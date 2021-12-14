Заболеваемость Covid-19 снизилась: итоги введения QR-кодов в общественном транспорте в РТ

В Татарстане уже больше трех недель в автобусы, метро, троллейбусы и трамваи пускают пассажиров только с QR-кодом. К чему привела эта ограничительная мера, проанализировало ИА «Татар-информ».

В Татарстане с 22 ноября ввели QR-коды для проезда в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Вынужденная мера, чтобы приостановить Covid-19

В Татарстане с 22 ноября ввели QR-коды для проезда в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях. По постановлению Кабинета Министров РТ при проезде в любом общественном транспорте, кроме легкового такси, электричек и межрегиональных маршрутов, нужно предъявить свой документ о вакцинации, медотводе или перенесенном заболевании за последние полгода.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова накануне введения QR-кодов говорила, что это вынужденная мера, вызванная необходимостью бороться с распространением коронавируса.

«Введение QR-кодов в общественном транспорте является вынужденной мерой. К сожалению, ситуация остается крайне напряженной, последние девять недель мы наблюдаем рост числа случаев заболевания», – констатировала представитель санитарного ведомства.

Эти меры направлены на разобщение жителей Татарстана, чтобы остановить распространение Covid-19, добавила Трофимова.

До введения ограничений в общественном транспорте еженедельный темп прироста был на уровне плюс 19% Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

До введения ограничений в общественном транспорте еженедельный темп прироста был на уровне плюс 19%, об этом на пресс-конференции 19 ноября сообщала заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина.

В Минздраве республики тогда регистрировали 267 заболевших за сутки 19 ноября, суммарно количество заболевших превысило 35 тыс. человек, дальше регистрировали по 265 и 263 новых случая заболевания Covid-19 – за 20 и 21 ноября.

Каков результат введения QR-кодов в транспорте?

Прошло 23 дня после введения этой жесткой ограничительной меры.

Результаты очевидны – в Татарстане начала снижаться заболеваемость новой коронавирусной инфекцией.

«Мы с 47-й недели отмечаем небольшую тенденцию к снижению заболеваемости. За прошлую неделю тенденция к снижению сохраняется – уровень заболеваемости ниже предыдущей недели на 8%», – отметила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Любовь Авдонина: «За прошлую неделю тенденция к снижению сохраняется – уровень заболеваемости ниже предыдущей недели на 8%» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Любовь Авдонина напомнила, что на предыдущей неделе уменьшение заболеваемости было на 5%.

В Минздраве Татарстана также констатируют, что число заболевших уменьшилось, за вчерашний день, 13 декабря, зарегистрировали 187 случаев Covid-19. Разница с 267 человек в сутки видна невооруженным взглядом.

Однако опасения по поводу роста числа случаев коронавируса сохраняются – все из-за нового штамма «омикрон». Корреспондент ИА «Татар-информ» в беседе с доцентом кафедры микробиологии Казанского федерального университета Павлом Зеленихиным о новой мутации Covid-19 выяснил, что, по мнению ученого, новые способы борьбы с омикрон-штаммом придумывать не нужно.

«Социальная дистанция, маски, QR-коды – все эти меры работают. Есть аналогия: меры, которые мы сейчас применяем, они как швейцарский сыр – каждый ломтик сам по себе дырявый, но если сложить ломтики все вместе в стопку, то окажется, через кусок уже ничего не проходит. То же самое ровно и с вирусами происходит», – поделился мнением ученый.

Таким образом, по мнению экспертов, несколько мер вместе хорошо работают и создают барьер для Covid-19.

На сегодняшний день в Татарстане поток пассажиров снижен по сравнению с обычным на 13% Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Как дела с пассажиропотоком?

Несмотря на первоначальные трудности после введения ограничений, сейчас поток пассажиров в общественном транспорте начал восстанавливаться.

«В первую неделю пассажиропоток упал по республике почти на 23% – это была самая тяжелая неделя, пассажиры привыкали, как и перевозчики. Вторая неделя ограничений с 29 ноября показывает снижение пассажиропотока на 16%, мы приросли порядка 7% к первой неделе. Пассажиропоток имеет тренд на восстановление», – подчеркнул исполняющий обязанности заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Алексей Сидоров.

По его словам, на сегодняшний день в Татарстане поток пассажиров снижен по сравнению с обычным на 13%.

В министерстве уверены, что ситуация стабилизируется благодаря введению республиканского QR-кода для проезда в транспорте. Напомним, что в Татарстане начали выдавать республиканские QR-коды жителям, которые привились первой дозой вакцины от коронавируса, военным, которые прошли вакцинацию в своей системе, а также жителям с медицинским отводом.

Благодаря ограничениям в Татарстане увеличилось количество желающих сделать прививку против коронавируса Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В Татарстане почти сформировался коллективный иммунитет

Благодаря ограничениям в Татарстане увеличилось количество желающих сделать прививку против коронавируса.

Популяционный иммунитет к новой коронавирусной инфекции в Татарстане приближается к желанной отметке.

«Коллективный иммунитет в Республике Татарстан стремится к 80%», – отметили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

В Татарстане охват вакцинацией против новой коронавирусной инфекции может достигнуть 80% к Новому году.

На сегодня охват взрослого населения вакцинацией составляет 72%. До запланированных 80% осталось привить 300 тысяч человек Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«У нас на сегодня 72% уже охват взрослого населения вакцинацией, мы говорим о 80-процентном охвате. Из того числа, что мы запланировали привить, у нас осталось допривить 300 тысяч», – отметила Любовь Авдонина.

Любовь Авдонина рассказала, что в основном не привиты пожилые татарстанцы и те, кто занимается микробизнесом.

«Я думаю, если будут сохраняться такие темпы, то ближе к Новому году мы придем к тому охвату, который хотелось бы, но еще раз нужно здесь понимать, что через полгода снижается иммунитет и повторная вакцинация крайне нужна. В иммунную прослойку коллективный иммунитет мы будем в дальнейшем просчитывать с учетом повторной вакцинации», – добавила Любовь Авдонина.

Заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков также призвал татарстанцев прививаться спустя полгода после болезни или первичной вакцинации. Он рассказал, что всего провакцинировано 2,1 млн жителей, из них 1,8 млн получили вторую прививку. Повторную вакцинацию прошли 98 194 человека.

Замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков призвал татарстанцев прививаться спустя полгода после болезни или первичной вакцинации Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

В Татарстане признали, что ограничения подвигли татарстанцев прививаться.

По данным сайта статистики вакцинации от коронавируса, сейчас Татарстан на 6-м месте среди всех регионов России, хотя еще совсем недавно располагался на 64-м.