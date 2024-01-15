«Аэрофлот» и ОАК договорились о конфигурации салонов лайнеров Ту-214

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Авиакомпания «Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация согласовали часть параметров салонов самолетов Ту-214, который Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова, филиал АО «Туполев». Об этом сообщает РБК со ссылкой на их переписку, подлинность которой подтвердил источник, близкий к одной из сторон.

Из документов следует, что первые одиннадцать лайнеров для «Аэрофлота» выполнят в двухклассной компоновке салона, который будет вмещать максимум 175 кресел: 12 бизнес-мест и 163 эконом.

При выполнении полетов над водой, если до берега лететь более 30 минут, пять кресел придется демонтировать и устанавливать на их месте спасательные плоты (таково требование федеральных авиационных правил).

Шаг кресел (расстояние для пассажира до соседнего кресла) в бизнес-классе будет равняться 96 сантиметрам, в эконом-классе — 78. Сиденья предполагается оснастить розетками, USB-разъемами и обеденными столиками, а в бизнес-классе — и коктейльными столиками.

Вместе с тем мониторы для стриминга развлечений в бизнес-классе будут устанавливаться в кресла самолетов, которые предполагается поставлять с 2026 года и позднее. Интернет на борту тоже появится не сразу. «Но активная работа в этом направлении ведется», — заверили в ОАК.

«Переговоры по конфигурации салона Ту-214 продолжаются, ждем официального подтверждения наших предложений от производителя самолетов», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Аэрофлота».

Автор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин констатировал, что хотя «шаг кресел 78 сантиметров — стандарт для нашего авиапрома», но сейчас «это не очень много». Впрочем, по его словам, уплотнение салонов является общемировой тенденцией. «Это общемировой тренд на уплотнение и повышение доступности билетов», — пояснил он.

При этом, добавил эксперт, комфорт пассажиров зависит не только от шага кресел, но и от их ширины, а также от толщины подушек и спинок. В свою очередь, по его мнению, мониторы в узкофюзеляжных самолетах вообще не нужны.

К тому же важным элементом комфорта Шатилин назвал вместительные багажные полки. В Ту-214 стандартных чемоданов Cabin Size (55х40х25 сантиметров) на них помещается едва ли не вдвое меньше, чем пассажиров в самолет. «Аэрофлот» прежде уже просил ОАК увеличить размеры полок, и корпорация заявила, что может обеспечить это в случае поступления индивидуального заказа.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача выпускать 20 самолетов Ту-214 в год. «Чтобы нарастить объемы, нужно увеличить производственные мощности Казанского авиационного завода», — пояснял он. Пока, по данным вице-премьера — министра промышленности и торговли РТ Олега Коробченко, в год производится «один-полтора самолета».

В июне 2023 года в Казань приезжал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который посетил КВЗ и оценил строящийся цех агрегатно-сборочного производства Ту-214. Тогда же он объявил о решении выделить Татарстану 41,8 млрд рублей, отметив, что это позволит достичь установленных показателей «в ускоренном темпе».