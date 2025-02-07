Появится ли в Казани свой «Бурдж-Халифа»: зачем в город прилетел крупнейший девелопер ОАЭ

Архитектурно-строительный форум «Казаныш» собрал более 400 экспертов из разных стран. Особым гостем стал глава компании, построившей «Бурдж-халифа» в ОАЭ, Мохамед Али Алаббар. Чем он восхитился в Казани, какие звезды в мире архитектуры до этого приезжали в столицу Татарстана и что предлагали – в материале «Татар-информа».





В новом здании театра им. Камала второй день проходит архитектурно-строительный форум «Казаныш». Особым гостем стал Мохамед Али Алаббар

Фото: kzn.ru

В Казани собрался «свет мировой архитектуры»

В столице Татарстана в новом здании театра им. Камала второй день проходит Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш». С 6 по 8 февраля на дискуссионных площадках выступят мэры, главные архитекторы городов стран БРИКС, представители высших учебных заведений и другие. Всего на форум зарегистрировалось более 11 тыс. человек.

Мэр Казани Ильсур Метшин накануне отметил, что форум собрал «свет мировой архитектуры», и заверил, что практики зарубежных коллег будут реализовывать в городе сразу после «Казаныша». А главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заметил, что стремление Казани к сотрудничеству с другими странами – это «ярчайший сигнал, что все двигаются в правильном направлении».

«Хочу пожелать, чтобы у людей была ассоциация, что Казань просто Мекка современной архитектуры. Для этого есть абсолютно все возможности», – сказал он.

Глава компании, построившей «Бурдж-халифа» в ОАЭ, выступил на пленарной сессии «Устойчивое развитие как единственно возможная стратегия» Фото: kzn.ru

Глава построившей «Бурдж-халифа» компании прилетел на форум в Казань

В числе спикеров на международный форум «Казаныш» сегодня прилетел основатель и управляющий директор инвестиционной компании из Объединенных Арабских Эмиратов Emaar Properties Мохамед Али Алаббар. Он выступил на пленарной сессии «Устойчивое развитие как единственно возможная стратегия».

Emaar Properties PJSC — крупнейший девелопер арабского мира. Компания реализует проекты на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Азии. Согласно опубликованной на официальном сайте информации, общий объем продаж недвижимости за 9 месяцев прошлого года составил $13,6 млрд. Портфель заказов по состоянию на 30 сентября 2024 года – $27,2 млрд, чистая прибыль – $2,3 млрд.

Компания строит таунхаусы, виллы, многоквартирные дома, отели в Турции, Индии, Ливане, Египте, Пакистане. Но самые крупные и амбициозные проекты реализованы в Объединенных Арабских Эмиратах. Так, в 1998 году Emaar начал строительство «Даунтаун Дубай» – это центральный район Дубая в ОАЭ. Здесь расположены основные достопримечательности города, включая самое высокое здание в мире – «Бурдж-Халифа», «Дубай Молл» и фонтан «Дубай».

Кроме того, Emaar – главный застройщик масштабного проекта King Abdullah Economic City в Саудовской Аравии. Он включает в себя морской порт, промышленную зону, деловой район, образовательные и медицинские учреждения, торговые объекты, а также курортный и жилой районы. Emaar Middle East, дочерняя компания Emaar, занимается возведением нового делового центра Джидды – Jeddah Gate площадью 500 тыс. кв. метров.

Мохамед Али Алаббар поблагодарил организаторов форума «Казаныш» за приглашение и возможность поделиться наработанными практиками Фото: kzn.ru

Мохамед Али Алаббар о новом здании театра Камала: «Он такой красивый!»

Мохамед Али Алаббар поблагодарил организаторов форума «Казаныш» за приглашение и возможность поделиться наработанными практиками.

«Великолепная конференция, спасибо! Хочу поздравить, Ваше превосходительство, с этим местом, в котором мы находимся (новое здание театра им. Камала, – прим. Т-и). Он такой красивый!» – обратился Алаббар к мэру столицы Татарстана Ильсуру Метшину.

