«Наделали много ошибок»: как в Казани изменился взгляд на застройку центра

Как сохранить исторический облик городов и при этом сделать застройку экономически выгодной – этот вопрос стал главной темой пленарного заседания форума «Ребус» в Казани. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Пленарное заседание Международного форума «РЕБУС 2026» прошло в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Радовались сносу ветхого жилья»

Сохранить историческую среду и при этом дать городу развиваться – задача, которую Казань решала не одно десятилетие и продолжает решать до сих пор. Об этом зашла речь на пленарном заседании форума «Ребус».

Помощник Раиса Татарстана Олеся Балтусова, открывая пленарное заседание, отметила, что этот путь хорошо иллюстрирует фильм, снятый специально к форуму.

Олеся Балтусова, открывая пленарное заседание, отметила, что этот путь хорошо иллюстрирует фильм, снятый специально к форуму Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Получился трейлер нашего блокбастера о том, как город развивается навстречу будущему и в то же время уважает свою историю», – подчеркнула она.

Мэр Казани Ильсур Метшин тоже вспомнил, как менялось отношение к историческому центру за последние два десятилетия. По его словам, в начале 2000-х все радовались сносу ветхого жилья, «наделали много ошибок», уничтожив исторические памятники. Переломным моментом стала подготовка к Универсиаде-2013.

«Это было первое международное событие, когда мы получили право принимать в новой России весь мир. Тогда мы подумали о том, где же гости будут ходить и знакомиться с Россией в лице Казани и Татарстана», – вспоминал Метшин.

Ильсур Метшин: «В начале 2000-х все радовались сносу ветхого жилья, «наделали много ошибок», уничтожив исторические памятники. Переломным моментом стала подготовка к Универсиаде-2013» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По его словам, именно политическое решение Раиса республики (тогда президента) Рустама Минниханова – перестать строить высотки в центре – изменило ситуацию.

«Мы радовались любому крану и цементовозу, который ехал в центр. Это говорило о том, что город живет и развивается. Было не до благоустройства. А теперь мы вместе формируем новую среду. Уже давно не продаются просто квадратные метры, а девелоперы борются не за входные группы, а за атмосферу, которая будет в жилых комплексах», – подчеркнул он.

Однако главный конфликт остается неизменным: застройка должна вписываться в историческую среду и одновременно быть экономически оправданной, считает министр строительства Татарстана Марат Айзатуллин.

Марат Айзатуллин: «Главный конфликт остается неизменным: застройка должна вписываться в историческую среду и одновременно быть экономически оправданной» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С какими проблемами сталкиваются девелоперы

Несмотря на меры поддержки, бизнес не спешит браться за восстановление памятников. Глава Минстроя республики прямо заявил, что сильной движущей силы в этом направлении сегодня нет. Главный барьер – высокая стоимость работ.

«Я не думаю, что девелоперы рвутся начинать восстанавливать памятник: это от 350 тыс. за квадратный метр, мы примерно так рассчитываем. Чем это закончится, тоже никто не понимает, и что потом делать с этим объектом – это тоже большой вопрос», – подчеркнул Айзатуллин.

Он также указал на пробел в действующих кредитных механизмах. Деньги можно получить на восстановление здания, но их нельзя потратить на техническое присоединение к сетям.

«Вроде бы и денег получили, и все восстановили, а памятник стоит. Это опять надо бизнесу искать какие-то источники», – пояснил министр и добавил, что этот вопрос необходимо законодательно проработать.

По его словам, для многих компаний реставрация в центре – это скорее имиджевый проект, возможность заявить о себе, чем коммерчески выгодное вложение. Продавать жилье в исторической застройке сложно, а вопросы с последующей эксплуатацией остаются открытыми.

Сергей Музыченко: «Закон о регенерации позволит развивать инфраструктуру, восстанавливать утраченные объекты культурного наследия на территориях исторических поселений» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это никогда не окупится»

Вслед за осознанием проблемы постепенно меняется и законодательство, и практика регионов. Как рассказал заместитель министра строительства России Сергей Музыченко, механизм архитектурно-градостроительного облика (АГО) уже применяется в 68 субъектах страны.

Механизм АГО (архитектурно-градостроительного облика) – это система правил и процедур, которая регулирует, как будут выглядеть новые здания или как изменится внешний облик существующих в определенных зонах города.

Кроме того, Минстрой совместно с Минкультуры разрабатывает два законопроекта, направленных на развитие и восстановление исторических поселений.

«Закон о регенерации позволит развивать инфраструктуру, восстанавливать утраченные объекты культурного наследия на территориях исторических поселений. Второй важный вопрос – ценообразование, стоимость восстановления этих объектов. В ближайшее время коллеги из Минкультуры выйдут с ними в Госдуму», – заявил Музыченко.

Также в завершающей стадии находится законопроект о мастер-планировании.

«Это будут не просто сухие карты, которые не понимает общественность, а проработанные материалы, которые увязывают социально-экономическое развитие и пространственно-планировочную организацию градостроительства», – подчеркнул замминистра.

При этом Музыченко признал: часть исторических объектов никогда не окупится. Он привел пример из Турции, где увидел гостиницу, построенную над тысячелетними археологическими раскопками.

«Я задал вопрос владельцу: «Вы окупились? Вы когда окупитесь?» Он сказал: «Никогда. Это то, что я вложил в историческое наследие нашей страны, и то, что никогда не окупится», – рассказал Музыченко.

По его словам, задача государства – найти баланс, при котором большинство проектов будут приносить прибыль, а отдельные объекты станут осознанным вкладом в сохранение идентичности. Главное, чтобы развитие инфраструктуры и историческая среда не мешали друг другу.