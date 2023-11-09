Минниханов дал старт строительству на КАЗ двух объектов по производству Ту-214

Сегодня на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова, филиале АО «Туполев», началось строительство двух новых объектов для производства пассажирских авиалайнеров Ту-214. В церемонии принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Речь идет о центре механической обработки для производства длинномерных деталей и новом корпусе агрегатной и окончательной сборки самолетов Ту-214. На местах строительства обоих объектов символически заложили первые сваи.

Рустам Минниханов не только поучаствовал в символическом старте строительства дополнительных корпусов, но и осмотрел обновленный музей Казанского авиазавода. Музейное пространство организовано в интерактивном формате с использованием современных аудиовизуальных решений. Последние призваны привлечь внимание молодежи к авиастроению, познакомить с производственными и инженерными профессиями и в целом сформировать привлекательный образ предприятия.

Кроме того, Раис Татарстана высадил саженцы рябины в сквере, разбитом у центральных проходных. В центре общественного пространства установлен фонтан (отсылающий к образу самолета).

После этого состоялось заседание совета директоров АО «Туполев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех»), которое провел Рустам Минниханов. Приняли в нем участие и генеральный директор ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь, управляющий директор АО «Туполев» Вадим Королев, первый заместитель управляющего директора — директор КАЗ имени Горбунова — филиала АО «Туполев» Николай Савицких. Темой совещания стал ход реализации программы масштабирования производства Ту-214.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов отмечал, что Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача выпускать 20 самолетов Ту-214 в год. «Чтобы нарастить объемы, нужно увеличить производственные мощности Казанского авиационного завода», — пояснял он.

До этого, в июне, в Казань приезжал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который посетил КВЗ и оценил строящийся цех агрегатно-сборочного производства Ту-214. Тогда же он объявил о решении выделить Татарстану 41,8 млрд рублей, отметив, что это позволит достичь установленных показателей «в ускоренном темпе».