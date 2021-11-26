С первой прививкой только в транспорт: как в Татарстане работает республиканский QR-код

В Татарстане к уже существующим QR-кодам ввели еще и республиканские. Их выдают тем, кто привился пока только первым компонентом вакцины, военным, которые прошли полный курс вакцинации от Covid-19, и жителям республики, у кого имеется медотвод от вакцинации. Где действуют такие QR-коды и как их получить – в репортаже ИА «Татар-информ».

Республиканский QR-код, который выдают после первой дозы вакцины и полностью привитым военным, действителен только в общественном транспорте.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

В Татарстане начали выдавать республиканские QR-коды жителям, которые привились первой дозой вакцины от коронавируса. Соответствующее постановление Кабмина РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин. Ранее помимо общероссийских QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или недавнюю болезнь, QR-коды на уровне республики выдавали еще и тем, у кого есть медотвод от вакцинации. Теперь список тех, кто имеет право на оформление QR-кода, в республике расширили.

«<…> слова "QR-кода о противопоказаниях" заменить словами "республиканского QR-кода"», — отмечается в документе.

Согласно постановлению, теперь QR-код могут получить татарстанцы с противопоказаниями и те, кто прошел вакцинацию первым компонентом двухфазного препарата. Такой код действителен в течение 24 дней с момента первой прививки.

Кроме того, выдавать республиканский QR-код будут военнослужащим, которые прошли полную вакцинацию против коронавируса.

Новое постановление вступит в силу уже сегодня.

Как получить QR-код после первой дозы вакцины?

Заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков объяснил: если человек привился первым компонентом до нововведения, на руках у него должно быть свидетельство о вакцинации или данные о первом уколе на Госуслугах. С этими документами за QR-кодом можно подойти в поликлинику по месту прикрепления.

Тем, кто только будет делать первую прививку в поликлинике, временный QR-код будут сразу же выдавать на месте.

Тем, кто только будет делать первую прививку в поликлинике, временный QR-код будут сразу же выдавать на месте Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Если вакцинация проходит в мобильном пункте, возможности сразу выдать код там нет, привитых первым компонентом будут направлять либо в свою поликлинику, либо в ту, медики которой дежурили в день вакцинации в пункте.

Тем, кто получит прививку дома, с помощью мобильных бригад, также нужно будет обратиться в поликлинику, которая выполняла вакцинацию, или по месту жительства.

Минздрав РТ проработал вопрос, как выдавать временные коды приезжим жителям с одной прививкой.

«Татарстанцы, прошедшие первый этап вакцинации в других регионах, смогут получить республиканский QR-код на основании уведомления о прохождении первого этапа вакцинации на портале Госуслуг РФ», – отметили в ведомстве.

Как быть военным?

Военные Татарстана смогут получить республиканский QR-код о вакцинации в своей поликлинике.

«Они приходят в поликлинику со справкой о том, что они вакцинированы. Не секрет, что военные вакцинируются в своей системе», – отметил Владимир Жаворонков.

Владимир Жаворонков: «Военные Татарстана смогут получить республиканский QR-код о вакцинации в своей поликлинике» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

В поликлинике нужно предоставить справку о вакцинации и свой военный билет.

Кто выдаст справку о медотводах?

Жители Татарстана c медицинским отводом от вакцинации от Covid-19 могут получить справку о наличии противопоказаний в поликлинике по месту жительства.

В РТ уже получили справку о медицинском отводе около 12 тыс. жителей. Сегодня документ можно получить в поликлинике в рабочем режиме.

Этот документ будет содержать QR-код, который позволит проверить подлинность справки, а также причину медотвода – диагноз и срок действия справки.

«Справка выдается исключительно по медицинским показаниям на основании лабораторных и инструментальных исследований. Ее оформляет участковый врач-терапевт в поликлинике по месту жительства. Медицинский отвод выдается строго на основании инструкции по применению вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. Противопоказанием к вакцинации является период беременности до 22 недель, а также обострение инфекционных и неинфекционных заболеваний», – заметили в пресс-службе Минздрава РТ.

Жители Татарстана c медицинским отводом от вакцинации от Covid-19 могут получить справку о наличии противопоказаний в поликлинике по месту жительства Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Жители, у которых уже есть на руках справка от врача о том, что им нельзя прививаться, тоже должны переоформить ее на документ нового образца с QR-кодом.

Модуль формирования QR-кода на медотвод разработан Минздравом республики по собственному программному обеспечению, которое доступно во всех государственных медицинских организациях республики. Эта система позволяет сформировать и распечатать справку с QR-кодом. При наведении камеры телефона на этот код откроется электронный ресурс Минздрава Татарстана, на котором можно узнать его срок действия.

В ТЦ и рестораны вход по республиканскому QR-коду воспрещен

Республиканский QR-код, который выдают после первой дозы вакцины и полностью привитым военным, действителен только в общественном транспорте.

«Тот QR-код, о котором мы говорим, не работает для входа в торговые центры, включительно через призму общественного транспорта», – отметил Владимир Жаворонков.

Республиканский QR-код, который выдают после первой дозы вакцины и полностью привитым военным, не работает для входа в торговые центры Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Республиканский QR-код для привитых военных будет действовать полгода, а документ, выдаваемый после первого компонента, – 24 дня.