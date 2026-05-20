Генконсул КНР в Казани Сян Бо сообщил о завершении дипломатической миссии

Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо сообщил о завершении своей дипломатической миссии и предстоящем отъезде. Письмо отправлено на имя главного редактора «Татар-информа» Рината Билалова.

В начале обращения дипломат выразил глубокое уважение и признательность и отметил, что по решению китайской стороны завершает работу на посту генерального консула КНР в Казани.

«В период моего прибывания в должности Генерального консула КНР в Казани мне выпала честь стать свидетелем и участником бурного развития китайско-российских отношений. Под руководством лидеров наших стран отношения между Китаем и Россией находятся в исторической высоте», – написал Сян Бо.

Отдельно он отметил роль Татарстана, назвав республику одним из ключевых регионов России и примером динамичного развития. Дипломат сообщил, что вместе с семьей прожил в Казани почти четыре года и стал свидетелем изменений в городе, который он назвал «жемчужиной на Волге».

«Межрегиональные обмены носят активный и тесный характер, успешно прошел саммит БРИКС, а форум «РОСТКИ» стал яркой платформой делового сотрудничества между Китаем и Россией. Механизм «Янцзы-Волга» функционирует эффективно», – добавил Сян Бо.

Также он указал на рост товарооборота до исторических значений, реализацию совместных инвестиционных проектов, увеличение числа студенческих обменов и запуск прямого авиарейса Казань – Шанхай. Татарстан, как отметил дипломат, вошел в число наиболее активных российских регионов в сотрудничестве с Китаем и занимает ведущие позиции в межрегиональном взаимодействии.

Сян Бо подчеркнул, что сотрудничество СМИ двух стран развивается и помогает укреплять взаимопонимание между народами, а также способствует распространению идей дружбы и международной справедливости.

«Где бы я ни находился в дальнейшем, всегда буду хранить теплые воспоминания о прекрасных годах, прожитых в Казани, неизменно поддерживать и следить за развитием Татарстана, неустанно трудиться во имя вечной дружбы между Китаем, Россией и Татарстаном», – отметил Сян Бо.

Генконсул поблагодарил за поддержку своей работы в Казани и выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества в медиасфере и укрепление общественных связей между Россией и Китаем.