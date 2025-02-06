Метшин: «До водной инфраструктуры не доходили руки, возможности и финансы»

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В Казани, начиная с празднования Тысячелетия города, реализовали множество инфраструктурных проектов, сейчас пришло время «открыть возможности воды». Форум «Казаныш» призван помочь в этом – архитекторы могут поделиться лучшими практиками, почерпнуть опыт других регионов и стран. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информа», заявил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«Мы очень много стараемся делать в городе, но пришло время открыть возможности воды. Мы традиционно были отрезаны железной дорогой от красавицы Волги, промышленной нашей зоной были отрезаны, [была] только возможность глади Казанки и озера Кабан. Поэтому, есть такая задача. Вы говорите, где мы недорабатываем? Не доходили руки, возможности, финансы до водной инфраструктуры. Нам нужно это богатство, которое нам Всевышним дано, вода и водная инфраструктура», – прокомментировал мэр.

Метшин также отметил, что в городе уделяют большое внимание благоустройству общественных пространств – город прирос благоустроенными территориями более, чем на 500 гектаров.

«Но водная инфраструктура, водные активности предусматривают еще большее развитие и еще большее вовлечение людей в летний период на водную гладь. И для этого мы пригласили сюда тех экспертов, тех специалистов, которые в этом разбираются как профессионалы, пригласили в том числе и города, которые в этом достигли определенных успехов. И мы не будем тратить время на то, чтобы изобрести свой велосипед применительно к нашей зиме, погодным условиям, к нашей, в конце концов, глубине реки и ширине Казанки и Волги. Нужно приземлить эти проекты и начинать уже реализовывать», – добавил Метшин.

Градоначальник также отметил, что форум «Казаныш» – это в том числе посыл бизнесу о том, что город «установит правила, прозрачность оформления документов и говорит – добро пожаловать».