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Из-за блэкаута в Казани без света осталась городская больница № 18

15 января 2018, 19:12

Для работы в штатном режиме больницу подключают к резервному источнику электропитания.
Населенные пункты в четырех районах республики остались без электричества
В Республиканской клинической больнице произошло частичное отключение электроэнергии
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Электроэнергия подана во все пострадавшие от шквала населенные пункты Татарстана

(Казань, 15 января, «Татар-информ», Валерия Белова). Частичное отключение электроэнергии в трех районах Казани из-за аварии затронуло городскую больницу № 18. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-секретарь Минздрава РТ Айгуль Салимзянова.

«Все наши учреждения работают в штатном режиме. На случай аварийного отключения света у каждой больницы есть резервный источник питания. Из-за отключения света в 18-й больнице никто из пациентов не пострадал, учреждение в данный момент подключают к резервному генератору электричества», – рассказала собеседница агентства.

Ранее стало известно, что блэкаут в Казани вызван аварийным отключением. Без света в столице Татарстана остались 87 тыс. человек. Казанские группы в социальных сетях заполнены публикациями об отсутствии электричества в районах Горки и Азино. 


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