«Останутся хищниками»: кошмар в Васильево должен остановить бродячие своры в Татарстане

В Зеленодольском районе задержали директора фонда «КОТ и ПЕС» Альберта Галиева и отловщика животных Максима Иванова. Так же посадили «под замок» собак, которые напали на 9-летнюю девочку в Васильево. За жизнь ребенка врачи бьются уже несколько дней. Все подробности инцидента и как остановить подобные ЧП в Татарстане – в материале «Татар-информа».





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Состояние ребенка критическое – все в руках медиков и Всевышнего»

Вопрос бездомных животных вновь оказался в центре внимания после нападения стаи собак на 9-летнего ребенка в поселке Васильево. Инцидент произошел в пятницу, 28 ноября. Девочка возвращалась домой после уроков и вышла на остановке «Молодежная», примерно в 200 метрах от СНТ «Здоровье», куда недавно переехала ее семья. Однако дойти до дома она не успела – недалеко от ворот на нее напали агрессивные собаки. По предварительным данным, их было около 10 особей.

Растерзанного ребенка удалось отбить прохожим. Девочку доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи диагностировали многочисленные рваные раны от укусов на лице, волосистой части головы, шее, туловище, конечностях и ягодицах. Ее подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Зеленодольского района, улучшений в ее состоянии пока нет.

«Состояние ребенка остается критическим, за ее жизнь продолжают бороться медики. Прогнозы сейчас давать рано – все в руках Всевышнего. Врачи тоже делают все возможное», – рассказала руководитель пресс-службы ЗМР Регина Чибрикова.

Регина Чибрикова: «Городские власти находятся на постоянной связи с семьей и продолжают оказывать необходимую поддержку, в том числе сопровождение по медицинским, социальным и юридическим вопросам» Фото: страница Регины Чибриковой в Контакте

Она также заверила, что городские власти находятся на постоянной связи с семьей и продолжают оказывать необходимую поддержку, в том числе сопровождение по медицинским, социальным и юридическим вопросам.

Мать ребенка, по словам Чибриковой, пока не готова к публичному общению, однако через пресс-службу передала свою позицию по поводу ситуации с безнадзорными животными.

«Она просила передать, что как мать обращается с просьбой пересмотреть федеральный закон, потому что даже стерилизованная и чипированная собака не перестает быть потенциально агрессивной, особенно в составе стаи», – процитировала представитель пресс-службы.

«Это еще раз сигнал, что собака должна иметь хозяина. Если его нет, она должна быть в приюте или еще где-то» Фото: © «Татар-информ»

«Когда на детей нападают собаки, кто для нас важнее?»

На следующий день после происшествия на совещании в Доме Правительства РТ ситуацию прокомментировал Раис РТ Рустам Минниханов.

«Это еще раз сигнал, что собака должна иметь хозяина. Если его нет, она должна быть в приюте или еще где-то. Обратите внимание, представьте: это 9-летний ребенок! У нее уже есть увечья. Тем более для девочки, конечно, это трагедия. А вы посмотрите состояние родителей, состояние соседей. Ты своего ребенка как спокойно можешь отпускать на улицу?» – высказался Минниханов.

«Что это такое? Афанасьев, это же наша с тобой обязанность, это безопасность людей, это ко всем нам относится. Вы представляете состояние родных, этой девочки, окружающих? <…> Безобразие! Дикие собаки на людей нападают. Где-то у вас там они размножались, и никаких мер вы не принимали», – сказал татарстанский лидер.

Рустам Минниханов призвал власти отнестись к вопросу серьезно Фото: prav.tatarstan.ru

Он добавил, что это уже не первый для Татарстана случай, и призвал власти отнестись к вопросу серьезно.

«Когда на детей нападают собаки, кто для нас важнее – собака или наши люди? Под названием „Мы бережем животных“ создавать такой бардак непозволительно!» – подчеркнул Минниханов.

