Русская наука — в оккупации: Дугин и Малофеев в Казани дали рецепт выращивания патриотов

Русский научный форум стартовал сегодня в Казани и привлек московских гостей. Среди участников пленарного заседания – Александр Дугин, Константин Малофеев и отец Киприян (Бурков) Фото: Тамара Молканова, kpfu.ru

Дугин и Малофеев стали хедлайнерами Русского научного форума

Русский научный форум стартовал сегодня в Казани и привлек московских гостей. Среди участников пленарного заседания – философ Александр Дугин, учредитель, руководитель группы компаний «Царьград» Константин Малофеев и отец Киприян (Бурков).

Татарстан представляли митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, первый заместитель муфтия РТ Ильфар хазрат Хасанов и ректор Казанского (Приволжского) федерального университета Ленар Сафин.

Дугин на пленарном заседании выступил в качестве модератора и был немногословен, приберег силы для доклада во второй части. Он сообщил, что фокус участников форума будет направлен на социогуманитарные науки, поскольку с ними «все очевидно плохо».

«Разобраться, как сделать нашу современную российскую науку суверенной, предстоит на нашем сегодняшнем форуме», — заявил Дугин, открывая пленарное заседание.

Он отметил, что участвует в форуме как директор Учебно-научного центра «Высшая политическая школа имени Ивана Ильина» при РГГУ.

Российская наука находится во вражеской оккупации

Куда более пламенная речь была у Малофеева. Он напомнил собравшимся, что идет специальная военная операция, и заявил, что в это время лучшие мужчины находятся на фронте.

«Я хочу обратить внимание на то, что у нас у каждого свой фронт. Нам, людям, занимающимся наукой, очень важно понимать, что фронт проходит и здесь. Мы все понимаем, какой фронт проходит в области культуры. Давайте займемся своим делом», – призвал Малофеев.

Константин Малофеев: «Мы все понимаем, какой фронт проходит в области культуры. Давайте займемся своим делом» Фото: Тамара Молканова, kpfu.ru

По его мнению, в области российской науки «совсем катастрофа, потому что у нас полная вражеская оккупация». Еще недавно представители отечественного научного сообщества рейтинговались по международным индексам и выясняли, кто лучший и кто худший ученый. А оценивали их «те люди, с которыми мы сейчас воюем за существование России», – заявил учредитель «Царьграда».

В 90-е годы большинство российских учебников в социогуманитарных дисциплинах были переведенными, а с этим багажом переведенных чужих знаний победить в информационной войне невозможно. «Или эту победу у нас украдут», – считает Малофеев.

В подтверждение своих слов он привел в пример победы Российской империи в 1812 году, в 1813 и 1814 годах. Но поскольку дворянство тогда говорило на французском языке, то через 13 лет после Бородинского сражения и такой великой победы над полумиллионной армией состоялось восстание декабристов под «французско-масонскими лозунгами», напомнил Малофеев.

«Вот к чему приводит, когда военная победа одержана, а победа в духовной и гуманитарной сфере – нет», – подытожил Малофеев.

По его мнению, нужно понять, что в русской науке является привнесенным и что мешает научному суверенитету России. На это, заметил он, и нацелен Русский научный форум, который продлится в Казани сегодня и завтра.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Крепкая семья вместо ЛГБТ и патриотизм вместо космополитизма

После полуторачасового перерыва Дугин, Малофеев и другие участники форума вернулись к обсуждению проблем в социогуманитарных науках. Отдельное выступление философа было посвящено тому, какие ценности следует продвигать в истории, философии, политологии, социологии.

«Очевидно, что гуманитарные науки нуждаются в масштабной углубленной проверке на эпистемологическую суверенность. Критерием такой проверки должны выступать традиционные ценности, историческое просвещение и мировоззренческие тезисы выступлений Президента РФ», – заявил Дугин.

Он также отметил, что некоторые понятия уже закреплены на законодательном уровне. Например, в Указе №809 от 9 ноября 2022 года «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» и в свежем Указе №314 от 8 мая 2024 года «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения».

