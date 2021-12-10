Минтранс РТ: Пассажиропоток восстанавливается после введения QR-кодов в транспорте

Поток пассажиров в Татарстане после введения QR-кодов в общественном транспорте начал восстанавливаться. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал исполняющий обязанности заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Алексей Сидоров.

«В первую неделю пассажиропоток упал по республике почти на 23% — это была самая тяжелая неделя, пассажиры привыкали, [как] и перевозчики. Вторая неделя ограничений с 29 ноября показывает снижение пассажиропотока на 16%, мы приросли порядка 7% к первой неделе. Пассажиропоток имеет тренд на восстановление», — подчеркнул представитель профильного ведомства.

По словам Алексея Сидорова, на сегодняшний день в Татарстане поток пассажиров снижен по сравнению с обычным на 13%.

В министерстве уверены, что ситуация стабилизируется благодаря введению республиканского QR-кода для проезда в транспорте.