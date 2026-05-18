Происшествия 18 мая 2026 10:32

В Минздраве рассказали о состоянии девочки, на которую напал бультерьер в Нижнекамске

Фото: сайт минздрава РТ

Стало известно, в каком состоянии находится девочка, на которую напал бультерьер в Нижнекамске.

«Состояние стабильное с положительной динамикой. Под постоянным контролем специалистов, в отделении, оказывается вся необходимая медицинская помощь», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Минздрава РТ.

Ранее сообщалось, что в субботу бультерьер изувечил 12-летнюю девочку в Нижнекамске – у нее изувечено лицо и оторвано ухо. После этого было возбуждено уголовное дело, установлены личности владельца собаки и того, кто ее выгуливал в тот день.

В квартиру хозяина нагрянули следователи и в настоящий момент он задержан. Девочка находится в КДМЦ Челнов, за ее состоянием внимательно следят.

#минздрав татарстана #ребенка укусила собака #нижнекамск
