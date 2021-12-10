В Татарстане заболеваемость коронавирусом снизилась на 8%

В Татарстане продолжает снижаться заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Мы с 47-й недели отмечаем небольшую тенденцию к снижению заболеваемости. За предыдущую неделю тенденция к снижению сохраняется – уровень заболеваемости ниже предыдущей недели на 8%», – отметила спикер.

Любовь Авдонина напомнила, что двумя неделями позже уменьшение заболеваемости было на 5%.