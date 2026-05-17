Происшествия 17 мая 2026 09:41

Следователи нагрянули к хозяину бультерьера, изувечившего девочку в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

Правоохранители установили хозяина бультерьера, напавшего на 12-летнюю школьницу в Нижнекамске. Об этом сообщает управление следкома по Татарстану.

«Установлен владелец собаки, а также лицо, выгуливавшее животное в момент нападения. С ними проводятся следственные действия», – говорится в сообщении.

Напомним, происшествие случилось 16 мая во дворе дома по улице Юности в Нижнекамске. Собака породы бультерьер набросилась на девочку и нанесла ей серьезные травмы. После публикации «Татар-информа» по факту случившегося прокуратура организовала проверку, возбуждено уголовное дело.

#нападение собаки #Уголовное дело #следком рт
