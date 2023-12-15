Коробченко: В ближайшие годы КАЗ должен начать производить 20 самолетов Ту-214

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Казанский авиазавод в ближайшие годы должен выйти на объемы в 20 самолетов Ту-214. Об этом в прямом эфире «ТатарстанОнлайн» рассказал заместитель Премьер-министра — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.

«В ближайшие годы мы должны начать производить 20 самолетов Ту-214, это с учетом того, что мы сейчас производим 1-1,5 самолета», — прокомментировал спикер.

Коробченко также отметил, что Ту-214 — это один из немногих полностью импортозамещенных самолетов, который собирают без импортных комплектующих. По всем параметрам он не уступает европейским и американским моделям.

«Мы должны не 20, как мы говорили с Раисом республики [Рустамом Миннихановым], минимум 100 самолетов надо делать. И такая возможность есть», — заключил министр.