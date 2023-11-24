Два новых самолета Ту-214 купила авиакомпания «ЮВТ Аэро»

Бугульминская авиакомпания «ЮВТ Аэро» приобрела два новых пассажирских лайнера Ту-214. Об этом сообщил советник Премьер-министра РТ Назир Киреев в разговоре с «Татар-информом».

«„ЮВТ“ два самолета забирает, деньги уже проплатили», — рассказал Киреев.

Он также рассказал, что КАЗ «Туполев» заключил контракты и соглашения с другими российскими авиакомпаниями. Самая крупная из них – «Аэрофлот». Потребуется около трех-четырех лет, чтобы выполнить все обязательства и поставить новые лайнеры будущим эксплуатантам.

Ранее стало известно, что первые Ту-214 завод планирует поставить авиакомпаниям в 2024 году.