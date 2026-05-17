Происшествия 17 мая 2026 09:18

После нападения бультерьера на девочку в РТ завели уголовное дело

Уголовное дело возбудили после нападения бультерьера на 12-летнюю девочку в Нижнекамске после публикации «Татар-информа». Вопиющий случай стал предметом прокурорской проверки, сообщает Прокуратура Татарстана

«Органами предварительного расследования возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Напомним, инцидент произошел 16 мая во дворе дома по улице Юности в Нижнекамске. О случившемся сообщил местный житель. Собака изувечила 12-летнюю школьницу, а хозяин животного бездействовал.

Прокуратура Нижнекамска взяла на контроль расследование уголовного дела.

В Татарстане годовой план по строительству жилья выполнен уже на 58%