В своем выступлении глава Emaar Properties рассказал о том, как компания развивает инфраструктуру ОАЭ и какие проекты реализует. По мнению Алаббара, устойчивость города – это ответственность всех без исключения.

«Я думаю, что Запад испортил это слово (устойчивость, – прим. Т-и). А теперь им надо либо выбросить это понятие, либо его продать. Развивающиеся страны должны сделать огромную работу. Мы должны использовать цемент, мы должны использовать сталь. Но более ответственно, чем раньше. <…> Мы живем в очень маленьком мире, который называется Земля, и мы должны оставить ее такой, какая она есть, для детей, для моих внуков. В следующем году я надеюсь, что у меня их будет 13. Ваше превосходительство, я вас также поздравляю с вашими внуками», – сказал Алаббар.

После своего выступления Мохамед Али Алаббар встретился с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана встретился с основателем эмиратской компании Emaar Properties

После своего выступления Мохамед Али Алаббар спешно удалился с пленарного заседания, ведь его ждала «обширная программа». В том числе он встретился с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Руководитель республики поблагодарил главу Emaar Properties за участие в форуме «Казаныш» и отметил, что республика активно участвует в развитии российско-эмиратского сотрудничества.

«Мы обмениваемся с эмиратскими партнерами передовым опытом в разных областях, в том числе в сфере исламского банкинга, индустрии халяль, мусульманского образования», – сказал Минниханов.

В ходе беседы стороны обсудили перспективные направления сотрудничества, сообщается на официальном сайте Раиса Татарстана. Однако о каких конкретно проектах шла речь и появится ли в Казани свой «Бурдж-Халифа», не известно.

Напомним, Мохамед Али Алаббар уже прилетал в Казань в 2017 году по приглашению Рустама Минниханова. Тогда делегация из ОАЭ изучала возможности столицы Татарстана в плане строительства жилья, а мэр Казани Ильсур Метшин пригласил представителя арабской компании инвестировать в новые проекты.

Мохамед Али Алаббар уже прилетал в Казань в 2017 году. Тогда делегация из ОАЭ изучала возможности столицы Татарстана в плане строительства жилья Фото: metshin.com

Параметрические здания от британского бюро Zaha Hadid Architects

Казань и раньше привлекала архитекторов мирового уровня. Например, в 2019 году в столицу Татарстана с лекциями приезжал профессор архитектуры, член британской Ассоциации архитекторов, партнер компании Zaha Hadid Architects (ZHA) Фульвио Вирц.

ZHA – представители параметрической архитектуры. Этот стиль родился от цифровых методов анимации и основан на использовании программного обеспечения. Среди ярких примеров – культурный центр Гейдара Алиева в Баку, оперный театр в Гуанчжоу в форме гигантских камней, станция метро в Эль-Рияде, напоминающая песчаные дюны, или вокзал под Неаполем в виде устрицы.

Тогда в городе серьезно заинтересовались сотрудничеством с иностранным архитектурным бюро и даже нашли несколько мест для строительства новых знаковых объектов.

«В центре, конечно, ничего такого «не посадишь». Наши архитекторы, которые занимаются пространственным развитием центра Казани, выявили три точки, где мы можем «посадить» очень знаковые объекты: речной порт, в районе Третьей транспортной дамбы и Адмиралтейской слободы. Если развивать парк «Старое русло», там тоже можно создать интересный объект, притягивающий горожан. Однако это процесс длинных дискуссий», — рассказывала тогда «Татар-информу» помощник Президента РТ Олеся Балтусова.

Однако зданий в параметрическом стиле по проектам британских архитекторов в Казани так и не появилось. В начале марта 2022 года бюро Zaha Hadid Architects объявило об уходе из России.

Немалую роль в развитии казанской архитектуры сыграл бывший главный архитектор Барселоны Хосе Асебильо Фото: tatarstan.ru

«Ворота города» и Старо-Татарская слобода от архитектора из Барселоны

Немалую роль в развитии казанской архитектуры сыграл бывший главный архитектор Барселоны Хосе Асебильо. Например, в 2007 году он представил свою концепцию реновации центральной части Казани – Старо-Татарской слободы.

