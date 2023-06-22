Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Мишустин и Минниханов посетили строящийся цех агрегатно-сборочного производства ТУ-214
Председатель Правительства России Михаил Мишустин в сопровождении Раиса РТ Рустама Минниханова посетил строящийся цех агрегатно-сборочного производства ТУ-214. Новый комплекс будет выпускать 20 машин в год.
«Рустам Минниханов доложил Михаилу Мишустину, что стройка находится под его личным особым контролем.
Это самое масштабное строительство в авиаотрасли страны», – рассказали в пресс-служба руководителя республики.
Площадь ангара составляет 30,7 тыс. квадратных метров.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Премьер-министр РФ сегодня посетил Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова – филиал ПАО «Туполев», где ему показали производство Ту-214 и Ту-160.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»