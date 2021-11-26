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Здоровье
26 ноября 2021  11:24
Эвелина Киселёва

В Минздраве РТ рассказали, как получить республиканский QR-код привитым военным

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Военные Татарстана смогут получить республиканский QR-код о вакцинации в своей поликлинике. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Они приходят в поликлинику со справкой о том, что они вакцинированы. Не секрет, что военные вакцинируются в своей системе», – отметил спикер.

В поликлинике нужно предоставить справку  о вакцинации и военный билет.

Напомним, в Татарстане начали выдавать республиканские QR-коды жителям, которые привились первой дозой вакцины от коронавируса и вакцинированным военным.

#Военные билеты #Коронавирус #вакцинация
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