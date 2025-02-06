«Воды у нас много, Всевышний дал»: где построят марину и экстрим-центр в Казани

В Казани на архитектурно-строительном форуме «Казаныш», который продлится три дня – с 6 по 8 февраля, собрались архитекторы, градостроители, ректоры вузов, чиновники из регионов России и стран БРИКС+. Всего более 11 тысяч человек. Какие темы обсудят эксперты, каким опытом с гостями поделится столица Татарстана – в репортаже «Татар-информа».





В новом здании театра им. Г. Камала на берегу озера Кабан сегодня открылся Четвертый Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Задача у нас простая – обмен лучшими практиками»

В новом здании театра им. Г. Камала на берегу озера Кабан сегодня открылся Четвертый Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш». Он станет своего рода продолжением саммита БРИКС, который прошел в Казани в октябре минувшего года, рассказал журналистам глава города Ильсур Метшин.

«Мы делаем все, чтобы извлечь максимальную пользу от этой нашей дружбы в рамках саммита БРИКС, сотрудничества. Я рад, что на наше приглашение откликнулись и зарегистрировались 11 тыс. участников буквально со всего мира, и в том числе наши партнеры из стран БРИКС. Многое на этом форуме будет впервые, несмотря на то что он молодой – всего в четвертый раз мы собираемся», – отметил градоначальник.

Так, впервые на одной площадке организаторы объединили главных архитекторов ведущих городов и стран БРИКС. В Казань приехали ректоры архитектурных вузов, в которых получают образование 680 тыс. студентов.

Ильсур Метшин: «Очень важна коллаборация, очень важно то, чтобы мы узнавали, куда движется урбанистика, архитектурный мир, и, обмениваясь практиками, строили вместе лучшее будущее» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Впервые многие мэры приехали к нам и будут принимать участие. Задача у нас достаточно простая, но важная и где-то сложная. Это обмен лучшими практиками. Нет ни одного мэра, ни одного главного архитектора, несмотря на опыт работы, который бы знал и умел всё. Очень важна коллаборация, очень важно то, чтобы мы узнавали, куда движется урбанистика, архитектурный мир, и, обмениваясь практиками, строили вместе лучшее будущее», – подчеркнул мэр Казани.

На Международном архитектурно-строительном форуме в Казани рассмотрят в том числе прикладные задачи. Например, развитие водной акватории, инфраструктуры воды Казани.

«Казань – это богатая история и очень красивый город»

Гостем и спикером форума стал Раис Татарстана Рустам Минниханов. В компании Ильсура Метшина, главного архитектора города Ильсияр Тухватуллиной, главы Агентства инвестиционного развития РТ Талии Минуллиной он осмотрел выставку, представленную в холле нового театра им. Камала.

Рустам Минниханов в компании Ильсура Метшина, главного архитектора города Ильсияр Тухватуллиной, главы Агентства инвестиционного развития РТ Талии Минуллиной осмотрел выставку Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Экспозиция включала новые жилые комплексы в Казани. В частности, компания СМУ-88 показала использование умного интеллекта в инфраструктуре, «КамаСтройИнвест», «Самолет», ПИК и Glorax – миниатюрные модели строящихся домов. Раису также показали мебель для дворовых и парковых территорий, отделочные материалы. Ведущие вузы Татарстана и России, имеющие архитектурно-строительные направления, представили свой потенциал на стендах.

На пленарном заседании Раис Татарстана отметил, что Казань стала традиционным местом проведения самых важных международных и всероссийских мероприятий. В октябре состоялся саммит БРИКС, который привлек мировое внимание к столице Татарстана. А чак-чак, который Рустам Минниханов щедро предлагал всем прилетевшим лидерам стран, стал известен во всем мире.

«Казань – это богатая история и очень красивый город. В этой связи для нас очень важен обмен опытом в части градостроительных и архитектурных разработок с представителями стран БРИКС. Данный форум – хорошая площадка для развития сотрудничества в этом направлении», – отметил Минниханов.

На пленарном заседании Раис Татарстана отметил, что Казань стала традиционным местом проведения самых важных международных и всероссийских мероприятий Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Татарстан – в тройке лидеров по качеству жизни»

Руководитель республики также рассказал, что в Татарстане и Казани уделяют большое внимание благоустройству территорий, созданию комфортных условий для жителей и гостей. Так, в республике ввели более 3,5 млн кв. метров жилья, ежегодно строят и реконструируют свыше 4 тыс. социальных объектов: школ, детских садов, больниц, объектов культуры и спорта.

