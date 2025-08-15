Сян Бо: «КНР и РФ внесли решающий вклад в Победу в мировой антифашистской войне»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

15 августа 1945 года Япония безоговорочно капитулировала. Победа китайского народа в войне сопротивления японским захватчикам стала великим триумфом справедливости над злом, света над тьмой, прогресса над реакцией. О значении этого события, роли Китая и России в Победе – в авторской статье Генерального консула КНР в Казани Сяна Бо для «Татар-информа».

Торжественное мероприятие в Пекине

В этом году исполняется 80 лет со дня Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и победы в мировой антифашистской войне. 3 сентября этого года в Пекине состоится торжественное памятное мероприятие, где вместе вспомнят историю, почтут память героев, укрепят стремление к миру и проложат путь в будущее.

80 лет назад силы справедливости со всего мира, включая Китай и Россию, сплотились в борьбе против общего врага и героически сражались, чтобы победить высокомерные фашистские силы. Они принесли огромные жертвы ради дела мира и прогресса человечества, внеся неизгладимый вклад. Стоя на этом историческом рубеже, мы должны помнить историю войны, черпать из нее силы и вместе защищать мир, добытый тяжким трудом.

Китай и Россия внесли решающий вклад в победу в мировой войне против фашистов

КНР и РФ внесли решающий вклад в Победу в мировой антифашистской войне. Война сопротивления китайского народа японским захватчикам положила начало мировой антифашистской войне, создав первый крупный восточный фронт борьбы против фашизма, сковывая и истощая основные силы японского милитаризма. Россия стала главным театром военных действий в Европе во время Второй мировой войны: за 1418 дней кровопролитных боев, ценой 27 млн жизней, она одержала великую победу в Отечественной войне.

Народы Китая и России поддерживали друг друга в годы войны, заложив глубокую боевую дружбу. Китай успешно сдерживал японские войска, не позволив им открыть второй фронт на востоке СССР. Более 2 тыс. советских летчиков воевали в составе добровольческих авиаотрядов в Китае, из них свыше 200 погибли в небе Китая. СССР поставил Китаю большое количество вооружений, а Китай, в свою очередь, снабжал СССР стратегическими материалами, вместе проложив через пустыни и степи международную «дорогу жизни». На завершающем этапе войны СССР объявил войну Японии и ввел войска в северо-восточный Китай, ускорив разгром японского фашизма. Китайский народ всегда будет помнить советских солдат и мирных жителей, отдавших жизни за освобождение Китая.

Война сопротивления Китайского народа японским захватчикам стала главным восточным фронтом мировой антифашистской войны. С Мукденского инцидента (18 сентября 1931 года) до конца Второй мировой войны китайский народ сражался 14 лет — дольше всех, сковывая и уничтожая наибольшее количество японских войск. С 1937 по 1945 год до 90% сухопутных сил Японии были задействованы в Китае. Даже на поздних этапах войны более половины японской армии оставалось на китайском фронте. Китайские войска уничтожили свыше 1,5 миллиона японских солдат, а после капитуляции Японии еще около 1,28 миллиона сдались. Жертвы китайского народа были огромны: более 35 миллионов погибших и раненых, прямой ущерб — свыше 100 миллиардов долларов, косвенный — более 500 миллиардов.

«Если бы не было Китая, сколько дивизий японских войск могли быть переброшены для сражения в других регионах?»

Китай, как главный восточный фронт союзников, сыграл решающую роль в разгроме японских агрессоров, одновременно поддерживая стратегические операции в Европе и Азии. Как говорил бывший президент США Рузвельт Франклин: «Если бы не было Китая, если бы Китай был разгромлен, достаточно представить, сколько дивизий японских войск могли быть переброшены для сражения в других регионах?»

Коммунистическая партия Китая была мощным руководящим ядром Войны сопротивления китайского народа японской агрессии. После Мукденского инцидента Компартия Китая первой подняла знамя борьбы, призвав к всенародной войне против агрессии, — это был первый манифест антифашистского движения в мире. После инцидента на мосту Лугоуцяо (7 июля 1937 года) партия способствовала созданию единого антияпонского фронта, объединив силы всего народа Китая.

