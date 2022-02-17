Ледяные пластины, гора самоцветов или Кааба: каким будет новый татарский театр в Казани

Во сколько миллиардов обойдется воплощение фантазий архитекторов и что жюри назвало главной и неотвратимой бедой любого из будущих решений, узнала корреспондент ИА «Татар-информ».

Международное жюри под председательством мэра Казани Ильсура Метшина накануне оценило презентации финалистов конкурса на новое здание татарского театра имени Камала Фото: официальный сайт мэрии Казани kzn.ru

«Театр – сердце татарского народа, и то, в каком теле оно будет биться, решается именно сегодня»

Международное жюри накануне оценило презентации 8 команд-финалистов конкурса на новое здание татарского театра имени Камала. Мероприятие в отреставрированном здании Присутственных мест Казанского Кремля проходило в наполовину виртуальном формате – часть экспертов присутствовала на нем по видеосвязи, кроме того, была организована онлайн-трансляция со свободным доступом для всех желающих. Командам-консорциумам отводилось по 20 минут на презентацию и еще 15 для ответов на вопросы жюри, каждый из членов которого проставлял баллы по пяти критериям в специальный бюллетень.

Открытый международный конкурс на разработку архитектурной концепции Татарского театра имени Камала был объявлен, напомним, по инициативе Президента Татарстана Рустама Минниханова в июле прошлого года. Интерес к нему, как отметил председатель жюри, мэр Казани Ильсур Метшин, был огромным и международным – поступило 537 заявок. К середине октября жюри отобрало из них заявки от 26 консорциумов и 13 индивидуальных конкурсантов из 14 стран мира, а затем определило лишь восемь команд-финалистов. Последним предстояло за четыре месяца разработать проект нового здания театра на берегу озера Кабан на пересечении улиц Хади Такташа и Нурсултана Назарбаева: объект будет расположен у перекрестка перед поворотом к зоопарку, не доезжая площади Вахитова. Это противоположный от существующего здания театра конец озера, его правый берег. За время проведения конкурса проектируемая территория была увеличена с 2 до 3,30 га.

Впервые о реконструкции существующего здания театра имени Камала заговорили в августе 2016 года Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

К слову, впервые о реконструкции существующего здания Татарского государственного академического театра имени Камала заговорили в августе 2016 года. В нем труппа работает с 1985 года. Это здание с узнаваемой и издалека примечаемой большой скатной ярко-лазурной крышей-трамплином строилось с 1972 по 1982 год. Его спроектировали архитекторы мастерской номер шесть московского Центрального научно-исследовательского и проектного института экспериментального проектирования зрелищных зданий и спортивных сооружений имени Бориса Мезенцева Георгий Горлышков, Юрий Корнеев, Федор Евсеев, Георгий Хаджин и Наталья Шебалина вместе с главным архитектором Казани того времени Муниром Агишевым. Сам же Татарский театр имени Камала был создан в 1906 году – это старейший национальный театр России.

В день итоговой презентации проектов финалистов с макетами идей ознакомился и Рустам Минниханов.

В день итоговой презентации проектов финалистов с макетами идей ознакомился и Рустам Минниханов Фото: president.tatarstan.ru

«Театр – сердце татарского народа, и то, в каком теле оно будет биться, решается именно сегодня», – с этих слов в промо-ролике конкурса началось мероприятие по презентации проектов финалистов.

Мэр Казани, возглавляющий жюри, подчеркнул, что задача экспертов – подойти к выбору победителя с максимальных позиций, поскольку «предстоит построить будущую достопримечательность, такую же, как нынешнее здание театра».

«Строительство его в любом другом месте невозможно представить. Нам предстоит сделать выбор, каким будет здание легендарного татарского театра», – подчеркнул градоначальник.



Хасите – «гора» самоцветов на татарский лад

Консорциум под началом архитектурного бюро «Мегабудка», в который также вошли «Ай Форм» (Москва) и «ЗАРФ» (Казань), взял за основу облика здания театра нагрудное татарское украшение-перевязь хасите. Эти исторические драгоценности создавались с использованием различных самоцветов. И, словно камни самоцветные, финалисты этой команды, как они сами говорят, «достали основные объемы залов и разбросали их по парку». Экспериментальный зал – аметист, большой зал – сердолик, в мусульманской религии он оберегает семейные ценности, бирюза – восточный зал, топаз как символ лидерства и мудрости соотнесен с управляющим блоком администрации.

Фото: скриншот трансляции

«У каждого зала-камня свой вход. При этом, так как город с течением лет меняется, изменяется трафик, активность территории, мы предусмотрели, что в любой последующий момент истории можно будет иметь вход с той стороны, с какой он будет нужен в то время – если надо его можно будет перенести. А выходы из каждого зала будут погружать посетителей в природную территорию парка. Таким образом, мы сделали недоминантную доминанту, мы встроились в контекст, не заключая в забор по периметру всю территорию, а создав одну прозрачную стену-ширму для селфи. И при этом недорого (примерная стоимость здания театра – 4 млрд рублей, – прим. Т-и)», – подытожил представитель консорциума.