Реализуются в Татарстане также крупные дорожные и инфраструктурные проекты. Большую работу за последние годы в регионе провели по формированию общественных пространств – за десять лет в республике благоустроили 450 парков, скверов, бульваров, набережных. За пять лет реализации программы «Наш двор» полностью отремонтировали более 5 тыс. дворовых территорий.

«Наша республика по итогам прошлого года в тройке лидеров рейтинга российских регионов по качеству жизни», – добавил Рустам Минниханов.

Раис РТ также заметил, что в Татарстане провели большой объем работ по сохранению, восстановлению, реставрации памятников истории и культуры. В частности, такого результата удалось добиться благодаря фонду «Возрождение» под руководством первого Президента Татарстана, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева.

«В текущем году отмечаем 15 лет нашему фонду. За это время совместно с архитекторами и реставраторами мы прошли большой путь по возрождению наших как мусульманских, так и православных святынь. Благодаря проделанной работе сегодня на территории республики четыре объекта включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО», – напомнил Раис Татарстана.

Он пригласил гостей форума «Казаныш» на международные мероприятия, которые пройдут в республике в этом году. Речь шла, в частности, о намеченном на май XVI Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum».

В ходе сессии Рустам Минниханов наградил партнера архитектурного бюро Wowhaus Олега Шапиро, который был одним из авторов нового здания театра имени Камала, где и проходит форум «Казаныш» Фото: rais.tatarstan.ru

Кроме того, в ходе сессии Рустам Минниханов наградил партнера архитектурного бюро Wowhaus Олега Шапиро, который был одним из авторов нового здания театра имени Камала, где и проходит форум «Казаныш». Ему присвоено звание заслуженного архитектора РТ – за заслуги в области архитектуры и большой вклад в проектирование социально значимых объектов Республики Татарстан.

«Благодаря усилиям Раиса РТ мы сохранили исторический ансамбль центра Казани»

Мэр Казани Ильсур Метшин поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова за большой вклад в развитие столицы республики.

«Благодаря его (Рустама Минниханова, – прим. Т-и) усилиям нам удалось сохранить исторический ансамбль центра Казани. Вместе с громкими современными архитектурными образцами, такими как театр Камала, эти исторические кварталы стали точкой притяжения российских и зарубежных туристов. Уважаемый Рустам Нургалиевич, говорят, дай Бог жить в эпоху перемен. Мне как мэру и нашей команде посчастливилось жить в эпоху преобразования Казани. Под вашим руководством, руководством нашего первого Президента (Минтимера Шаймиева, – прим. Т-и), при поддержке федерального центра, благодаря международным событиям Казань сделала стремительный рывок вперед», – заявил Ильсур Метшин.

Мэр Казани также отметил, что многие шедевры архитектуры в столице Татарстана появились благодаря любви Раиса РТ к национальной культуре и городу.

Марат Хуснуллин в своем видеообращении: «Казань сегодня является местом, куда миллионы туристов приезжают. Это говорит о том, что под руководством Ильсура Метшина город действительно развивается и является примером динамичного развития» Фото: © Саават Камалетдинов / «Татар-информ»

Похвалил Татарстан заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин в своем видеообращении.

«Я знаю, как умеют хорошо принимать в республике, в Казани. И сегодня действительно регион под руководством Раиса Рустама Нургалиевича Минниханова достиг впечатляющих успехов. И Казань сегодня является местом, куда миллионы туристов приезжают. Это говорит о том, что под руководством мэра Ильсура Раисовича Метшина город действительно развивается и является примером динамичного развития», – заключил Хуснуллин.

«До водной инфраструктуры не доходили руки, возможности и финансы»

Одной из главных тем форума стало развитие водных территорий в черте города. Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин, отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информа», заявил, что в Казани начиная с тысячелетия реализовали множество инфраструктурных проектов, а сейчас пришло время «открыть возможности воды». Форум «Казаныш» призван помочь в этом – архитекторы могут поделиться лучшими практиками, почерпнуть опыт других регионов и стран.

Рендер: kzn.ru

«Мы очень много стараемся делать в городе, но пришло время открыть возможности воды. Мы традиционно были отрезаны железной дорогой от красавицы Волги, промышленной нашей зоной были отрезаны, [была] только возможность глади Казанки и озера Кабан. Поэтому есть такая задача. Вы говорите, где мы недорабатываем? Не доходили руки, возможности, финансы до водной инфраструктуры. Нам нужно это богатство, которое нам Всевышним дано, вода и водная инфраструктура», – прокомментировал мэр.

Метшин также отметил, что в городе уделяют большое внимание благоустройству общественных пространств – город прирос благоустроенными территориями более чем на 500 гектаров.

