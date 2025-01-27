Маджонг и татарский чай: в КФУ отметили китайский новый год

В КФУ встретили китайский Новый год. Перед началом праздничного концерта студенты из Поднебесной играли в маджонг, а также пили чай по татарским и китайским традициям.

«Это главный праздник китайского народа. Недавно он был включен в список нематериального культурного наследия ООН. Теперь весь мир сможет насладиться колоритом китайского Нового года. Наш праздник отмечается во всех уголках мира. В прошлом году мы отметили 75 лет образования Китайской народной республики и установления дипломатических связей с Россией. Кроме того, стали свидетелями исторического прибытия Председателя КНР Си Цзиньпина в Казань на саммит БРИКС», - отметил генконсул КНР в Казани Сян Бо.

Он подчеркнул, что подобные мероприятие очень важны для того, чтобы в России глубже знакомились с традициями Китая, а для самих китайских студентов это замечательная возможность прикоснуться с родным корням.

Для гостей организовали большой концерт, где ребята из Китая пели на китайском языке, танцевали национальные танцы. Были и творческие подарки от татарстанских коллективов.

Одним из зрителей концерта стала Ян Бин, которая учится на первом курсе в КФУ, но уже изучает русский язык на протяжении шести лет.

«Я выбрала русский язык, потому что знаю, что дружба между Россией и Китаем становится все крепче. Мне очень радостно, что сегодня мы все вместе отмечаем китайский Новый год. Здесь соблюдены многие традиции. Дома мы также играем в настольные игры, пьем чай и собираемся всей семьёй», - поделилась девушка из Китая.