По мнению Дугина, в российских гуманитарных науках следует продвигать такие традиционные ценности, как патриотизм вместо западного космополитизма, служение Отечеству и ответственность за его судьбу вместо западного глобализма. Наконец, крепкую семью вместо гомосексуальных браков и ЛГБТ.

Он заметил, что в суждениях Запада Россия – это периферийная европейская страна, отставшая в своем развитии и вставшая не на тот путь, а «Русский мир» приравнивается к фашизму. В историческом просвещении, как считает философ, Россия должна быть приравнена к государству-цивилизации, а у жителей страны следует формировать гражданскую идентичность и говорить им о «Русском мире».

Александр Дугин: «Необходима последовательная критика настоящего национализма, фашизма и сепаратизма, потому что все эти вещи есть. Это страшная угроза, и мы должны с ней бороться» Фото: tatmitropolia.ru

«Необходима последовательная критика настоящего национализма, фашизма и сепаратизма, потому что все эти вещи есть. Это страшная угроза, и мы должны с ней бороться», – заявил общественный деятель.

На пути суверенизации российской социогуманитарной области знаний предстоит проделать титанический труд.

Основные принципы его заложены в указах Президента России Владимира Путина, отметил Дугин.

«Осталось их досконально расшифровать, проанализировать парадигмы соответствующих дисциплин и осуществить их семантическое реформирование. Только так мы сможем одержать настоящую духовную цивилизационную Победу в ожесточенной войне с Западом и его захватническими стратегиями», – считает гость Русского научного форума.

Малофеев придумал, как привить школьникам любовь к государству

Следом за Дугиным слово взял Малофеев, который от науки перешел к проблемам насущным и предложил свое видение, как сделать так, чтобы у российских военкоматов выстраивались очереди. Учредитель «Царьграда» считает, что в российских школах и вузах должен появиться новый предмет – «Государствоведение». Молодое поколение должно понимать, что государство священно и сакрально. Но сейчас российским учебникам, написанным на западный манер, еще далеко до этого. Государствоведение должно преподаваться в вузах и даже в школах, считает Малофеев.

«Какое общество мы изучаем? Ничего эти школьники не понимают! Вы видели этих абитуриентов по обществознанию? Да ничего они не понимают! Что это за обществознание вообще?» – возмутился он.

При этом государствоведение должно преподаваться не казенным языком. В предмете должно быть много примеров из «великих моментов истории Российского государства», заявил Малофеев. Только так школьники поверят, что Россия – это лучшее государство. Но не нужно врать и говорить, что сейчас у страны пик развития, потому что в это поверит только «слепоглухонемой школьник, не выходящий на улицу», считает спикер.

Следом за Дугиным слово взял Малофеев, который от науки перешел к проблемам насущным и предложил свое видение, как сделать так, чтобы у российских военкоматов выстраивались очереди Фото: Тамара Молканова, kpfu.ru

«Величие наше, уже запатентованное в виде героев, великих побед, нами одержанных, уже есть в учебниках. Об этом писать можно и нужно. Это наша святая обязанность перед предками. Вот так мы должны преподавать государствоведение в вузах и школах», – предложил Малофеев.

В каждом регионе нужно чтить своих героев, условно: в Татарстане – своих, в других регионах говорить о других.

«Преподавая таким образом государствоведение, сделав для учащихся священным лозунг “За веру, Царя и Отечество”, мы с вами получим очереди в военкоматы», – добавил учредитель «Царьграда».

Было и еще одно предложение от Малофеева. Вместо того чтобы стремиться в международные рейтинги, создаваемые по западным меркам, лучше сделать свой.

«То, что мы вообще меряем всех рейтингами и, главное, себя же наказываем, когда наши вузы платят деньги, чтобы находиться в этих рейтингах! Конечно, это надо отменять на уровне министерства, государства. Единственным настоящим рейтингом вузов, пока мы не дозрели до своего – а надо создать свой собственный рейтинг научных публикаций, – должно быть качество выпускников», – заключил Малофеев.

Русский народный форум на площадке КФУ продлится и завтра. Как говорил сегодня его участник отец Киприян: «Говорим много, а делаем мало». Поэтому любопытно, какие из инициатив и предложений, прозвучавших на полях форума, дойдут до реализации.