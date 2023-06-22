Мишустин и Минниханов посетили строящийся цех агрегатно-сборочного производства ТУ-214

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин в сопровождении Раиса РТ Рустама Минниханова посетил строящийся цех агрегатно-сборочного производства ТУ-214. Новый комплекс будет выпускать 20 машин в год.

«Рустам Минниханов доложил Михаилу Мишустину, что стройка находится под его личным особым контролем.

Это самое масштабное строительство в авиаотрасли страны», – рассказали в пресс-служба руководителя республики.

Площадь ангара составляет 30,7 тыс. квадратных метров.

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Премьер-министр РФ сегодня посетил Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова – филиал ПАО «Туполев», где ему показали производство Ту-214 и Ту-160.