В ответ на распространенные в то время «теорию о гибели государства» и «теорию быстрой победы» Коммунистическая партия Китая предложила и реализовала общую стратегическую политику затяжной войны, систематически изложила научный вывод о том, что война сопротивления японской агрессии будет затяжной и что Китай обязательно одержит окончательную победу, предоставив китайскому народу мощное идеологическое оружие для войны сопротивления.

За 14 лет войны под руководством партии были созданы обширные партизанские базы, сковывавшие 60% японских и 95% марионеточных войск, что подорвало боевой дух врага и вселило надежду на спасение нации. История доказала: именно благодаря верному руководству Компартии китайский народ смог выстоять и победить в крайне тяжелых условиях.

Для защиты итогов Победы надо неуклонно идти по пути мирного развития

Сегодня, спустя 80 лет, односторонний подход, гегемония и агрессивные действия наносят серьезный ущерб человечеству. Мы снова стоим перед выбором между единством и расколом, диалогом и конфронтацией, взаимовыигрышностью и нулевой суммой. Мы навсегда должны помнить трагические уроки Второй мировой войны и твердо защищать то, что с трудом было в ней достигнуто.

Для защиты итогов Победы необходимо твердо и неуклонно поддерживать послевоенный международный порядок. Создание ООН стало ключевым решением международного сообщества после войны. Китай и СССР первыми подписали Устав ООН, а их статус постоянных членов Совета Безопасности закреплен историей и оплачен кровью. Современный мир основан на одной системе — ООН — и одном своде правил — принципах Устава ООН.

Возвращение Тайваня Китаю — неотъемлемая часть послевоенного порядка. Суверенитет Китая над Тайванем подтвержден рядом документов, имеющих обязательную силу с точки зрения международного права, включая Каирскую и Потсдамскую декларации. Эти исторические и юридические факты неоспоримы, а авторитет резолюции 2758 Генеральной Ассамблеи ООН не подлежит сомнению. Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» и последовательно поддерживает позицию Китая по тайваньскому вопросу.

Для защиты итогов Победы необходимо твердо и неуклонно идти по пути мирного развития. История предупреждает нас, что гегемонизм и блоковое противостояние лишь втягивают человечество в катастрофу. Сегодня вновь проявляется мышление холодной войны — санкции, угрозы силы, создание военных блоков. Китай твердо идет по пути мирного развития, а китайская модернизация укрепляет глобальные силы мира и прогресса. Китай выступает против однополярности и гегемонии, поддерживая многополярность и экономическую глобализацию.

БРИКС и ШОС — важные платформы сотрудничества Глобального Юга

БРИКС и ШОС — важные платформы сотрудничества Глобального Юга, их главные члены-государства — Китай и Россия — активно продвигают многосторонность и взаимовыгодное партнерство. Предстоящий саммит ШОС в городе Тяньцзине укрепит «шанхайский дух», выводя организацию на новый этап качественного развития.

Для защиты итогов Победы необходимо твердо и неуклонно продвигать построение сообщества единой судьбы человечества. Победа в мировой антифашистской войне стала результатом единства стран с разными системами и культурами. Сегодня, перед лицом терроризма, климатических угроз и пандемий, идея общей судьбы человечества важна как никогда. Китай выдвинул Инициативы глобального развития, глобальной безопасности и глобальной цивилизации, используя высококачественное совместное строительство в рамках инициативы «Один пояс — один путь» в качестве платформы для практической реализациии, чтобы продвигать построение сообщества единой судьбы человечества от концепции к действиям, от видения к реальности, привнося драгоценную стабильность в этот беспокойный и изменчивый мир.

«Великому пути не быть одиноким» — в год 80-летия победы в Мировой антифашистской войне Китай и Россия, как крупные мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН, продолжают объединять мощные силы для построения сообщества единой судьбы человечества, направляя мир к светлому и прекрасному будущему.

