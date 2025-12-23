«Они нападают на детей»: татарстанцы требуют ужесточить контроль за бездомными собаками
Жители Татарстана просят пересмотреть систему обращения с бродячими собаками
Гибель девятилетней Варвары Блохиной в Васильево и ряд других трагедий в Татарстане стали поводом для жестких требований со стороны общественности. Люди настаивают: система, основанная на стерилизации и возврате животных на улицу, не работает. Они просят ввести более строгие меры.
«Нельзя ждать, когда произойдет трагедия»
Председатель Союза отцов Республики Татарстан Адель Загретдинов прямо связывает необходимость ужесточения мер по надзору за бездомными собаками с недавней трагедией в Васильево, где собаки загрызли ребенка. Он настаивает на изменении принципа реагирования служб.
«Необходимо ужесточить меры контроля. Родители должны иметь возможность в любой момент позвонить, например, на номер 112, и чтобы служба реагировала оперативно, а не задавала вопрос: «Собака уже напала?» Нельзя ждать, когда произойдет трагедия, как в случае с девочкой», – напомнил он о недавней трагедии с девятилетней Варварой Блохиной в разговоре с журналистами.
Загретдинов привел личный пример, показавший уязвимость системы.
«Лично я живу в Семиозерке, и у нас бегают бродячие собаки. Выпустить ребенка покататься на велосипеде страшно. Когда я звонил в службы по этому поводу, мне задавали тот самый вопрос: «Она вас укусила?» А надо ждать, пока укусит?» – возмутился он.
В своем посте в телеграм-канале председатель Союза отцов также отметил, что действующая система ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – возврат) оказалась неэффективной. Непредсказуемость поведения стерилизованных животных в стаях, по его мнению, – ключевая уязвимость.
«Безопасность наших детей на улицах – это не вопрос выбора между гуманностью и жесткостью. Это вопрос эффективности и ответственности взрослых. Мы обязаны создать такую систему, где права ребенка на жизнь и безопасность будут абсолютным и неоспоримым приоритетом», – написал он в своем телеграм-канале.
Трагедия за трагедией
Напомним, 18 декабря в больнице скончалась девятилетняя девочка, на которую напала стая собак в Васильево. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава района Михаил Афанасьев.
«Трагическое известие: сегодня Варвара Блохина покинула этот мир. Врачи делали все возможное, но, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью. Эта трагедия стала шоком для всех нас… Нет горя большего, чем потеря ребенка. Мы разделяем боль родственников погибшей девочки и выражаем глубокие соболезнования», – написал он.
Вопиющий случай произошел 28 ноября. Возвращаясь домой после школы, девочка вышла на остановке «Молодежная», расположенной примерно в 200 метрах от СНТ «Здоровье». До дома она так и не дошла – неподалеку от ворот на ребенка напала стая агрессивных собак. По предварительным данным, животных было около десяти.
Ребенка отбили у собак прохожие. В критическом состоянии Варвару доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу. Врачи выявили множественные рваные укушенные раны на лице, волосистой части головы, шее, туловище, конечностях и ягодицах. Девочку подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Врачи боролись за ее жизнь три недели, но чуда не произошло.
Осенью прошлого года смертельный случай произошел в казанском поселке Самосырово. Там стая собак загрызла 48-летнюю женщину, работавшую администратором магазина «Пятерочка» в ЖК «Весна». В день трагедии она решила сократить путь на работу, пройдя через поле мимо промбазы, где на нее и напали животные. Позднее ее обезображенное тело было обнаружено в поле.
Нападение произошло и в январе этого года – и снова в Васильево. Стая собак набросилась на 75-летнюю женщину, направлявшуюся в магазин. Пенсионерка пыталась отбиться от животных электрошокером, однако безуспешно. Помочь ей смогли лишь прохожие, которые криками и палками разогнали собак. Пострадавшую доставили в больницу с множественными укусами лица, рук и ног.
Около месяца назад аналогичный инцидент произошел в Нижнекамском районе. Там стая собак напала на бездомного мужчину. Он длительное время находился в больнице без сознания, за его жизнь боролись врачи. В итоге пострадавшему пришлось ампутировать ногу.