Фото: скриншот трансляции

Ложку скептицизма внес своим вопросом к проекту член правления Союза архитекторов РТ, советник Министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Николай Васильев. Он поинтересовался, как с кровли такой конструкции террасного устройства убирать снег. А народный артист Республики Татарстан, артист Театра Камала Искандер Хайруллин уточнил, рассматривался ли командой вопрос акустики в зрительном зале.

Театр под зеленым покрывалом холма

Консорциум под лидерством КГАСУ, в составе которого китайская Shanghai DaPei Architectural Design Co и казанское ООО «Диалог», представили проект, в котором «под покрывалом зелёной шали вырастает наша культура – органично набережная превращается в парк». Иначе говоря город-театр внутри холма – с четкой структурой и множеством общественных функций.

Фото: скриншот трансляции

Каждое помещение в этом решении имеет естественное освещение. Всего предполагается девять основных блоков и театральная улица Идель, которая соединяет все блоки. Предполагаются медиацентр, радиостанция, примерные по иерархии по вертикали, black box, восточный круглый зал по аналогии амфитеатра. Главный зал предлагается визуально ассоциировать с залом в существующем здании театра Камала.

«Наш объект полностью продолжает концепцию набережной озера Кабан. Кроме того, мы предполагаем реализовывать наш проект максимально силами Татарстана, его строительной индустрии – все решения не сложные», – пояснила представитель консорциума.

Фото: скриншот трансляции

На парковке, цехе пошива костюмов (как городском ателье в том числе), полагают ребята, театр сможет зарабатывать дополнительные деньги. Решение создать театр без заднего двора, когда все технические помещения вытянуты вдоль одной театральной улицы, – осознанное. При этом по приблизительным подсчетам на реализацию идеи уйдет 12 млрд рублей (ежегодная эксплуатация обойдется миллионов в 800, а доходы составят около 700 млн в год).

Провокация постепенного улучшения

BURO SMART (Санкт-Петербург/Москва) под лидерством архитектурного бюро «Рождественка» (Москва) сделали акцент на том, что строительством нового здания театра Камала на выбранной территории татарская культура закрепит свои позиции на правом берегу озера Кабан: до 1917 года по правую сторону от этого водоема татарам было запрещено селиться.

«Мы понимали, что если облечем здание в современную форму, его устойчивость жизни во времени может быть сомнительной».

Фото: скриншот трансляции

Команда, как и предыдущие, максимально обыгрывает существующий ландшафт, а также предлагает дополнительно создать крытый восточный сад и крытую площадь на северной стороне территории. Сам театр будет иметь два входа и рассчитан на 1700 мест, четыре зала, а также парковую ротонду, на верхнем уровне которой предполагается гостиница для актеров.

«Мы не хотели бы взрывать среду Казани поражающим воображение формальным приемом, а хотели бы намекнуть и спровоцировать постепенное улучшение. Мы трезво понимаем, насколько сложно идут преобразования города», – отметила спикер консорциума.

Острое и прозрачное. Ледяные пластины

Пристальное, можно сказать, придирчивое внимание привлек к себе проект консорциума под лидерством ООО «Ваухаус» (Москва). Презентацию начал японский архитектор Кэнго Кума, в эту команду также вошли Werner Sobek AG (Штутгарт, Германия) и проектно-творческая мастерская известного Казанского архитектора Германа Бакулина.

Фото: скриншот трансляции

Как эволюция знакомого образа существующего здания театра Камала предложение консорциума – стеклянное здание с наклонными плоскостями по аналогии с крышей советского проекта театра. Смотрится как скопление острых, тонких и прозрачных льдинок – дерзко, современно, технологично, гротескно. Одновременно с тем в визуальной связи и близости от здания 1980-х один на фоне другого приходятся друг другу «дедом и внуком» - явной архитектурной «родней».

«Мы осознаем, что классический театр Камала важен для людей. Нам также важно было отразить разные сезоны года и, конечно, в том числе зиму с ее снегом и покрытым льдом озером. Заостренность, присущая кристаллам льда, устремленность, векторность – это в то же время важная черта татарского народа. Как нам рассказали, стрела – чуть ли ядро татарской культуры», – сказал Кэнго Кума.

Фото: скриншот трансляции

Герман Бакулин рассказал о предполагаемой проектом плавучей сцене, летней площадке для фестивалей, подчеркнув, что это будет «прозрачный, проницаемый театр, в котором всегда есть жизнь.

