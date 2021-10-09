Прокуратура проверяет информацию, что в Казани бродячий пес разорвал ребенку лицо

В соцсетях появилась информация, что сегодня у дома №133 по улице Фучика на мальчика напал бродячий пес.

По словам очевидцев, ребенок с одноклассником пошел в гости к другу, а у подъезда на ребёнка накинулась собака. Она искусала школьнику руки, лицо и тело.

Мальчика доставили в больницу, где у него были диагностированы рваные раны губ, царапины носа и травму руки.

Как рассказал ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, надзорное ведомство начало проверку данной информации.

«Будет дана оценка работе органов местного самоуправления в части исполнения законодательства об ответственном обращении с животными», – пояснил Галиев.