«Но водная инфраструктура, водные активности предусматривают еще большее развитие и еще большее вовлечение людей в летний период на водную гладь. И для этого мы пригласили сюда тех экспертов, тех специалистов, которые в этом разбираются как профессионалы, пригласили в том числе и города, которые в этом достигли определенных успехов. И мы не будем тратить время на то, чтобы изобрести свой велосипед применительно к нашей зиме, погодным условиям, к нашей, в конце концов, глубине реки и ширине Казанки и Волги. Нужно приземлить эти проекты и начинать уже реализовывать», – добавил Метшин.

Градоначальник также отметил, что форум «Казаныш» – это в том числе посыл бизнесу о том, что город «установит правила, прозрачность оформления документов и говорит – добро пожаловать».

«Мы создадим условия, мы их объявим равными для всех. И все желающие: казанский бизнес, республиканский, поволжский, российский, иностранный, – добро пожаловать! У нас 33 километра водной глади только по одной Казанке, не говоря о Волге. И, безусловно, моя задача и цель как мэра, как муниципалитета и как городской власти – создать одинаковые, равные, прозрачные, доступные условия, а дальше сказать: welcome, добро пожаловать, рәхим итегез!» – сказал Метшин.

Рендер: Институт развития Казани

В Казани планируют построить городскую марину за 10,5 млрд рублей

В столице Татарстана планируют построить городскую марину за 10,5 млрд рублей. Предполагается, что она будет вмещать около 700 лодок, сообщила главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина. «Как только в прошлом году на «Казаныше» мы показали концепцию развития речной инфраструктуры, в разы увеличилась активность всего сообщества», – заметила она.

«Вот несколько цифр. Например, по Казани количество зарегистрированных маломерных судов за год возросло более чем на 400, в Татарстане – почти на 800 единиц. Почти на 17% увеличился поток туристов, которые хотели бы покататься на туристических трамвайчиках. Хотели бы и могли бы и больше, только нет инфраструктуры, не хватает у нас стоянок для туристических трамвайчиков», – констатировала Тухватуллина.

Главный архитектор подчеркнула, что инвесторы активно работают в этом направлении, еженедельно проводятся совещания, заслушивают инициативы.

«Но две точки мы не потянем. Их нужно обязательно делать в комплексе с программами. Я надеюсь, что вы нас поддержите, Рустам Нургалиевич, и мы запустим ключевые наши истории: это городская марина и детская парусная школа», – подчеркнула главный архитектор Казани.

«Мы с сообществом обсуждали несколько вариантов, все-таки остановились на точке в районе полуострова Локомотив. Это и близко к центру, и недалеко находится активно развивающаяся территория Новая Портовая. Рядом железнодорожный и речной вокзалы, то есть все условия, чтобы такой кластер заработал активно, у нас есть», – уточнила она.

Строительство новой марины без учета времени на проектные работы займет примерно пять лет. Примерная стоимость – 10,5 млрд рублей без учета моста, который в перспективе свяжет центр города и полуостров.

Рендер: kzn.ru

В Казани появится крупнейший в Европе Центр экстремальных водных видов спорта

Мэр Казани Ильсур Метшин на международном форуме «Казаныш» также рассказал о том, что в Казани объявили международный архитектурный конкурс для создания концепции самого большого в Европе Центра экстремальных водных видов спорта, который также появится на полуострове Локомотив.

«В рамках программы «Казань – город на воде» к 2030 году на полуострове Локомотив мы задумали сформировать один из крупнейших в России водно-туристических кластеров. Спортивный центр, архитектурная концепция которого будет определена по итогам международного конкурса, станет ключевым элементом будущего кластера и крупнейшей в Европе тренировочной базой для спортсменов мирового уровня и молодежи», – заявил мэр.

По его словам, новый комплекс станет местом проведения престижных соревнований под эгидой международных спортивных федераций и площадкой, где совершаются первые шаги к большим достижениям.

Проект предполагает не только строительство спортивного центра, но и развитие водноспортивных школ, подготовку специалистов в области водного транспорта и экологии, создание удобных общественных пространств, таких как набережные, парки и пляжи, а также обеспечение безопасного пассажирского сообщения.

Техническое задание для конкурса разрабатывается специалистами Института развития города Казани с участием представителей бизнеса и горожан. В 2024 году прошли обсуждения, где были определены основные принципы развития прибрежных территорий. В феврале 2025 года состоялась новая сессия, на которой эксперты и горожане делились своим видением будущего Центра экстремальных водных видов спорта.

Итоги конкурса будут подведены до конца 2025 года. Участие в нем примут как российские, так и зарубежные архитектурные компании.

