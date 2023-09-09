Эксперты: «РОСТКИ» в Казани — это огромный шаг вперед в укреплении тандема России и Китая

Фото: © «Татар-информ»

Первый российско-китайский форум «РОСТКИ» в Казани — это огромный шаг вперед в укреплении тандема двух стран, благодаря которому они смогут преодолеть любые вызовы в условиях эскалации санкционного давления коллективного Запада. Такое мнение на площадке Экспертного клуба высказал председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

Проведение мероприятия — уникальное событие не только для России, но и Татарстана. Китай — давний ключевой внешнеторговый партнер республики, напомнил эксперт.

«Китай стал лидером по объему в инвестиции в экономику республики: объем торговли между Китаем и Татарстаном достиг уже уровня 1,6 млрд долларов <...> Китайские инвесторы с большим интересом и желанием вкладываются в Татарстан, а к 2025 году планируют удвоить инвестиции», — отметил Морозов.

Фото: © «Татар-информ»

Раис Рустам Минниханов уделяет особое внимание продвижению сотрудничества Татарстана с Китаем и его регионами: республика наладила побратимские связи с китайскими провинциями, в Пекине действует торгово-экономическое представительство РТ, а в Казани — генконсульство КНР.

Председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин отметил, что за первое полугодие российско-китайский товарооборот вырос на 41% — таких темпов роста в истории двух стран никогда не было.

«КНР входит в пятерку ключевых внешнеторговых партнеров Татарстана. Уверен, с каждым месяцем это взаимодействие будет расти, учитывая активность руководства Татарстана и существующую здесь инфраструктуру, в том числе и особые экономические зоны», — сказал Топилин.

Партнерские отношения всеобъемлющего характера между Россией и Китаем достигли очень высокого исторического максимума и продолжают неуклонно развиваться и в этой связи «РОСТКИ» — особенное событие как для Татарстана, так и для России, сказал директор Дома Дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров.

«Итогом форума вижу цитату из совместного заявления России и Китая от 21 марта 2023 года: „Дружба двух народов, передаваемая из поколения в поколение, имеет крепкий фундамент, всестороннее сотрудничество двух государств имеет широчайшие перспективы. Россия заинтересована в стабильном и процветающем Китае, а Китай заинтересован в сильной и успешной России“», — сказал эксперт.

Как отметил кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин, на данный момент геополитические интересы России и Китая совпадают и это способствует взаимовыгодному сотрудничеству во многих сферах.

«Партнерство с Китаем дает возможность России проводить разностороннюю внешнюю политику, Китай, в свою очередь, пользуется поддержкой России в развитии взаимовыгодного торгового и научно-технического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — продолжил эксперт.

Фото: © «Татар-информ»

По мнению Гафиятуллина, сейчас российско-китайское сотрудничество не имеет аналогов в мировой практике — оно реализуется по модели «отношений великих держав нового типа», которая отвечает всем современным международным реалиям.

«„РОСТКИ“ станет благодатной почвой для производственной кооперации, даст толчок развитию новых технологии, биомедицине, низкоуглеродным проектам, цифровой экономики, и количество российских компаний, которые хотят сотрудничать с китайскими, только растет», — отметил эксперт.

По мнению гендиректора Центра развития туризма РТ, основателя Академии молодежной дипломатии, члена правления АНО «Лидеры международного сотрудничества» Дильбар Садыковой, «РОСТКИ» — отличный показатель того, что Татарстан является флагманским регионом России на международной арене. У Татарстана также уже есть опыт многостороннего сотрудничества с Китаем в рамках БРИКС, в августе на Казанский глобальный молодежный саммит приезжала китайская делегация.

«Китай является одним из стратегических партнеров, у нас много точек соприкосновения и общие интересы и планы на будущее. Например, в дальнейшем планируем расширять партнерство благодаря двусторонним молодежным обменам», — сказала Садыкова.