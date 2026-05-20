10 фактов о Сян Бо: от встречи Си Цзиньпина до рейсов в Шанхай – чем генконсул КНР запомнился в Татарстане

Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо подтвердил завершение своей дипломатической миссии и отъезд из Татарстана. За четыре года работы в республике с его именем оказались связаны сразу несколько заметных событий. «Татар-информ» собрал 10 фактов о работе дипломата, ставшего одним из ключевых проводников сотрудничества Татарстана и Китая.





Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо прислал сегодня в редакцию официальное письмо, в котором сообщил о завершении своей дипломатической миссии и предстоящем отъезде.

«В период моего пребывания в должности Генерального консула КНР в Казани мне выпала честь стать свидетелем и участником бурного развития китайско-российских отношений. Под руководством лидеров наших стран отношения между Китаем и Россией находятся на исторической высоте», – написал Сян Бо.

Отдельно он отметил роль Татарстана, назвав республику одним из ключевых регионов России и примером динамичного развития. Дипломат сообщил, что вместе с семьей прожил в Казани почти четыре года и стал свидетелем изменений в городе, который он назвал «жемчужиной на Волге».

Татарстан, как отметил дипломат, вошел в число наиболее активных российских регионов в сотрудничестве с Китаем и занимает ведущие позиции в межрегиональном взаимодействии.

«Где бы я ни находился в дальнейшем, всегда буду хранить теплые воспоминания о прекрасных годах, прожитых в Казани, неизменно поддерживать и следить за развитием Татарстана, неустанно трудиться во имя вечной дружбы между Китаем, Россией и Татарстаном», – отметил Сян Бо.

Генконсул поблагодарил за поддержку своей работы в Казани и выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества в медиасфере и укрепление общественных связей между Россией и Китаем.

1. Сян Бо встречал в Казани Си Цзиньпина

Одним из самых заметных событий за годы работы Сян Бо в Татарстане стал визит Председателя КНР Си Цзиньпина в Казань во время саммита БРИКС в 2024 году. Генконсул встречал китайского лидера в аэропорту вместе с официальной делегацией Татарстана. При этом на консульство КНР в Казани легла и значительная часть организационной работы, связанной с подготовкой визита Председателя КНР в столицу республики.

Сам Сян Бо называл этот визит важным этапом в развитии российско-китайских отношений. По его словам, приезд Си Цзиньпина сделал Казань гораздо более узнаваемой в Китае и придал новый импульс сотрудничеству между Татарстаном и Поднебесной.

«Китай поддерживает деятельность России, выступающей в качестве председателя БРИКС, и стремится совместными усилиями превратить механизм БРИКС в основной канал для выражения воли новых сил и в важную платформу для сотрудничества и единства на Глобальном Юге, открывая новые перспективы для взаимодействия в рамках расширенного состава БРИКС», – отмечал тогда генконсул.

2. Сян Бо стал одним из главных организаторов экономического форума «РОСТКИ» в Казани

Сян Бо стал одним из идеологов и организаторов международного форума «РОСТКИ» в Казани, где теперь ежегодно собираются представители бизнес-сообщества России и Китая. В первый раз он прошел в 2023 году, и с каждым годом форум становится все масштабнее. В прошлом году в нем поучаствовали уже более 200 китайских компаний.

«Мы ожидаем, что предприятия двух стран достигнут конкретных договоренностей по проектам в сферах торговли, инвестиций и других областях», – сказал на открытии в прошлом году Сян Бо.

Действительно, площадка стала местом заключения множества договоров о сотрудничестве и совместных проектах между компаниями России и Китая. Это яркое отражение того экономического курса, о котором не раз говорил Сян Бо в разговоре с «Татар-информом». Его смысл в том, что укрепление связей между Россией и Китаем должно происходить на региональном уровне.

В этом году форум «РОСТКИ» пройдет в Казани 17–18 августа уже в четвертый раз.

