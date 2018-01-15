Из-за блэкаута в Казани без света осталась городская больница № 18

(Казань, 15 января, «Татар-информ», Валерия Белова). Частичное отключение электроэнергии в трех районах Казани из-за аварии затронуло городскую больницу № 18. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-секретарь Минздрава РТ Айгуль Салимзянова.

«Все наши учреждения работают в штатном режиме. На случай аварийного отключения света у каждой больницы есть резервный источник питания. Из-за отключения света в 18-й больнице никто из пациентов не пострадал, учреждение в данный момент подключают к резервному генератору электричества», – рассказала собеседница агентства.

Ранее стало известно, что блэкаут в Казани вызван аварийным отключением. Без света в столице Татарстана остались 87 тыс. человек. Казанские группы в социальных сетях заполнены публикациями об отсутствии электричества в районах Горки и Азино.