Рендер: kzn.ru

«Всевышний дал нам воду, осталось только воспользоваться»

Потенциал развития водных территорий у Татарстана и Казани огромен. Однако для того, чтобы в полной мере воспользоваться ими, необходимо создать соответствующую инфраструктуру, прокомментировал доклады коллег Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Я считаю, что у нас огромный потенциал. Мы можем создать [условия для] 40 тыс. разных лодок и до 400 тыс. – частных. Потенциал – хотя бы 200 тыс. лодок обеспечить. Но для этого не просто заправки нужны, а еще система пирсов, система гостеприимства, все эти вопросы», – сказал Минниханов.

Он поручил проработать проекты по водным территориям возле водно-туристического кластера «Локомотив», у «Чаши», около детского парка «Елмай» и иловых полей у Волги, которые скоро закроют.

«И ближе к Кремлю тоже надо такие [места] создавать. Поэтому целиком и полностью поддерживаем эту концепцию [развития водных территорий]. И по республике еще надо посмотреть. Люди должны путешествовать, отдыхать. Воды у нас много, Всевышний нам эту воду дал. Осталось только воспользоваться», – заключил Раис Татарстана.

Сергей Кузнецов: «Я здесь работал. Проект, над которым я работал, все еще считается достойным образцом архитектуры – Дворец водных видов спорта» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Развитие водного фронта Москвы может стать примером для Казани»

Развитие водного фронта Москвы может стать примером для Казани, отметил на сессии главный архитектор столицы России Сергей Кузнецов.

«Я считаю, что развитие водного фронта Москвы может стать примером и для Казани. Мы построили большое количество мостов, новых набережных. Водный фронт Москвы преобразился кардинально – это тот опыт, который мог [бы] быть интересен Казани. Опыт борьбы с ветхим жильем также применим», – отметил Кузнецов.

Главный архитектор Москвы также поделился своими воспоминаниями о столице Татарстана и заметил, что Казань для него «очень близкий, родной» город.

«Я здесь работал. Проект, над которым я работал, все еще считается достойным образцом архитектуры – Дворец водных видов спорта. Мы строили его к Универсиаде 2013 года. Я сегодня главный архитектор Москвы, но до того как я им стал, у меня был богатейший опыт работы в Казани», – сказал Сергей Кузнецов.

Он пожелал, чтобы Казань была Меккой современной архитектуры. «Для этого есть абсолютно все возможности», –заключил архитектор.

В числе прочих на форуме также обсудят создание Ассоциации главных архитекторов городов БРИКС, Ассоциации ректорского содружества и другие не менее важные вопросы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На «Казаныше» обсудят создание Ассоциации архитекторов и ректорского содружества

В числе прочих на форуме также обсудят создание Ассоциации главных архитекторов городов БРИКС, Ассоциации ректорского содружества и другие не менее важные вопросы.

«Мы также будем говорить о нашем взаимодействии в будущем, уже не только по архитектуре, но и по более широкому кругу вопросов – развитие городов, муниципалитетов стран БРИКС. Учитывая, что такой свет архитектуры мировой к нам приехал, мы хотим решать и прикладные задачи, которые начнем реализовывать сразу после «Казаныша», – прокомментировал Ильсур Метшин.

Одним из ключевых событий станет первое заседание комитета по архитектуре и городскому развитию Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. В числе участников – 14 из 16 главных архитекторов российских городов-миллионников. На заседание также пригласили главных архитекторов из Сан-Паулу, Тегерана, Харбина, Стамбула, Рабата и Минска.

Впервые в стране проведут круглый стол руководителей ведущих архитектурных вузов стран БРИКС. Ректоры 25 высших учебных заведений из России, Бразилии, Индии, Ирана, Китая, Эфиопии, ЮАР, Малайзии, Таиланда, Катара, Саудовской Аравии обменяются инициативами по учреждению международных программ обмена для студентов и педагогов. Кроме того, эксперты и руководители университетов расскажут о своих подходах к обучению и образовательных инновациях.

Также будет организована встреча 13 руководителей союзов архитекторов из стран БРИКС+, в том числе глав национальных союзов архитекторов Малайзии, Бразилии, ОАЭ, Филиппин и России. Встреча позволит выстроить отношения для дальнейшего взаимодействия между сообществами.

Гостей ожидает девять стратегических пленарных сессий об архитектурной политике и трендах в Бразилии, Индии, Китае, Египте, Иране, Эфиопии и России, странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Запланировано выступление архитектора Кенго Кума, который стал одним из проектировщиков нового здания театра им. Г. Камала.