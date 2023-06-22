Михаил Мишустин: На серийное производство Ту-214 выделено 41,8 млрд рублей

На расширение выпуска самолетов Ту-214 будет выделено 41,8 млрд рублей. Об этом сообщил Председатель Правительства России Михаил Мишустин на заседании в Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова — филиале ПАО «Туполев».

«По согласованию с Президентом России хочу сообщить решение, которое принято накануне. Это выделение 41,8 млрд рублей из Фонда национального благосостояния на этот проект», — сказал глава Правительства РФ.

Мишустин подчеркнул, что проект по серийному производству Ту-214 очень важен. Начиная с 2025 года предстоит производить десять самолетов в год, «но спрос на такую технику сейчас гораздо выше», добавил он.

«И исходя из того, что мы сегодня увидели, я рассчитываю, что Казанский авиационный завод справится с большим объёмом», — отметил Премьер-министр РФ.

Он уточнил, что решение о выделении средств позволит «в ускоренном темпе» осуществлять технологическое оснащение производства — до 27,4 млрд рублей, строительство и реконструкцию складских помещений — 22,3 млрд рублей, закупить тренажеры и оказать поддержку по производственным мощностям предприятия — 10 млрд рублей.

«Дальнейшие необходимые средства — примерно 83 млрд, то есть ещё около 42 млрд рублей, могут быть облигационные займы госкорпорации Ростех, которые можно выпускать до 15 лет с доходом 1,5% годовых для финансирования проекта. Ждем от вас производства 20 лайнеров ежегодно», — заключил Мишустин.