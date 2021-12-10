В Татарстане планируют достигнуть коллективного иммунитета к Новому году

В Татарстане охват вакцинацией против новой коронавирусной инфекции может достигнуть 80% к Новому году. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«У нас на сегодня 72% уже охват взрослого населения вакцинацией, мы говорим о 80-процентном охвате. Из того числа, что мы запланировали привить, у нас осталось допривить 300 тысяч», — отметила спикер.

Любовь Авдонина рассказала, что в основном не привиты пожилые татарстанцы и те, кто занимается микробизнесом.

«Я думаю, если будут сохраняться такие темпы, то ближе к Новому году мы придем к тому охвату, который хотелось бы, но еще раз нужно здесь понимать, что через полгода снижается иммунитет и повторная вакцинация крайне нужна. В иммунную прослойку коллективный иммунитет мы будем в дальнейшем просчитывать с учетом повторной вакцинации», — добавила Любовь Авдонина.

Заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков также призвал татарстанцев прививаться спустя полгода после болезни или первичной вакцинации. Он рассказал, что всего провакцинировано 2,1 млн жителей, из них 1,8 млн получили вторую прививку. Повторную вакцинацию прошли 98 194 человека.