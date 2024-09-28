Открыт путь во всю Азию: что означает появление прямого рейса между Казанью и Шанхаем

Пассажиров встретили хлебом-солью и национальными танцами

Над открытием авиарейса Шанхай – Казань – Шанхай работали порядка полутора лет. Сегодня в столице Татарстана приземлился первый самолет авиакомпании China Eastern Airlines, и, судя по почти 100-процентной заполненности 264-местного борта, рейс сразу оказался востребованным.

Прибывших гостей у трапа встретили национальными угощениями, песнями и танцами, а также провели торжественную церемонию открытия рейса, на которой присутствовали генеральный консул КНР в Казани Сян Бо, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов, председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов, генеральный директор казанского аэропорта Сергей Романцов и представители авиакомпании-перевозчика.

По случаю прилета украсили и терминал аэропорта. Помимо плаката с поздравлениями на двух языках, в нем повесили традиционные китайские фонарики. Почетные гости торжественно разрезали символическую ленту, а затем и праздничный торт с изображением главных достопримечательностей Шанхая и Казани, который смогли попробовать пассажиры обратного рейса.

Шанхай станет транзитным пунктом для путешествий по всем странам Азии

Новый рейс позволит путешествовать не только в Китай. Шанхай – большой авиахаб, откуда можно долететь до многих других стран Азии, например, в Таиланд, Вьетнам, Японию и другие, рассказал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Сергей Иванов: «Наша цель, чтобы гости проводили как можно больше дней и ночей именно в нашей республике»

«Рейс станет удобным вариантом не только для татарстанцев, но и для жителей соседних регионов, планирующих лететь в Азию. Путь на такие курорты, как Хайнань, в курортные зоны Таиланда, Вьетнама, Малайзии, будет доступен с удобной стыковкой через Шанхай. Таким образом, люди будут экономить как время, так и деньги. Важно, что это регулярный рейс, который выполняет одна из ведущих авиакомпаний Китая», - заявил Иванов.

При этом важно, что в Китае можно находиться без визы в течение шести дней. Таким образом, туристы могут прилететь в Шанхай, погулять или пожить там и затем отправиться в дальнейшее путешествие.

«В Китае продвигается туристический маршрут трех столиц: Казань, Москва, Санкт-Петербург»

Облегчается сообщение и в обратном направлении. Туристы из Китая смогут напрямую попасть в Казань, не делая крюк до Москвы. Для развития этого направления разработан специальный маршрут, охватывающий три столицы России, продолжил Иванов.

«Мы рассчитываем, что благодаря рейсу, открытому сегодня, огромное количество китайских туристов будет приезжать в Татарстан. Сейчас мы продвигаем на китайском рынке маршрут "Три столицы России", включающий в себя Казань, Москву и Санкт-Петербург. Наша цель, чтобы гости проводили как можно больше дней и ночей именно в нашей республике», - пояснил он.

В перспективе Казань должна стать самостоятельным туристическим центром, который будет привлекать китайских туристов.

Сян Бо: «Думаю, рейс поспособствует развитию культурных обменов и бизнес-сотрудничества не только с Татарстаном, но и с другими регионами ПФО»

Визы в КНР планируют начать выдавать в Казани в начале 2025 года

Краеугольным вопросом для желающих поехать в Китай остается визовая система. Сейчас для получения визы в КНР необходимо обращаться в посольство в Москве. Причем некоторые ее виды необходимо забирать лично, что не очень удобно для граждан, планирующих лететь в Поднебесную из Казани, добавил Сергей Иванов.

Этот вопрос прокомментировал «Татар-информу» генеральный консул КНР в Казани Сян Бо. По его словам, соответствующая работа активно ведется, и уже в начале следующего года визу можно будет получить в столице РТ.

«Работа по этому направлению идет, и мы тоже рассчитываем завершить ее как можно скорее. Точной даты пока нет, но планируем начать выдавать визы в начале 2025 года, сейчас идет подготовка», - поделился с агентством генконсул.

Он подчеркнул, что появление прямого авиасообщения между Казанью и Шанхаем поможет не только туристическим, но и культурным и деловым связям Татарстана и Китая.

«Открытие прямого рейса между Казанью и Шанхаем имеет очень важное значение с точки зрения обменов между провинциями Китая и регионами России. К тому же, это следует из договоренностей между главами наших государств по расширению сотрудничества. Думаю, такой рейс поспособствует развитию культурных обменов и бизнес-сотрудничества, причем не только с Татарстаном, но и с другими регионами ПФО», - уверен Сян Бо.

«Мы работаем над созданием рейса в Бахрейн»

Рейс Шанхай – Казань – Шанхай будет летать три раза в неделю: во вторник, четверг и субботу. Сразу по прилету борта из Китая началась регистрация и на обратный рейс. На нем тоже зафиксирована почти полная загрузка: продано 262 из 264 билетов.

Аэропорт работает и над дальнейшим продвижением в Азию, сообщил «Татар-информу» генеральный директор АО «Международный аэропорт "Казань"» Сергей Романцов.

«Мы работаем над созданием рейса в Бахрейн, идут переговоры. Есть некоторые нюансы, которые сейчас решаем. И дальше можно будет двигаться на Ближний Восток, это в наших силах», - рассказал собеседник агентства.

Сергей Романцов: «Дальше можно будет двигаться на Ближний Восток, это в наших силах»

Сроки Романцов конкретизировать не стал, но пояснил, что на разработку рейса Шанхай - Казань ушло около полутора лет.

Фотографии © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»