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Два новых самолета Ту-214 купила авиакомпания «ЮВТ Аэро»
Бугульминская авиакомпания «ЮВТ Аэро» приобрела два новых пассажирских лайнера Ту-214. Об этом сообщил советник Премьер-министра РТ Назир Киреев в разговоре с «Татар-информом».
«„ЮВТ“ два самолета забирает, деньги уже проплатили», — рассказал Киреев.
Он также рассказал, что КАЗ «Туполев» заключил контракты и соглашения с другими российскими авиакомпаниями. Самая крупная из них – «Аэрофлот». Потребуется около трех-четырех лет, чтобы выполнить все обязательства и поставить новые лайнеры будущим эксплуатантам.
Ранее стало известно, что первые Ту-214 завод планирует поставить авиакомпаниям в 2024 году.
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