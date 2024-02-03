Первый пассажирский рейс Ту-214 после перезапуска прошел успешно

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Первый рейс, выполненный на пассажирском самолете Ту-214 после перезапуска, прошел успешно. Об этом сообщает ТАСС.

«Борт приземлился в аэропорту Сочи, итого 177 пассажиров прилетели первым рейсом Ту-214 в аэропорт Сочи, пролет прошел успешно», — приводится сообщение пресс-службы сочинской воздушной гавани.

Рейс в ночь на субботу вылетел из аэропорта Жуковский, выполнялся авиакомпанией Red Wings. Со следующей недели самолеты начнут совершать международные полеты из Домодедово в Ереван, Батуми, позднее — в Тель-Авив.

Ранее сообщалось, что самолет Ту-214, произведенный в Казани, пополнил парк одной авиакомпании.