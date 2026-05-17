Глава СК взял на контроль дело о нападении бультерьера на девочку в РТ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела по факту происшествия в Нижнекамске, где из-за нападения бультерьера сильно пострадала 12-летняя школьница. Об этом сообщает СКР.

«Глава СК России поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Липскому В.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», – говорится в сообщении.

Напомним, происшествие случилось 16 мая во дворе дома по улице Юности в Нижнекамске. Собака породы бультерьер набросилась на девочку и причинила тяжелые травмы, изуродовав ей лицо. После публикации «Татар-информа» по факту случившегося прокуратура организовала проверку, возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью пострадавшей. Следователи установили личность хозяина агрессивного животного.