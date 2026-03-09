Музеи центра Казани объединятся в музейный квартал с доступом по единому билету

Национальный музей РТ сформирует из пяти своих филиалов в центре Казани условный музейный квартал-маршрут с доступом по единому билету. Об этом в первом русскоязычном интервью рассказал новый директор музея Айрат Файзрахманов в рубрике «12 этаж» главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.

«Это музей Горького, напротив – музей Сайдаша, музей Боратынского, в одном квартале от них – музей-квартира Джалиля и еще Музей Ленина. Везде можно пешком дойти буквально за 3-5 минут. Единый билет на посещение пяти этих музеев будет стоить дешевле, чем если покупать отдельно билеты в каждый из них», – анонсировал Файзрахманов.

На следующем этапе, отметил собеседник, Национальный музей РТ будет реализовывать подобный партнерский проект с муниципальным учреждением Музейным комплексом города Казани (бывший НКЦ «Казань» – прим. Т-и).

«Мы так уже экспериментировали зимой, у нас получилась совместная история с Казанским Кремлем – единый билет. Хотим в эту программу интегрировать еще и университетский музей. Он, конечно, уникальный. А мы настроены на коллаборацию. Хотим раскрыть наше музейное богатство во всей красе с помощью разных музейных учреждений. Я только радуюсь за коллег, когда какие-то новые знаковые выставки на их территории, когда к ним приходит большее количество людей. Толпы идут на выставку Юсуповых в Эрмитаж – это же прекрасно! А следующая очередь – наша», – заверил Айрат Файзрахманов.