За год погибли 2 человека: в Татарстане хотят ужесточить контроль за бродячими собаками

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане готовят новый законопроект, который позволит расширить меры реагирования на проблему безнадзорных животных. Документ разрабатывается на фоне роста числа нападений на людей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабмина республики Ильшат Гиниятуллин.

Накануне стало известно, что в больнице скончалась 9-летняя девочка, которую покусала стая собак в Зеленодольске. Этот случай шокировал жителей республики.

Годом ранее, в ноябре, в поселке Самосырово собаки загрызли женщину.

В Нижнекамском районе РТ около месяца назад стая собак напала на бездомного мужчину. Он долго находился в больнице без сознания, за его жизнь боролись врачи, в ходе операции ему ампутировали ногу.

Всю страну потрясла трагедия в деревне Кузнецово Красноярского края, где стая собак загрызла 10-летнего ребёнка. Мать растерзанного мальчика Елена Кривошеина обратилась к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой пересмотреть или отменить закон 498-ФЗ (одна из ключевых норм закона запрещает эвтаназию здоровых бездомных животных, что вызывает резкую общественную критику после череды нападений в разных регионах страны).

Сейчас в Татарстане насчитывается более 20 тыс. безнадзорных животных.

Гиниятуллин подчеркнул, что массовое уничтожение животных действующим законодательством запрещено.

«У нас есть федеральный закон, по которому у нас убивать животных вообще нельзя. Животные должны отлавливаться и помещаться в приют», – напомнил представитель ведомства.

По словам Гиниятуллина, система ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – возврат) сегодня не позволяет эффективно регулировать количество безнадзорных животных. В приютах животным проводят стерилизацию или кастрацию, и, если они не проявляют агрессии, их выпускают обратно в среду обитания.

При этом новый законопроект позволит уточнить дальнейшие действия в отношении агрессивных животных. Он призван расширить права Кабмина РТ, в том числе – вводить в регионе режим экстренной ситуации. Расширены будут также и основания для помещения животных под надзор в приютах.

В 13 регионах России уже введен режим экстраординарной ситуации. Схема обращения с безнадзорными животными там такова: отлов животного, помещение в приют, вакцинация и общее наблюдение в течение 20 дней. Далее, если у животного не находится хозяин (или ее не берут в приюты), собаку умерщвляют.

Предлагается определить критерии, по которым на территории Татарстана можно будет признавать экстраординарные ситуации, а также установить порядок содержания животных.

Начальник правового отдела Главного управления ветеринарии Кабмина Татарстана Рустам Шаяхметов сообщил, что стопроцентная эвтаназия бездомных животных в России исключена.

По его словам, законопроект направлен на расширение полномочий правительства республики, в том числе для введения режима экстренной ситуации и помещения животных под надзор в приютах. «Эвтаназия может быть на уровне где-то пяти процентов», – отметил он.