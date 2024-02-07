«ЮВТ Аэро» планирует получить два первых Ту-214 в конце 2025 года

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Бугульминская авиакомпания «ЮВТ Аэро» рассчитывает получить первые два произведенных в Казани пассажирских лайнера Ту-214 в октябре следующего, 2025 года. Об этом рассказал генеральный директор авиаперевозчика Петр Трубаев, передает ТАСС.

«В 2025 году, в октябре, [планируется получение первых двух самолетов]. А еще два — в 2026 году, в октябре», — пояснил гендиректор авиакомпании.

«<…> естественно, на Дальний Восток будем летать. Промежуточно в Новосибирск, Иркутск. Весь этот регион. Естественно, южные направления, аэропорты Средней Азии, страны СНГ. И за рубеж — это Турция, ОАЭ», — перечислил разрабатываемые маршруты для новых самолетов Трубаев.

На данный момент переучены на Ту-214 шесть пилотов, при возможности их отправят на стажировку в одну из московских авиакомпаний, с которой имеется договоренность.

Существует и соглашение с одной из казанских фирм, она на первом этапе будет обеспечивать техническое обслуживание воздушных судов (самолеты будут базироваться именно в столице Татарстана). На территории международного аэропорта Казани строится ангар для размещения Ту-214.

О том, что «ЮВТ Аэро» купила два новых самолета Ту-214, «Татар-информу» еще в ноябре прошлого, 2023 года сообщил советник Премьер-министра РТ Назир Киреев.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача выпускать 20 самолетов Ту-214 в год. «Чтобы нарастить объемы, нужно увеличить производственные мощности Казанского авиационного завода», — пояснял он. Пока, по данным вице-премьера — министра промышленности и торговли РТ Олега Коробченко, в год производится «один-полтора самолета».

В июне 2023 года в Казань приезжал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который посетил КВЗ и оценил строящийся цех агрегатно-сборочного производства Ту-214. Тогда же он объявил о решении выделить Татарстану 41,8 млрд рублей, отметив, что это позволит достичь установленных показателей «в ускоренном темпе».