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Общество 6 февраля 2024 14:34

Татарстанская авиакомпания планирует открыть прямые рейсы из Казани в Ташкент и Бухару

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«ЮВТ Аэро» планирует запустить прямые рейсы из Казани в Ташкент и Бухару. О расширении полетной программы в Узбекистан сообщил генеральный директор татарстанской авиакомпании Петр Трубаев, передает ТАСС.

«Уже открыли рейс в Самарканд. Достаточно неплохая заполняемость, хотя это сезонный маршрут, — рассказал спикер. — Скорее всего, откроем Сыктывкар из Казани».

По словам Трубаева, остаются планы по запуску прямых рейсов из Казани в Грузию, но пока не получен ответ от грузинских властей. «Мы хотели летать в Батуми и в Кутаиси. Мы уже летали в Батуми, спрос был прекрасным из Казани», — отметил он.

Спикер подчеркнул, что авиакомпания каждый год открывает от двух до пяти новых направлений.

#открытие авиарейсов
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