3. Запуск логистического центра имени Дэн Сяопина и утроение товарооборота

Экономические инициативы Сян Бо нашли отражение в конкретных цифрах. Если при вступлении его в должность генконсула в Казани в 2022 году товарооборот между Татарстаном и Китаем составлял 1 млрд долларов, то по итогам 2025 года составил уже 3,3 млрд.

В целом Сян Бо неоднократно подчеркивал важность и успешность экономического сотрудничества между Татарстаном и Китаем, отмечая рекордные показатели товарооборота, рост числа совместных проектов и готовность обеих сторон к дальнейшему развитию отношений. Его высказывания отражают позитивную динамику и взаимный интерес к расширению сотрудничества в различных сферах.

Важным событием стало открытие логистического центра имени Дэн Сяопина, который построила ОЭЗ «Алабуга». Он начал работу в 2024 году и существенно упростил логистику между Татарстаном и Китаем.

4. Прямые авиарейсы между Казанью и Шанхаем – инициатива Сян Бо

Еще в 2024 году Сян Бо анонсировал появление прямого авиарейса в один из городов Китая. Уже в конце сентября в Казань прилетел первый рейс из Шанхая. Это было настоящим праздником, где гостей встречали хлебом-солью, а почетные гости разрезали праздничный торт.

Появление прямого рейса между Казанью и Шанхаем стало важным шагом для развития связей Татарстана не только с Китаем, но и со всем Азиатским регионом. Республика получила удобный маршрут для деловых, туристических и гуманитарных поездок, а также дополнительные возможности для расширения экономического и культурного сотрудничества со странами Азии.

5. Благодаря Сян Бо визы разного уровня в Китай можно будет получить в Казани

Как раз на открытии прямого рейса между Казанью и Шанхаем у корреспондента «Татар-информа» возник вопрос к Сян Бо касательно выдачи виз напрямую в Татарстане. Это было логично, учитывая появление рейса.

Тогда генконсул и анонсировал появление визового центра в Казани, который должен был заниматься этим вопросом.

Было построено отдельное здание рядом с Генеральным консульством на улице Подлужной в Казани, которое уже начали оборудовать под визовый центр.

И, как пояснял Сян Бо «Татар-информу», объявление безвизового режима между Россией и Китаем не делает проект неактуальным. Ведь сегодня можно въехать без визы в Китай только на 30 дней.

Для учебы, длительной работы и журналистской деятельности все еще нужна виза. Так что проект визового центра в Казани остается востребованным и актуальным.

6. Памятник Конфуцию и китайский Новый год в Казани

За почти четыре года работы Сян Бо сотрудничество Татарстана и Китая заметно укрепилось и в сфере образования. Число китайских студентов, обучающихся в вузах республики, за это время выросло почти вдвое – с 1,5 до 2,5 тыс. человек.

В казанском сквере, посвященном 220-летию КФУ, возле библиотеки им. Лобачевского появился памятник первому китайскому философу Конфуцию. Фигура в высоту порядка 2,5 метра с учетом постамента. Философ облачен в национальный костюм, его руки сложены перед собой, а взгляд устремлен на библиотеку.

Одним из самых теплых мероприятий для китайских студентов стал китайский Новый год в КФУ, где Сян Бо всегда принимал активное участие.

«Сердца каждого из наших соотечественников наполнены теплом и бодростью. Это связано с тем, что наша великая Родина движется вперед по новому пути всестороннего строительства социалистически ориентированной державы. Это связано с тем, что качественное развитие всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Китаем и Россией привносит в мир больше стабильности и позитивной энергии», – сказал он на празднике в 2024 году.

В целом Сян Бо всегда уделял большое внимание татарстанской общественности. Он регулярно организовывал торжественные приемы, посвященные разным памятным датам в истории Китая. Гостями таких мероприятий становились интеллигенция, политические и общественные деятели, СМИ и руководители госструктур.

7. Сян Бо вел собственную колонку в «Татар-информе»

Сян Бо за годы работы в Казани показал себя как очень открытый человек. Он всегда приветливо относился к журналистам, находил время для общения с ними на мероприятиях и вне их. А с «Татар-информом» его связывали особые отношения. Он вел собственную колонку на сайте агентства, где делился своими соображениями о развитии взаимоотношений России и Китая.

