсалам Магомедов.

Магомедсалам Магомедов: «Татарстан – это наиболее яркий пример среди регионов, где демонстрируются принципы нашей национальной политики в России» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«У нас есть многовековой опыт совместного проживания мусульман и православных. Исторически многонациональные народы России всегда объединялись против общего врага. Татарстан – это наиболее яркий пример среди регионов, где демонстрируются принципы нашей национальной политики в России во взаимодействии с нашими религиозными организациями. В этом большая заслуга руководства республики. Большая благодарность Рустаму Нургалиевичу Минниханову за это. И всей команде, которая работает на единство народов в Татарстане и в конечном счете на единство народов России», – заявил он.

На первый план выходят задачи транспорта и логистики

В этот вечер также прозвучало большое количество цифр о росте товарооборота между Россией и Татарстаном, со странами, представители которых заседали в президиуме пленарной сессии. Везде был зафиксирован рост. Но из всех озвученных сфер наиболее остро прозвучала тема логистических и транспортных маршрутов для выстраивания и оптимизации торговли.

Саид Бен Мохаммед Аль-Сакри заявил, что транспортный коридор «Север – Юг», — это очень важный проект, который поможет расширить рамки сотрудничества и инвестиций между странами Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Соглашение о создании транспортных коридоров, в том числе российского «Север – Юг», — это очень важный проект, который поможет расширить рамки сотрудничества и инвестиций между странами. Об этом заявил министр экономики Султаната Оман Саид Бен Мохаммед Аль-Сакри.

В свою очередь заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин отметил, что Россия очень активно сотрудничает с Казахстаном в части коридора «Север – Юг». В соседней стране активно строится необходимая транспортная инфраструктура. Кроме того, Туркменистан в прошлом году уже начал работы над дорогой в сторону Ирана вдоль Каспия и стал прорабатывать строительство в сторону Казахстана.

По его словам, в России идет строительство новых дорог, которые войдут в состав коридора, и планируется развитие водных путей. Вице-премьер напомнил, что новая дорога «Москва – Казань» уже на 6 часов сократила торговые пути на юго-восток страны.

Марат Хуснуллин отметил, что Россия очень активно сотрудничает с Казахстаном в части коридора «Север – Юг» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Хуснуллин также заверил собравшихся, что Президент России Владимир Путин уделяет проходящему в Казани форуму большое внимание и в курсе всех принимаемых в столице Татарстана решений.

Остается добавить, что в мероприятиях KazanForum 2024 приняли участи более 15 тысяч человек из 85 стран мира. По словам модератора пленарной сессии, прошло 180 мероприятий. В эти дни в Казани были заключено 120 соглашений.