news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 18 мая 2026 12:00

Хозяина бультерьера, искусавшего лицо девочке в Нижнекамске, отправили в СИЗО – дело на контроле Бастрыкина

Беляев пообещал поддержку семье ребенка, пострадавшего от бойцовской собаки

Читайте нас в
Телеграм

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев назвал вопиющим случай нападения собаки на ребенка, произошедший 16 мая в Нижнекамске. На деловом понедельнике он заявил, что хозяин собаки должен понести самое строгое наказание, и призвал глав поселений усилить контроль за бойцовскими породами и их хозяевами.

Хозяина бультерьера, искусавшего лицо девочке в Нижнекамске, отправили в СИЗО – дело на контроле Бастрыкина
Радмир Беляев прокомментировал ситуацию с нападением бойцовской собаки на ребенка. Олег Морозов отметил, что проблема требует системного решения
Фото: e-nkama.ru

Пострадавший от нападения собаки ребенок получает лечение в больнице Челнов

На деловом понедельнике в Нижнекамске глава района Радмир Беляев прокомментировал ситуацию с нападением бойцовской собаки на ребенка, а также ход расследования и меры, которые принимаются в связи с происшествием.

Речь идет, по словам мэра, о «вопиющем инциденте», который произошел в субботу возле дома №3Б на улице Юности в Нижнекамске. Домашний бультерьер во время выгула напал на 12-летнюю девочку и нанес ей тяжелые травмы – собака сильно искусала ребенку лицо и повредила ухо.

Сейчас ребенок находится в Камском детском медицинском центре Набережных Челнов, где получает необходимую медицинскую помощь.

«Мы с Сергеем Николаевичем (Мерясевым – главврачом Нижнекамской многопрофильной больницы, – прим. Т-и) и с командой управления внимательно следим за состоянием ребенка. Слава Богу, ребенок стабильный, вся необходимая помощь оказана. С семьей обязательно отдельно проведем встречу, обсудим вопросы поддержки», – отметил Беляев.

Источник видео: max.ru/nizhnekamsk_life

«Хозяин собаки должен понести самое строгое наказание»

По словам главы района, хозяин собаки задержан и находится в следственном изоляторе. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

«Хочу отметить, что у собаки есть хозяин, который на сегодняшний день задержан, находится в следственном изоляторе, идут следственные действия. Такие случаи не должны оставаться без должной оценки, и хозяин собаки должен понести самое строгое наказание», – подчеркнул руководитель района.

Радмир Беляев также призвал председателей Советов территориального общественного самоуправления и глав сельских поселений обратить особое внимание на содержание бойцовских пород собак и ответственность их владельцев.

Он заявил, что муниципалитет намерен проработать дополнительные меры в рамках действующего федерального законодательства и законодательные инициативы.

«Чужой беды не бывает, поэтому этот вопрос прошу держать на особом контроле. По линии следствия нам надо детально все разобрать», – заявил глава района.

В субботу в Нижнекамске домашний бультерьер во время выгула напал на 12-летнюю девочку и нанес ей тяжелые травмы

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости

«За опасными породами нужен особый контроль»

Участие в деловом понедельнике также принял депутат Государственной Думы Олег Морозов. Комментируя ситуацию с нападением собаки на ребенка, он отметил, что проблема требует системного решения.

По словам Морозова, особое внимание необходимо уделять случаям, когда бойцовские породы содержат владельцы, ведущие асоциальный образ жизни или находящиеся в поле зрения правоохранительных органов.

В целом депутат подчеркнул, что регионам и муниципалитетам необходимо дать больше полномочий для принятия решений по таким вопросам на местном уровне.

«Вы здесь лучше видите проблему и понимаете, каким должно быть решение. Задача федерального законодателя – услышать регионы и постараться провести соответствующие инициативы через Государственную Думу», – отметил Морозов.

Ситуация с нападением бойцовской собаки на ребенка в Нижнекамске дошла до федерального уровня

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дело о нападении собаки в Нижнекамске на контроле Бастрыкина

Ситуация с нападением бойцовской собаки на ребенка в Нижнекамске дошла до федерального уровня. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Глава СК России поручил руководителю СУ СК РФ по Татарстану Валерию Липскому доложить об установленных обстоятельствах и ходе расследования.

«Татар-информу» в пресс-службе Минздрава РТ рассказали, в каком состоянии находится девочка.

«Состояние стабильное с положительной динамикой. Под постоянным контролем специалистов в отделении оказывается вся необходимая медицинская помощь», – рассказали в ведомстве.

Напомним, похожие случаи ранее уже фиксировались в Татарстане. Так, в одном из эпизодов пострадал 4-летний ребенок из Казани, который находился с родителями в гостях в деревне, – на него также напала собака.

Еще одно происшествие произошло на улице Фучика в Казани – там жертвой агрессивного животного стал школьник. Кроме того, «Татар-информ» сообщал о нападении собаки породы американская акита на 11-летнюю девочку в Набережных Челнах.

по теме «Никто не помог! Хозяин стоял и смотрел!»: бультерьер изувечил девочку в РТ
читайте также
«Они нападают на детей»: татарстанцы требуют ужесточить контроль за бездомными собаками
«Они нападают на детей»: татарстанцы требуют ужесточить контроль за бездомными собаками
За год погибли 2 человека: в Татарстане хотят ужесточить контроль за бродячими собаками
За год погибли 2 человека: в Татарстане хотят ужесточить контроль за бродячими собаками
«Останутся хищниками»: кошмар в Васильево должен остановить бродячие своры в Татарстане
«Останутся хищниками»: кошмар в Васильево должен остановить бродячие своры в Татарстане
#нападение собак на ребенка #нижнекамский район
news_right_1
news_right_2
news_right_3
news_bot
Самое читаемое
Участникам СВО и волонтерам в Бугульме вручили государственные награды

Участникам СВО и волонтерам в Бугульме вручили государственные награды

18 мая 2026
Песков допустил, что россияне могут встретить Путина за рулем на дороге

Песков допустил, что россияне могут встретить Путина за рулем на дороге

17 мая 2026
Новости партнеров