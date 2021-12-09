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Ру Тат
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Здоровье
9 декабря 2021  16:33
Эвелина Киселёва

В Татарстане коллективный иммунитет к Covid-19 приближается к 80%

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Популяционный иммунитет к новой коронавирусной инфекции в Татарстане приближается к 80%. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

«Коллективный иммунитет в Республике Татарстан стремится к 80%», – добавили в ведомстве.

На сегодня в Татарстане привито почти 72% взрослого населения. При этом в управлении отметили, что в республике довольно низкие темпы вакцинации среди лиц старше 60 лет.

#коронавирус
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