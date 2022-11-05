Сян Бо: «Я ощутил сильное желание Татарстана углублять сотрудничество с Китаем»

Новый Генеральный консул Китайской Народной Республики в Казани Сян Бо дал первый брифинг для журналистов, на котором рассказал о недавнем Съезде Компартии Китая и о перспективах сотрудничества между Татарстаном и провинциями Поднебесной.

Сян Бо: «Мы будем активно знакомить китайский народ с Приволжским федеральным округом» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Это в полной мере отражает высокий уровень дружеского сотрудничества между Китаем и Республикой Татарстан»

Китай вступил в эпоху перемен. Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпин озвучил стратегический план строительства модернизированного социалистического государства и возрождения китайской нации на XX Всекитайском съезде Компартии, который прошел с 16 по 22 октября. Сян Бо отметил, что таким образом был обозначен новый вектор в развитии страны.

Сразу после съезда на Первом пленуме Центрального комитета КПК был избран новый состав руководящих органов. При этом Си Цзиньпин в очередной раз был избран Генеральным секретарем ЦК Компартии Китая.

«Международное сообщество уделило повышенное общественное внимание XX Всекитайскому съезду КПК. Политические партии, видные политические деятели и друзья из многих стран мира направили поздравительные телеграммы. Президент России Владимир Путин и Президент Татарстана Рустам Минниханов направили поздравительные письма в адрес Генерального секретаря Си Цзиньпина. Это в полной мере отражает высокий уровень дружеского сотрудничества между Китаем и Республикой Татарстан и китайско-российских отношений, как всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху», - подчеркнул Сян Бо.

Си Цзиньпин озвучил стратегический план строительства модернизированного социалистического государства и возрождения китайской нации на XX Фото: kremlin.ru

Шесть ключевых тезисов Си Цзиньпина

Генконсул Китая в Казани рассказал, что доклад Си Цзиньпина содержал 6 ключевых тезисов, которые как нельзя лучше отражают векторы развития Китая.

Первый ключевой тезис – «Десятилетие новой эпохи». Это означает, что за последние 10 лет Китай пережил ряд важнейших событий, в том числе завершил историческую задачу борьбы с бедностью. Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая вырос с 8,5 трлн долларов в 2012 году до 17,7 трлн долларов в 2021 году со среднегодовыми темпами роста 6,6%. Средний вклад в мировой экономический рост достиг 38,6%, превысив совокупный вклад стран «Большой семерки» - G7. ВВП Китая на душу населения вырос с 6,3 тыс. долларов в 2012 году до 12 тыс. долларов в 2021 году. В результате чего сформировался средний класс, насчитывающий более 400 млн человек.

Второй тезис – «модернизация с китайской спецификой». Идея направлена на общее процветание народа, предполагает гармонию материальной и духовной культуры. Общая стратегия модернизации с китайской спецификой состоит из двух этапов. Первый этап с 2020 года по 2035 год - главным образом осуществление социалистической модернизации. Второй этап – с 2035 года до середины текущего века – построение богатой и могущественной, демократической и цивилизованной, гармоничной и прекрасной модернизированной социалистической державы.

«Китай не следует старому пути осуществления модернизации путем войны, колонизации, грабежа, которого придерживались некоторые страны. Китай твердо придерживается независимой мирной внешней политики», - подчеркнул Сян Бо.

Третий тезис – «высококачественное развитие». Это связано с тем, что в последние годы Китай выдвинул новую концепцию развития инноваций, слаженности, экологичности, открытости и совместного использования. Экономика Китая перешла от стадии стремительного роста к стадии высококачественного развития. Китай больше не говорит о героизме по темпам роста ВВП, а стремится к инновациям, которые стали основной движущей силы.

Четвертй тезис – «гармония человека и природы». Он означает, что Китай отказался от старого пути: сначала загрязняя, а затем приводя в порядок. Страна охраняет окружающую среду, придерживается «зеленого» и низкоуглеродного развития.

«Генеральный секретарь Си Цзиньпин выдвинул концепцию "изумрудные воды и зеленые леса — это бесценное сокровище". Эта концепция уже глубоко укоренилась в сознании людей, а также интегрировалась в систему, политику и культуру Китая», – подчеркнул Сян Бо.

Пятый тезис – «всестороннее соблюдение строгой партийной дисциплины». Он предполагает, что Компартия Китая должна осуществлять самоконтроль и строгую партийную дисциплину.

Партия насчитывает более 96 млн человек и руководит страной с населением более 1,4 млрд человек. Жёсткая дисциплина и борьба с коррупцией позволяют партии находится у власти более 70 лет.

Наконец, шестой тезис – «дипломатия великой державы с китайской спецификой». Это означает, что Китай отдает силы поддержанию мира во всем мире, выступает против всех форм гегемонии, политики грубой силы, менталитета холодной войны, вмешательства во внутренние дела других стран и двойных стандартов. Страна содействует дружбе между народами всех стран для противостояния различным глобальным вызовам.

«Съезд Компартии Китая положил начало новому этапу в истории Китая. Россия так же вступила в ключевой период национального развития. Китайско-российские отношения в новую эпоху и межрегиональное сотрудничество между двумя странами открывают перед собой новые исторические возможности», подчеркнул Сян Бо.

