Хозяина бультерьера, искусавшего лицо девочке в Нижнекамске, отправили в СИЗО – дело на контроле Бастрыкина

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев назвал вопиющим случай нападения собаки на ребенка, произошедший 16 мая в Нижнекамске. На деловом понедельнике он заявил, что хозяин собаки должен понести самое строгое наказание, и призвал глав поселений усилить контроль за бойцовскими породами и их хозяевами.





Радмир Беляев прокомментировал ситуацию с нападением бойцовской собаки на ребенка. Олег Морозов отметил, что проблема требует системного решения

Пострадавший от нападения собаки ребенок получает лечение в больнице Челнов

На деловом понедельнике в Нижнекамске глава района Радмир Беляев прокомментировал ситуацию с нападением бойцовской собаки на ребенка, а также ход расследования и меры, которые принимаются в связи с происшествием.

Речь идет, по словам мэра, о «вопиющем инциденте», который произошел в субботу возле дома №3Б на улице Юности в Нижнекамске. Домашний бультерьер во время выгула напал на 12-летнюю девочку и нанес ей тяжелые травмы – собака сильно искусала ребенку лицо и повредила ухо.

Сейчас ребенок находится в Камском детском медицинском центре Набережных Челнов, где получает необходимую медицинскую помощь.

«Мы с Сергеем Николаевичем (Мерясевым – главврачом Нижнекамской многопрофильной больницы, – прим. Т-и) и с командой управления внимательно следим за состоянием ребенка. Слава Богу, ребенок стабильный, вся необходимая помощь оказана. С семьей обязательно отдельно проведем встречу, обсудим вопросы поддержки», – отметил Беляев.

«Хозяин собаки должен понести самое строгое наказание»

По словам главы района, хозяин собаки задержан и находится в следственном изоляторе. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

«Хочу отметить, что у собаки есть хозяин, который на сегодняшний день задержан, находится в следственном изоляторе, идут следственные действия. Такие случаи не должны оставаться без должной оценки, и хозяин собаки должен понести самое строгое наказание», – подчеркнул руководитель района.

Радмир Беляев также призвал председателей Советов территориального общественного самоуправления и глав сельских поселений обратить особое внимание на содержание бойцовских пород собак и ответственность их владельцев.

Он заявил, что муниципалитет намерен проработать дополнительные меры в рамках действующего федерального законодательства и законодательные инициативы.

«Чужой беды не бывает, поэтому этот вопрос прошу держать на особом контроле. По линии следствия нам надо детально все разобрать», – заявил глава района.

В субботу в Нижнекамске домашний бультерьер во время выгула напал на 12-летнюю девочку и нанес ей тяжелые травмы

«За опасными породами нужен особый контроль»

Участие в деловом понедельнике также принял депутат Государственной Думы Олег Морозов. Комментируя ситуацию с нападением собаки на ребенка, он отметил, что проблема требует системного решения.

По словам Морозова, особое внимание необходимо уделять случаям, когда бойцовские породы содержат владельцы, ведущие асоциальный образ жизни или находящиеся в поле зрения правоохранительных органов.

В целом депутат подчеркнул, что регионам и муниципалитетам необходимо дать больше полномочий для принятия решений по таким вопросам на местном уровне.

«Вы здесь лучше видите проблему и понимаете, каким должно быть решение. Задача федерального законодателя – услышать регионы и постараться провести соответствующие инициативы через Государственную Думу», – отметил Морозов.

Дело о нападении собаки в Нижнекамске на контроле Бастрыкина

Ситуация с нападением бойцовской собаки на ребенка в Нижнекамске дошла до федерального уровня. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Глава СК России поручил руководителю СУ СК РФ по Татарстану Валерию Липскому доложить об установленных обстоятельствах и ходе расследования.

«Татар-информу» в пресс-службе Минздрава РТ рассказали, в каком состоянии находится девочка.

«Состояние стабильное с положительной динамикой. Под постоянным контролем специалистов в отделении оказывается вся необходимая медицинская помощь», – рассказали в ведомстве.

Напомним, похожие случаи ранее уже фиксировались в Татарстане. Так, в одном из эпизодов пострадал 4-летний ребенок из Казани, который находился с родителями в гостях в деревне, – на него также напала собака.

Еще одно происшествие произошло на улице Фучика в Казани – там жертвой агрессивного животного стал школьник. Кроме того, «Татар-информ» сообщал о нападении собаки породы американская акита на 11-летнюю девочку в Набережных Челнах.