«Главный зал формируется за счет балконов и стоек, чтобы убрать ощущение стен. Зал с возможностью трансформироваться в чистую черную коробку – мы сделали black box, чтобы облегчить жизнь режиссеру. Предусмотрен восточный зал. Основной зал рассчитан на 600 мест, малые на 200 и ещё один на 50. В конструкции использованы простые УФ-панели, обеспечено максимальное количество естественной вентиляции, а верхнее озеленение (части кровли, – прим. Т-и) снижает перегрев. Кроме того, фасады со временем можно менять – это не так дорого», – пояснил Бакулин.

«Сколько может стоить такое чудо и как это чудо мыть?!» – воскликнул после презентации художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов.

Цена стеклянно-ледяного «внука» существующего здания театра Камала оказалась равной семи с небольшим миллиардам рублей, а для омывания подобных конструкций, заверили участники консорциума, существует много способов.

Фото: скриншот трансляции

Мэр Казани, как и Николай Васильев после первой презентации, спросил про снег: как с ним быть в случае возведения такой многогранной кровли. Опытный Герман Бакулин, проектировавший стеклянные крыши для атриума Качаловского театра и здания Татэнерго спокойно парировал: проблема снега на кровле решается правильным уклоном граней, внутренним обдувом и аэродинамическим сдуванием.

«Почему всего 600 мест в главном зале?! Пандемия рано или поздно пройдет. Я не согласен: 38 тысяч квадратных метров и 600 мест!» – следом спросил Метшин.

За такое решение консорциума вступилась министр культуры РТ Ирада Аюпова. Она заверила, что для драматического театра 600 мест оптимальное количество.

«Ваш дизайн – это то, что нужно городу. Городу нужно здание, которое можно выставить на показ», – сказал турецкий архитектор Гекан Авджиоглу, основатель GAD Architecture, член RIBA, основатель Фонда развития инновационной архитектуры «GAD Foundation», уточнив, настаивают ли соавторы на остеклении.

Шоколадный зефир

Консорциум под лидерством московского объединения «Прайд» (Заха Хадид, Atelier Ten и Theatre Project из Лондона) представил Кристофер Пасос.

Фото: скриншот трансляции

Команда предлагает горизонтально ориентированное здание театра с плавными линиями из области бионический архитектуры. Сверху оно напоминает не то донные отложения из скопления раковин моллюсков, не то раскрытые бутоны цветов или даже шоколадно-кофейные зефирины, а может, гребни песчаных дюн или жерла вулканов.

Конструктивистское кружево

Консорциум под лидерством московского ООО «Метрополис» с участниками также из Кооп Химмельблау Вольф Д. Прикс & Партнеры (Вена) и «Мириада групп» (Казань) презентовали конструктивистскую идею, но также близкую к бионической архитектуре. Но в их представлении здание одновременно обладает и широкими плавными гранями и угловатостью. Фасады полупрозрачны, напоминают ажурное кружево или клеточную структуру растений.

Фото: скриншот трансляции

Снаружи отражает свет металлическим блеском, внутри акцентирована деревянная отделка – под такой кровлей создаётся эффект нахождения под раскидистой тенистой кровлей дерева. В одном из зрительных залов раздвижная крыша, напоминающая раскрывающийся цветок.

Театр-сад

В соавторстве работали Дорога Пайпер (Барселона), Theatre Projects (Париж) под лидерством ещё одного корифея архитектуры Казани Николая Новикова. На ландшафте местности, представляющий невысокий распластанный холм, они расположили деликатное здание исключительно плавных линий, словно размазанные по поверхности.

Фото: скриншот трансляции

Овальная в сечении часть здания невысоко приподнимается над остальной поверхностью с озелененной кровлей. На территории парка расположен еще один овал – искусственный водоем с укрепленными берегами по типу амфитеатра.

«Здание не стремится увеличить свою высоту, а скорее наоборот, чтобы соответствовать контексту», – пояснили представители консорциума.

Арабская крепость или казанская Кааба?

Этот проект отличает акцентированно белое цветовое решение. Кроме белизны в интерьерах микровкраплениями использован золотой и зеленый цвета. Например, в обводке контуров элементов или пуфиках. Соавторы использовали тени от сквозных поверхностей, чтобы подчеркнуть лаконичность своего решения. Над ним работали «Асиф Хан» (Лондон), Charcoalblue (Лондон), AKTII (Лондон), Atelier Ten (Глазго, Великобритания) под лидерством ООО «БЕСПОУК» (Казань).

Фото: скриншот трансляции

Геометрия идеи также строга. Это несколько горизонтально расположенных прямоугольников почти без окон, лишь одном из фасадов пара стрельчатых проемов. Над горизонтальными прямоугольниками возвышается один вертикальный. При свете дня театральный квартал ассоциируется со средневековой арабской крепостью, ночью возвышающийся прямоугольник явно напоминает Каабу.

Фото: скриншот трансляции

Жюри выберет три лучших проекта, но определит одного победителя. Его имя будет объявлено сегодня. Победитель получит 2,5 млн рублей, команды, занявшие 2-е и 3-е место, – 1,5 и 1 млн рублей соответственно.