«В этих местах постоянно подкармливают бездомных собак»

В понедельник на аппаратном совещании глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев поручил рассмотреть дополнительные меры по работе с бездомными животными. По словам руководителя пресс-службы района Регины Чибриковой, обсуждалось в том числе расширение системы контроля и необходимость создания большого государственного приюта, который в перспективе работал бы совместно с ветслужбой.

Кроме того, в понедельник районные службы завершили первичные мероприятия по отлову животных и проверке садоводческих товариществ, расположенных на въезде в поселок. Специалисты работали как на участке инцидента, так и на прилегающих территориях, где традиционно формируются собачьи стаи.

Значительная часть безнадзорных собак появляется из-за того, что дачники оставляют своих животных зимовать в садоводческих товариществах Фото: © «Татар-информ»

«Этот СНТ находится не в самом пгт Васильево, а при въезде в него. Рядом есть пролески, заброшенный кирпичный завод, недалеко – заправка. В этих местах собак постоянно подкармливают: приезжала даже один-два раза в неделю волонтер из Казани. Мне удалось с ней связаться, и она подтвердила, что ей было их жалко. Также на эту территорию постоянно привозят щенков, даже бывало, что выбрасывали в пакетах», – сообщила Чибрикова.

Значительная часть безнадзорных собак, по ее словам, появляется из-за того, что дачники оставляют своих животных зимовать в садоводческих товариществах, аргументируя это словами: «Пусть в стае живут, им там вместе веселее будет».

Отловом безнадзорных животных в Зеленодольском районе занимается благотворительный фонд «КОТ и ПЕС». Заявку туда подали еще в июле, и, по словам Чибриковой, она была выполнена. Однако в поселке к настоящему моменту появились уже новые особи. С наступлением холодов они выходят в жилые зоны в поисках пищи, формируя новые стаи.

«В субботу во время отлова один из специалистов заметил собаку, которая занырнула под ворота. Позже от других жителей СНТ мы узнали, что ее оставили здесь на зиму. Отловщик зашел на эту территорию и увидел под сараем маленьких, но уже достаточно агрессивных «девчонок». Они уже дикие, и мы понимаем, что через 4−5 месяцев это была бы новая полноценная стая – не стерилизованная, не чипированная, на 10 голов», – поделилась историей руководитель пресс-службы района.

Она также заверила, что отловленные после инцидента собаки сейчас находятся в приюте. По закону их нельзя уничтожить, но в прежнюю среду они не вернутся, так как проявившие агрессию животные должны быть изолированы.

По версии следствия, руководитель фонда и отловщик не приняли достаточных мер по отлову агрессивных животных Фото: © Денис Абрамов / РИА Новости

В Зеленодольске задержали двоих сотрудников службы отлова животных

Вчера в Зеленодольском районе задержали директора фонда «КОТ и ПЕС» Альберта Галиева и отловщика Максима Иванова, ответственных за отлов безнадзорных животных. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Выяснилось, что в январе 2025 года между МБУ «Департамент жилищно-коммунального хозяйства Зеленодольского района Республики Татарстан» и Благотворительным фондом помощи бездомным животным «КОТ и ПЕС» был заключен контракт по отлову, транспортировке, содержанию, учету и регулированию численности животных на сумму 5,3 млн рублей.

По версии следствия, руководитель фонда и отловщик не приняли достаточных мер по отлову агрессивных животных.

Ранее мы сообщали о благотворительной организации «КОТ и ПЕС» и ее руководителе Альберте Галиеве. Судебный процесс, начатый организацией в 2023 году с целью взыскания задолженности по контракту на отлов, вакцинацию и стерилизацию бездомных собак, завершился неудачей. В результате в 2024 году организация проиграла дело и осталась без финансирования.

