В Минздраве РТ рассказали, как получить республиканский QR-код привитым военным

Военные Татарстана смогут получить республиканский QR-код о вакцинации в своей поликлинике. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Они приходят в поликлинику со справкой о том, что они вакцинированы. Не секрет, что военные вакцинируются в своей системе», – отметил спикер.

В поликлинике нужно предоставить справку о вакцинации и военный билет.

Напомним, в Татарстане начали выдавать республиканские QR-коды жителям, которые привились первой дозой вакцины от коронавируса и вакцинированным военным.