Татарстан активно участвует в механизме межрегионального сотрудничества «Янцзы-Волга» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Три основных направления работы нового Генконсула КНР в Казани

Говоря о международном сотрудничестве, Генконсул Китая в Казани отметил, что консульский округ включает 14 регионов ПФО.

«Есть 3 основных направления моей работы на ближайшее время. Первый аспект заключается в дальнейшем укреплении взаимопонимания между китайским народом и жителями Приволжского округа. Мы хотели бы дать исчерпывающее представление о XX Всекитайском съезде КПК, чтобы российские друзья могли лучше понять Коммунистическую партию Китая, сегодняшний Китай и его будущее развитие. Наряду с этим мы также будем активно знакомить китайский народ с Приволжским федеральным округом.

Во-вторых, активно содействовать сотрудничеству между Китаем и ПФО. Успешно работает механизм межрегионального сотрудничества между Верхним, средним течением реки Янцзы Китая и Приволжским Федеральным округом России. В прошлом году товарооборот ПФО России с Китаем составил около 6 млрд долларов. За месяц с момента вступления в должность Генконсула КНР в Казани я глубоко ощутил сильное желание Татарстана и других субъектов ПФО углублять сотрудничество с Китаем. Генеральное консульство будет активно выступать посредником и наводить мосты, способствовать развитию двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, аинновационной, сельскохозяйственной, гуманитарной и других областях», - рассказал Сян Бо.

Он пояснил, что третье направление работы заключается в совершенствовании консульских услуг гражданам России и Китая.

Сян Бо подчеркнул, что сейчас китайско-российские отношения продолжают развиваться, что открывает возможности для расширения и углубления сотрудничества Татарстана с Китаем Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Татарстан входит в тройку лучших регионов в России по инвестиционному климату и демонстрирует мощный потенциал развития»

Говоря о перспективах развития экономических связей между Татарстаном и Китаем, Сян Бо отметил, что инвестиционные площадки республики привлекательны для китайских инвесторов.

«Татарстан является одним из наиболее развитых субъектов России. Здесь расположены КАМАЗ, Казанский авиационный завод, особая экономическая зона «Алабуга», инновационный город «Иннополис» и другие ведущие инновационные кластеры. Татарстан входит в тройку лучших регионов в России по инвестиционному климату и демонстрирует мощный потенциал развития.

Генконсул КНР в Казани напомнил, что Татарстан активно участвует в механизме межрегионального сотрудничества «Янцзы—Волга» и постоянно расширяет взаимовыгодное сотрудничество с провинциями Шаньдун и Сычуань, а также с другими дружественными провинциями и регионами Китая. В 2021 году товарооборот Республики Татарстан с Китаем достиг 1,2 млрд долларов, что составляет пятую часть от всего товарооборота Приволжского федерального округа с Китаем.

«В последние годы Haier, JAC Motors, Midea, Weichai Power и другие китайские предприятия один за другим инвестируют и развивают сотрудничество с Татарстаном. Например, c приходом Haier в Татарстан в 2015 году последовательно были построены заводы по производству холодильников, стиральных машин, телевизоров и другие заводы. Уровень локализации составляет 70% для заводов по производству холодильников и 60% для заводов по производству стиральных машин. Было создано более 5 тыс. рабочих мест, а также привлечено 49 местных поставщиков для осуществления вспомогательного производства. JAC Motors сотрудничает с ПАО «КАМАЗ» в области сборки и продажи грузовиков малой грузоподъёмности. Первая партия таких грузовиков была собрана и сошла с конвейера в апреле этого года», - привел ряд примеров Генконсул.

Сян Бо подчеркнул, что сейчас китайско-российские отношения продолжают развиваться, что открывает возможности для расширения и углубления сотрудничества Татарстана с Китаем.

«Россия сейчас реализует программу импортозамещения. В связи с чем обе стороны могут укрепить сотрудничество в области станкостроения, сельскохозяйственной техники, важных запасных частей, электроприборов, бытовой техники, производства автомобилей на традиционных и даже новых источниках энергии и так далее. Натуральная сельскохозяйственная продукция и продукты питания, произведенные в России пользуются широкой популярностью в Китае. Китай стал крупнейшим государством-импортером российской сельскохозяйственной продукции и мяса. У обеих сторон существуют широкие перспективы сотрудничества в области сельскохозяйственной продукции, экологии и других сферах. Объем продаж китайских автомобильных брендов, таких как Great Wall Motors и Chery, растет довольно быстро в России. Уверен, что благодаря своим собственным преимуществам производственной цепочки, научно-исследовательскому и производственному потенциалу, а также непрерывно растущему влиянию брендов китайские автомобили завоюют расположение еще большего числа россиян», - пояснил Сян Бо.

Сян Бо родился в январе 1975 года в городе Чунцин. В 1998-2002 годах – атташе Генерального Консульства КНР в Хабаровске. В 2003-2008 годах работал в посольстве КНР в РФ. В 2008-2015 годах занимал разные посты в департаменте Восточной Европы и Центральной Азии МИД КНР. В 2015-2021 годах – советник посольства КНР в Туркменистане. С октября 2022 года – Генеральный консул Китая в Казани.