Татьяна Голикова проведет в Казани заседание оргкомитета WorldSkills-2019

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). Вице-премьер России Татьяна Голикова посетит в Казани национальный чемпионат WorldSkills и проведет в «Казань Экспо» заседание оргкомитета мирового чемпионата по профессиональному мастерству. Об этом сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«В Татарстане 20 мая стартует национальный чемпионата WorldSkills, а 21 мая в „Казань Экспо“ состоится заседание оргкомитета мирового чемпионата WorldSkills-2019, который мы ожидаем в августе этого года. Заседание оргкомитета проведет вице-премьер России Татьяна Голикова, участие в заседании будет принимать Президент РТ Рустам Минниханов», – сказала Галимова. «В ходе заседания планируется обсудить систему управления мировым чемпионатом, концепцию наследия чемпионата, работу волонтеров, программу обеспечения сервисами клиентских групп, вопросы безопасности и так далее», – добавила она.

По данным организаторов, на национальный чемпионат WorldSkills в Казань приедут свыше 1,5 тыс. конкурсантов из 85 регионов РФ, также будет представлено 23 страны. По подсчетам экспертов, на площадках чемпионата ожидается порядка 17 тыс. посетителей.

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