В своих публикациях он уделял особое внимание укреплению стратегического партнерства, развитию межрегиональных связей и культурному обмену. Генконсул отмечал, что сотрудничество между странами выходит на новый уровень, несмотря на глобальные вызовы.

Особое внимание уделял вопросам сохранения исторической памяти, взаимного уважения и доверия между народами. В колонке часто поднимались темы экономического взаимодействия, образовательных и гуманитарных проектов. Через свои статьи Сян Бо стремился донести до читателей идеи дружбы, стабильности и совместного будущего.

Также он стал гостем проекта «12 этаж».

8. Сян Бо организовал пресс-туры для журналистов в разные города Китая

Одной из главных своих целей во главе генконсульства Китая в Казани Сян Бо неоднократно называл укрепление взаимопонимания между народами. Для этого по его инициативе был организован ряд пресс-туров для журналистов из Татарстана в разные города Китая.

Так, например, корреспонденты агентства посетили Хэфэй, Чунцин, Шанхай, Пекин и другие города в разных провинциях Китая. Важно, что в таких поездках журналисты не только знакомились с культурными особенностями Поднебесной, но и смогли наладить контакты с ведущими местными СМИ: посетили редакции газеты «Жэньминь жибао» и офис Шанхайской объединенной медиагруппы. Последняя, кстати, затем стала гостем форума «РОСТКИ».

Таким образом, Сян Бо способствовал развитию не только экономического или политического сотрудничества между Татарстаном и Китаем, но и взаимодействия на уровне понимания народов.

9. Конференция о победе над фашистскими захватчиками в Казани

По инициативе Сян Бо в сентябре прошлого года в Казани прошла научная конференция, посвященная 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне.

Открывая конференцию, Генеральный консул Китайской Народной Республики в Казани Сян Бо заявил: «Все замыслы исказить правду о Второй мировой войне, отрицать результаты победы, очернить вклад Китая и Советского Союза обречены на провал».

Таким образом, Сян Бо показал, что у России и Китая гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд. У народов есть общее историческое наследие, которое нужно совместно беречь.

В той войне участвовали и советские воины. Среди них Алексей Николаевич Комлев, которому в феврале этого года исполнилось 100 лет. Его также пригласили выступить на конференции в Генконсульстве КНР в Казани.

«Наша дружба с Китаем неразделима и нерушима! И пусть на Западе смотрят на нашу силу и нашу мощь. Россия, Китай, Индия и ряд других государств – это же силище!» – заявил ветеран.

10. Сян Бо учился в школе в Чунцине, где изучают русский язык

Интересно, что направлением первого пресс-тура стал именно Чунцин. Это крупнейший город Китая с населением более 32 млн человек. Именно там родился и вырос Сян Бо. Одной из локаций, куда повели татарстанских журналистов там, стала школа, где учился будущий генконсул.

«Сян Бо учился в школе, где есть классы с изучением русского языка. Он выучил его уже там. Когда мы там были, увидели, что происходит большое взаимодействие с Россией. Учителя и ученики глубоко погружены в детали русской культуры», – вспоминают журналисты «Татар-информа».

Интересно, что для представителей прессы там провели открытый урок, где дети 14–15 лет на русском языке рассказывали об истории и культуре Казани, что говорит о серьезном подходе к изучению нашей страны.

«Сян Бо еще в школе понял особенности русского менталитета. У него очень тонкое чувство юмора. Он не просто знает язык, а понимает контекст, что очень важно для дипломатической деятельности. Он по праву заслужил высокий авторитет в Татарстане», – отметили журналисты.

От лица всей редакции «Татар-информа» хочется выразить благодарность Сян Бо за большую плодотворную работу, открытость во взаимодействии со СМИ и очень чуткую работу по погружению в культуру и обычаи современного Китая и пожелать дальнейшего успеха на профессиональном пути.