Тимур Галеев: «С 1 января 2020 года в Татарстане действует система «отлов – стерилизация – вакцинация – возврат» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Одной ОСВВ недостаточно: необходим комплексный подход»

Ситуацию с бездомными собаками обсуждали в октябре на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии и агропромышленной политике. Начальник Управления ветеринарии Тимур Галеев тогда озвучил, что за первые шесть месяцев 2025 года в Татарстане поймали около 5 тыс. животных, из них агрессивных – 628. Обновленные данные по состоянию на 3 декабря в управлении не предоставили. Всего в республике, по данным Всероссийской ассоциации благополучия животных, насчитывается около 24 тыс. бездомных собак.

Помимо этого, на заседании сообщили, что на финансирование мероприятий по обращению с безнадзорными животными в следующем году предварительно выделят 102 млн рублей. Из них 60 млн планируют направить на отлов животных, еще 42 млн – на содержание, в том числе агрессивных особей. В 2025 году на это было направлено 84 млн рублей.

С 1 января 2020 года в Татарстане действует система «отлов – стерилизация – вакцинация – возврат» (ОСВВ). Как рассказали «Татар-информу» в Управлении ветеринарии, она направлена на гуманное регулирование численности безнадзорных животных и профилактику опасных заболеваний, в первую очередь бешенства. ОСВВ считается современной мировой практикой, однако ее эффективность зависит от охвата популяции, постоянного контроля территории и информирования населения. Недостаточная реализация отдельных этапов и отсутствие просветительской работы могут снижать результативность программы.

«Рост числа нападений свидетельствует о том, что одной ОСВВ недостаточно, необходим комплексный подход – повышение ответственности владельцев домашних собак, образовательные меры среди населения и создание дополнительных приютов. Таким образом, система имеет потенциал, но ее эффективность напрямую зависит от качества исполнения и координации с другими мерами профилактики», – прокомментировали в управлении.

Эксперты также подчеркнули, что недостаток знаний у населения о правилах поведения с животными, особенно с бездомными, повышает риск нападений.

«Собаки без владельцев после выпуска, особенно голодные, больные или напуганные, могут быть более склонны к нападению. Безответственное отношение владельцев к своим питомцам, включая отсутствие дрессировки, социализации и контроля, может приводить к агрессивному поведению собак», – подытожили в Управлении ветеринарии.

Недостаток знаний у населения о правилах поведения с животными, особенно с бездомными, повышает риск нападений Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости

«Как бы вы ни очеловечивали их, они останутся хищниками с зубами»

Трагедия в Васильево вызвала широкую общественную реакцию. Событие привлекло внимание не только татарстанцев, но и федеральных политиков, общественных деятелей и СМИ, вновь подняв вопрос о контроле численности безнадзорных животных и защите от них граждан.

«Я говорил и буду говорить, как бы это всяким «зоошизам», зооволонтерам ни не нравилось: все это шатающееся по городам, в дикой природе, по полям шавло, которое еще и прикармливают, хуже борщевика Сосновского. Как с борщевиком поступают, вы знаете. <…> Не придумано еще лучшего средства, чем усыпление. Как бы вы ни очеловечивали их, они останутся хищниками с зубами», – заявил депутат Госдумы, боксер Николай Валуев в своем видеообращении.

Он также отметил, что главная причина бесконтрольного размножения стай – сами люди, которые прикармливают животных. Собаки же действуют инстинктивно: ищут еду, защищают территорию и нападают из страха или при угрозе.

К обсуждению ситуации подключилась и председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Нина Останина. По ее словам, с момента трагедии парламентарий получила множество писем и обращений от граждан – от выражений сочувствия девочке и ее семье и до гневной критики.

«Главный вопрос, проходящий красной нитью, звучит так: доколе? Доколе под влиянием лоббистов будет осуществляться настоящая травля наших сограждан, включая детей? До каких пор будут ставиться искусственные барьеры на пути соответствующих законодательных решений? Неужели одичавшие собаки для кого-то влиятельного важнее людей?» – подчеркнула Останина.