Голос жителей: «Чипирование не дает гарантии»
После трагедии с Варварой Блохиной жители поселка Васильево обратились с заявлением к депутатам Татарстана. Они потребовали радикального пересмотра действующей системы.
«Мы вышли к вам с требованием пересмотреть закон и не выпускать бродячих собак после чипирования на улицу. Бродячая особь, выпущенная на улицу, остается агрессивной! Никто не обезопасит наших детей», – призвала одна из мам.
Жители указали на естественные причины агрессии, которые не устраняются стерилизацией:
«Животные становятся дикими, а погодные условия заставляют их голодать, быть агрессивными. Они уже считают это своей территорией – охраняют ее, агрессируют на других».
Активисты подсчитали: в среднем каждая собака приносит по пять щенят в одном помете. Те могут принести еще по пять до стерилизации. Таким образом и образовываются целые стаи.
«Чипирование не дает никакой гарантии, что животное не будет нападать. Ведь мы стерилизуем собак, а не удаляем им зубы, которые они от голода пускают в наших детей. И в первую очередь они нападают на маленьких детей и на пожилых, которые не могут отбиться», – сетовали жители поселка.
Законодательное ужесточение – требование времени
Член Общественной палаты Татарстана Асия Тимирясова подтверждает, что общественный запрос на жесткие меры давно назрел. Она опирается на пугающую статистику, поделилась Тимирясова в разговоре с «Татар-информом».
«Смерть женщины в Самосырово, гибель маленькой девочки в Зеленодольском районе. Согласно статистике Роспотребнадзора, в прошлом году в Татарстане было зафиксировано более 3,5 тыс. нападений бродячих собак на людей. Какие еще трагедии должны произойти, чтобы мы наконец осознали, что любовь к животным не может быть дороже человеческих жизней?» – задалась риторическим вопросом Тимирясова.
При этом она приветствует работу татарстанских законодателей, которые уже готовят соответствующие инициативы, и четко обозначает необходимость смены парадигмы.
«Что бы ни говорили зоозащитники, но правовые нормы все-таки требуют ужесточения. Я понимаю, что лучшая защита животных – это взять на воспитание бездомного питомца, но в сложившихся условиях приходится защищать людей от диких собак», – отметила член палаты.
Тимирясова отметила, что корень проблемы – человеческая безответственность, ведь зачастую в стаи сбиваются выброшенные питомцы или собаки на самовыгуле. Кроме того, должно измениться поведение зоозащитников:
«Зоозащитникам надо направить свою энергию не на разговоры о гуманном отношении, а на усиление мероприятий по нахождению дома для бродячих собак».
При этом она подчеркнула необходимость строгого контроля над выделяемыми бюджетными средствами и работой подрядчиков по отлову.
Создание «Народного контроля»
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты РТ по развитию образования Наталья Фролова видит корень проблемы в системной безответственности людей. По ее мнению, именно человеческий фактор является ключевым в пополнении стай бродячих животных.
«Главный фактор, конечно же, человеческий. Собака может стать бездомной, если так распорядился с ее судьбой человек. При принятии решения обзавестись питомцем придерживаются эмоций, со временем любовь ослабевает, и проще от него отказаться, выбросить на улицу», – отметила она в разговоре с «Татар-информом».
Фролова предложила комплекс мер, направленных как на ужесточение ответственности, так и на создание новых инструментов общественного мониторинга. Во-первых, необходимо пересмотреть само законодательство.
«Ужесточить правила для владельцев больших собак, вести реестр собак и ответственность хозяев, создать системную проверку содержания. Зоозащитников обязать материально поддерживать собак и питомники, а не только писать комментарии против властей и народа, который боится собак», – сказала Фролова.
В отношении уже отловленных животных, по ее мнению, необходим более жесткий подход:
«Пересмотреть количество собак на содержании в питомнике. Совместно с ветеринарной службой рассматривать состояние здоровья собаки: если существует проблема со здоровьем, то усыплять».
Есть и конкретное предложение – создание цифрового сервиса для оперативного реагирования.
«Для общественности создать приложение «Народный контроль. Стая собак», по принципу приложения ГИБДД. Получать бонусы позвонившим, а тем, кто оставил без реакции поступившую информацию, – штраф», – выразила она свое мнение, которое, к слову перекликается с призывом Загретдинова.