В 2008 году шла речь о том, что в столице Татарстана в рамках комплексной застройки «Квартала Б» (улицы Островского, Тихомирова, Петербургская, Луковского, – прим. Т-и), построят Центр международной торговли. Планировалось, что там появятся жилые дома и четыре высотных башни, которые символизировали бы собой некие ворота города. Проект принимал участие в различных международных архитектурных выставках и пользовался интересом у международных экспертов.

Рустам Минниханов тогда лично поблагодарил Хосе Асебильо за проделанную работу, но предупредил: «Важно помнить о том, что мы будем вести застройку старого города со своими сложившимися традициями, со своей культурой и архитектурой».

Несмотря на то что республика поддержала далеко не все проекты барселонца, местные эксперты прислушивались к его мнению по многим инфраструктурным изменениям.

В 2011 году стало известно, что малайзийская компания Luxor Capital SDN ИРВ подписала соглашение с «Ак Барс Девелопмент» о строительстве парковок в Казани Фото: minstroy.tatarstan.ru

Парковки и реновация промзоны речпорта от малайзийцев

Строить в Казани хотели и архитекторы из Малайзии. В 2011 году стало известно, что малайзийская компания Luxor Capital SDN ИРВ подписала соглашение с «Ак Барс Девелопмент» о строительстве парковок в Казани. Это произошло в рамках III Международного саммита исламского бизнеса и финансов (KazanSummit 2011).

Позже делегация из Малайзии приезжала в Казань на встречу с Минстроем и «Татинвестгражданпроектом», чтобы обсудить варианты инвестирования в строительство. Тогда еще глава Минстроя Татарстана, а ныне – России, Ирек Файзуллин представил гостям план размещения парковок. На их строительство было отведено 38 участков, 18 из них – в центре города.

В 2020 году малайзийцы предложили проект реновации промзоны речного порта Казани. В планах было возвести финансово-деловой центр – «Казань-Сити». Проект предусматривал намыв территории между двумя речными косами – той, на которой находится элеватор грузового речного порта, и у городского поселка Кукушкино. Малайзийцы предлагали построить на намытых площадях 7 млн кв. метров коммерческой недвижимости. Однако от этой идеи позже было решено отказаться.

Успешный пример сотрудничества с иностранными архитекторами – новое здание театра им. Г. Камала Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новое здание театра им. Г. Камала от москвичей и архитектора из Японии

Успешный пример сотрудничества с иностранными архитекторами – новое здание театра им. Г. Камала, где и проходит архитектурно-строительный форум «Казаныш». Напомним, его концепцию определили по итогам открытого международного конкурса, объявленного в 2021 году. Интерес был огромным – из разных стран поступило 537 заявок. Победителем стал проект консорциума Wowhaus (Москва) и японского бюро Kengo Kuma & Associates.

Разработчики предложили эволюцию уже знакомого образа татарстанского театра — стеклянное здание с наклонными плоскостями по аналогии с крышей советского проекта.

«Мы осознаем, что классический театр Камала важен для людей. Нам также важно было отразить разные сезоны года и, конечно, в том числе зиму с ее снегом и покрытым льдом озером. Заостренность, присущая кристаллам льда, устремленность, векторность — это в то же время важная черта татарского народа. Как нам рассказали, стрела — чуть ли не ядро татарской культуры», — поделился японец Кэнго Кума своим видением на презентации проекта.

Открыли новое здание театра на берегу озера Кабан 20 января этого года. На первом пленарном заседании «Казаныша» Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что перенесли форум в том числе из-за того, что хотели представить иностранным гостям новый шедевр архитектуры.

«Уникальный проект. Создан консорциум архитекторов из Японии и России. Символично, что одним из первых масштабных международных мероприятий в его стенах стал этот архитектурный форум. Немножко передвинули его для того, чтобы провести это мероприятие», – отметил Минниханов.