Она также призвала к пересмотру действующего законодательства и усилению мер безопасности.

«Для меня выбора: ребенок или собака – не существует. Если дети в Конституции провозглашены приоритетом государственной политики, мы обязаны этот приоритет обеспечить. Уверена, можем и должны принять конкретные меры, чтобы такие трагедии больше не повторялись», – добавила она.

По словам Останиной, доля ответственности за трагические случаи с детьми, растерзанными собаками, лежит на так называемых зооактивистах, которые, по ее словам, злобствуют и позиционируют себя как «гуманисты». Только в 2024 году произошло 27 смертельных случаев, а 2025 год уже пополнил этот список: гибель Вити Кривошеина в Красноярске, трагедия в Брянской области.

Главная причина бесконтрольного размножения стай – сами люди, которые прикармливают животных Фото: © Сергей Пивоваров / РИА Новости

«Должны подключиться все – не стоит надеяться только на службу отлова»

После трагедии в Васильево усилить меры по контролю численности безнадзорных животных решили в том числе и власти Нижнекамска. Глава муниципалитета Радмир Беляев поручил создать межведомственную рабочую группу для системного мониторинга и оперативного реагирования на возможные угрозы.

«Изучил сообщения, которые поступают от жителей города. Очевидно, к решению проблемы должны подключиться все, не стоит надеяться только на службу отлова», – написал Беляев в своем телеграм-канале.

В состав рабочей группы вошли представители МВД, прокуратуры, городских служб, управляющих компаний и председатели садоводческих товариществ. Основная задача – выстроить скоординированный механизм реагирования и повысить эффективность всех действий по контролю за животными.

На первом совещании были определены зоны ответственности для каждого участника группы. Все сообщения о появлении стай или одиночных собак будут собираться в единой базе, после чего данные направляются подрядчику для принятия необходимых мер, а по каждой заявке формируется подробный отчет.

«Наша задача – синхронизировать все процессы и повысить эффективность решения проблемы», – подчеркнул мэр.

Беляев призвал жителей активно сообщать о случаях появления безнадзорных животных через официальные каналы – телефоны отдела ЖКХ, службы учета претензий граждан, «Платформу обратной связи», «Госуслуги» и «Народный контроль».

Беляев призвал жителей активно сообщать о случаях появления безнадзорных животных через официальные каналы Фото: © «Татар-информ»

Другие случаи нападения собак в Зеленодольском районе

Напомним, случаи нападений безнадзорных собак в Зеленодольском районе происходят не впервые. В январе в поселке Васильево стая набросилась на 75-летнюю женщину, которая направлялась в магазин. Пенсионерка пыталась отогнать животных электрошокером, однако безуспешно. Помочь удалось лишь прохожим, которые палками и криками разогнали собак. Пострадавшую доставили в больницу с множественными укусами на лице, руках и ногах.

В феврале в Зеленодольске стая собак атаковала двух школьников, однако благодаря прохожим дети не пострадали. Спустя два месяца подобный инцидент произошел в поселке Осиново: там жертвой нападения стал 12-летний подросток. Медики зафиксировали у него несколько ссадин и после осмотра отпустили домой.

Осенью прошлого года трагедия произошла в казанском поселке Самосырово – животные загрызли 48-летнюю женщину. Она работала администратором в магазине «Пятерочка» в казанском ЖК «Весна». В тот день решила сократить путь до работы через поле мимо промбазы, где ее и настигла разъяренная свора. Позже ее обезображенное тело нашли в поле.

В апреле 2021 года в поселке Осиново Зеленодольского района стая собак напала на 11-летнего школьника, возвращавшегося из лицея. Подросток получил множественные рваные раны и в тяжелом состоянии был доставлен в ДРКБ, где ему провели экстренную операцию. Местные жители тогда подтвердили, что бродячие стаи видели в поселке регулярно.