Минниханов рассказал о подготовке к наращиванию производства Ту-214

Фото: rais.tatarstan.ru

Для Татарстана задача нарастить производства Ту-214 до 20 самолетов в год стала историческим событием. Чтобы достичь поставленной цели, необходимо сначала нарастить производственные мощности, отметил Раис республики Рустам Минниханов. По его словам, эта работа сейчас в самом разгаре.

«Главой государства поставлена задача выпускать 20 самолетов Ту-214 в год. Чтобы нарастить объемы, нужно увеличить производственные мощности Казанского авиационного завода. Сейчас идут масштабные строительные работы, с которыми ознакомился председатель правительства», – сказал Минниханов в интервью «Бизнес-журналу».

Он также поблагодарил Президента Владимира Путина за решение выделить Татарстану 41,8 млрд рублей на эти цели. Средства направлены из Фонда национального благосостояния.

Самолет Ту-214 отвечает всем современным требованиям, запуск его масштабного производства важен для всей авиационной отрасли всей страны, подчеркнул Минниханов.

«Проект по выпуску 20 самолётов Ту-214 в год детально проработан с точки зрения поставки оборудования и подготовки специалистов. Все задачи, которые руководство страны ставит, будем вместе выполнять», – заключил Минниханов.

Напомним, в июне в Казань приезжал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который, в числе прочего, посетил КВЗ и оценил строящийся цех агрегатно-сборочного производства ТУ-214. Тогда же он объявил о решении выделить Татарстану 41,8 млрд рублей, отметив, что это позволит достичь установленных показателей «в ускоренном темпе».